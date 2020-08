Daniel Serwer :Da je rat potrajao još 10 dana, RS ne bi postojala

“RS je trajni dio Bosne i Hercegovine, jer je ona bila jedini način da se okonča rat. Dodik bi trebao biti zahvalan, naročito Amerikancima, jer da je rat potrajao još 10 dana, RS više ne bi ni postojala”.



Riječi su ovo američkog eksperta za balkanska pitanja i profesora na Univerzitetu “Johns Hopkins” u Washingtonu Daniela Serwera, kao odgovor na tvrdnje člana Predsjedništva BiH Milorada Dodika da međunarodna zajednica ima dvostruke aršine za RS i Kosovo.



– Kosovo je nezavisno jer se odvajanjem od Jugoslavije osiguralo da neće ponovo doći do rata. Drugim riječima, ako je vaš standard mir, ishod je na oba mjesta razuman – kaže Serwer u razgovoru za Vijesti.ba.



Podsjetimo, Dodik je predsjedniku Srbije Aleksandru Vučiću dostavio dokumente u kojima se, kako je naveo, ukazuje na antidejtonsko ponašanje visokog predstavnika, međunarodne zajednice i Ustavnog suda BiH.



Serwer to komentariše riječima: “Kada problem vidite u svima drugima, osim u samome sebi, možda je onda ipak do vas”.



Pitali smo ga kako bi američki dužnosnici, koji će se 4. septembra u Bijeloj kući sastati s Vučićem i albanskim premijerom Avdullahom Hotijem, trebali reagovati ukoliko bi Vučić, kao što to željno iščekuje Dodik, tokom razgovora o Kosovu eventualno spomenuo RS?



– To morate pitati njih. Ali, da sam ja danas dužnosnik američke vlade, nasmijao bih mu se i rekao da je obavio svoju dužnost. A potom bih prešao na sljedeću tačku dnevnog reda. Vučić bi tada osjetio olakšanje jer bi ga nezavisnost RS-a stavila u veoma tešku situaciju za koju nema lakog rješenja: ili priznavanje i gubitak svih mogućnosti članstva u EU, ili nepriznavanje i gubitak srpske podrške. Vučića čini sretnim da vidi kako RS onemogućuje normalno upravljanje u Bosni, a ne u Srbiji – zaključuje Serwer u razgovoru za Vijesti.ba.

