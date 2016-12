Danas odluka o mišljenju ministra Kazazovića : Studentima moramo omogućiti nesmetano uživanje džume!

Ministar obrazovanja Kantona Sarajevo Elvir Kazazović nema ništa protiv da se u visoko obrazovanje uvede tzv „džumansko vrijeme“. Što znači, ako ste student Univerziteta u Sarajevu, nebitno koje vjeroispovijesti i kojeg spola, Džuma namaz vas neće zaobići.

Petkom ćete moći birati –ili na ulicu ili u džamiju. U tih sat džumanskog vremena u učionicu nećete moći, jer nastave neće biti. A u zgradi fakultetu nećete moći imati nikakve službene aktivnosti, jer su svi na pauzi.

NESMETANO UŽIVANJE

Za ovu epohalnu reformu visokog obrazovanja zaslužan će biti Haris Zahiragić, predsjednik Studentskog parlamenta Univerziteta Sarajevu, čiji je prijedlog 20. decembra podržao resorni kantonalni ministar Elvir Kazazović.

“Polazeći od činjenice da je džuma namaz vjerska obaveza koja se obavlja isključivo petkom, odnosno precizno utvrđenog dana i u precizno određenom vremenskom terminu, te da se izvršenje takve obaveze ne može vremenski odgoditi, pomjeriti, nadoknaditi, niti izvršiti posredstvom druge osobe, cijenimo da bi realizacija naučno-nastavnog procesa (prije svega predavanja i ispiti) na visokoškolskoj ustanovi, koja ne bi uvažila ovu vjersku obavezu, mogla za posljedicu imati uskraćivanje nesmetanog uživanja proklamiranog osnovnog ljudskog prava na slobodu savjesti i vjere“, napisao je ministar Kazazović u svom aktu nazvanom mišljenje.

Ovaj akt podrške, kao i inicijativa Harisa Zahiragića da za vrijeme džuma namaza nema nastave ni ispita na Univerziteta u Sarajevu naći će se u srijedu pred članovima Senata.

„Obavezuju se organizacione jedinice Univerziteta z Sarajevu, da u pripremi akademskog kalendara, te drugih dokumenata koji uređuju plan i program, aktivnosti, izvođenje nastave i ispita, uvažavajući pravo studenata i nastavnog osoblja islamske vjeroispovijesti, koji studiraju, rade i djeluju pri Univerzitetu u Sarajevu, donesu odluke o pauzi u izvođenju nastave i ispita, te drugih javnih događaja koji uključuju šire grupe studenata, a predstavljaju fakultativni ili obavezujući dio akademskog rada, usavršavanja i obrazovanja, petkom i to od 12.00 do 13. 00, u vremenskom periodu zimskog računanja vremena, odnosno od 13.00 do 14. 00 u vremenskom periodu ljetnog računanja vremena“, piše u prijedlogu Odluke o kojoj bi se sutra trebao izjasniti Senat Univerziteta u Sarajevu.

SVI NA DŽUMU

Pojednostavljeno, usvoji li sutra Senat ovu Odluku, petkom u podne više neće biti ni nastave, ni ispita, niti će raditi studentske službe. Ili još jednostavnije – bit će uvedena obaveza nepohađanja obavezne i neobavezne nastave.

U obrazloženju ove odluke navedeno je da se na ovaj način omogućavaju osnovna ljudska prava onima koji žele ići na džumu. Međutim, nije jasno zbog čega odluka o džuma namazu mora obuhvatiti studente drugih vjeroipovijesti, te žene koje nisu obavezne pohađati džumu. Prava Harisa Zahiragića, što je i on sam naveo, ni do sada nisu bila ugrožena, jer je, citiramo, „najveći broj profesora u vrijeme džuma namaza oslobađao obaveze predavanja SAMO studente islamske vjeroispovijesti“.

„To je bilo diskriminirajuće prema pripadnicima drugih religija, kao i ženama koji su bili dužni prisustvovati predavanjima“, naveo je Zahiragić.

Dakle, Harisu Zahiragiću je zasmetalo što su samo muslimani do sad mogli ići na džumu, pa je odlučio da se bori i za pripadnike drugih konfesija i ateiste koji bi, po njemu, također, imali pravo da imaju pauzu u vrijeme –džume. Pauza je, dakle, u prvom planu. Sve drugo je nebitno. Čak i učenje, koje je bilo prva čovjekova obaveza prema islamu. I to bi trebali znati svi oni koji idu na džumu.

A.Avdić (Žurnal)