Daniel Serwer bez dileme : Neophodna je revizija Dejtona, dolaskom Palmera Amerika stavlja fokus na Balkan

Dejtonski sporazum treba biti revidiran kako bi se državnoj vlasti dale sve ovlasti potrebne za pregovore i provedbu acquisa Evropske unije – smatra Daniel Serwer.

Ovaj odlični znalac balkanskih prilika prokomentirao je za “Dnevni avaz” izbor Metjua Palmera (Matthew) za specijalnog izaslanika SAD za Balkan.

Krizna žarišta



– Mislim da se time stavlja dodatni američki fokus na Balkan. Mislim da niko osim Palmera nije mogao biti postavljen na to mjesto – kaže Server.



Upitan ulazi li ovim imenovanjem naš region u društvo teških kriznih žarišta, poput Afganistana i Iraka, gdje Amerikanci također imaju specijalne izaslanike, Server kaže da postoji strahovanje od trusnog Balkana, ali da se to ne može porediti sa situacijom na Bliskom ili Dalekom istoku.



Komentirajući kolaps pregovora SAD s talibanima, Server nije isključio mogućnost da se naš region nađe u fokusu američke politike.



– Predsjednik Trump želi ubilježiti uspjeh gdje god ga može postići – ističe Server.



Razmjena teritorija



U slučaju Balkana, dodaje i da je njegov dojam da je i američka administracija odustala od podrške ideji razmjene teritorija Srbije i Kosova.



Rusija će nastaviti svoju igru



– Zvanična Moskva mogla bi, također, imenovati svog deputata za Balkan. Time bi se pokušala predstaviti kao konstruktivna, dok bi u suštini radila, kao i do sada, sve što može kako bi blokirala napredak regiona prema NATO-u i EU – ocijenio je Server odgovarajući na pitanje kakvu bi politiku Rusija mogla provoditi nakon Palmerovog imenovanja.