Dan poslije Dodikovih uvreda, oštećena vozila dvojice novinara

Trifunović je za Radio Slobodna Evroa (RSE) izjavio da je “uznemiren” zbog cijele situacije.

“Ovo je napad, zastrašivanje, dan poslije Dodikove izjave da smo spodobe, logično da je ovo neko shvatio kao naredbu”, rekao je Trifunović u četvrtak, 9.marta, nakon što je zatekao svoje vozilo oštećeno.

Trifunović je u javnom istupu naveo da je očekivano što je Dodikove izjave neko shvatio kao naredbu te da je “od stotinu auta na ovom parkingu samo su brutalno oštećena auta kolege Morače i moje. Izgleda tako nasilnički da vas to mora uznemiriti.”

Dalje dodaje da je sada stvoren osjećaj nesigurnosti.

“Imate sada jednu bojazan šta je to sljedeće što nam se može desiti. Danas je to auto, a sutra smo možda mi ili nešto drugo, da ne idem dalje sa pretpostavkama, ali sve je moguće. Lov je otvoren i dozvoljen i sada je do nas da vidimo kako će se to završiti”, rekao je.

Trifunović je istakao je da je policija u ovom slučaju profesionalno postupila.

“Stigli su odmah nakon prijave, a nadam se da će se svjedoci javiti, jer se to desilo sinoć u 11:00 sati i vjerujem da su mnogi bili budni”, poručio je Trifunović.

Nikola Morača je 24. februara saslušan u policiji zbog istrage u vezi sa informacijama koje je objavio u dnevnom listu “Blic” i portalu “Srpskainfo”.

Saslušan je u svojstvu osumnjičenog za krivično djelo povreda tajnosti postupka, u vezi teksta koji je objavio o nedavno prijavljenom slučaju silovanja 18-godišnjakinje u Banjaluci.

Tokom saslušanja, oduzet mu je mobilni telefon.

Dan nakon saslušanja, u Banjaluci je održan protest novinara u znak podrške Morači.

Milorad Dodik je 8. marta komentarišući neslaganja novinara sa najavom izmjena Krivičnog zakona Republike Srpske kojim se kriminalizuje kleveta, izjavio kako misli da oni koji su “prekardašili” u reakcijama “stvaraju nepovoljnu atmosferu”.

“Kao onaj Vukelić (Siniša Vukelić, urednik Capital.ba) i neke druge spodobe, koje ovdje godinama lažu, petljaju, podmeću, reketiraju i sada žele novinarsku zajednicu kupit za sebe kako bi je navodno zaštitili”, kazao je Dodik.

Iz Policijske uprave Banjaluka za RSE nisu mogli da potvrde događaj, samo su naveli da će se tokom dana oglasiti saopštenjem za javnost.

“Ja vam ne mogu dati više informacija osim da policijski službenici postupaju po prijavi. Policijska uprava će se oglasiti saopštenjem kada budemo imali relevantne činjenice i okolnosti”, rekla je za RSE Milana Stojanović, portparol Policijske uprave Banjaluka.

Reakcije novinara

Društvo novinara BiH osudilo je oštećenje automobila dvojice banjalučkih novinara Nikole Morače i Aleksandra Trifunovića.

Oni od od nadležnih institucija traže hitnu istragu i pronalaženje počinilaca, te eventualnih nalogodavaca.

“Sve se dešava u svjetlu protesta novinara zbog policijskog ponašanja prema Nikoli Morači, ali i nezadovoljstva novinarske zajednice u BiH zbog pokušaja da se donese zakon o kleveti u RS koji je najveći udar na medijske slobode ikad u BiH”, navodi se u saopštenju.

Kleveta i uvreda su uvrštene u novi Nacrt zakona Krivičnog zakona Republike Srpske (RS), rečeno je nakon sjednice Vlade Republike Srpske (RS) 2. marta u Banjaluci.

Prema nacrtu, za klevetanje su predviđene novčane kazne u iznosima od oko 2.500 do čak 50.000 eura.

Ideju o ponovnoj kriminalizaciji klevete je krajem oktobra prošle godine pokrenuo Milorad Dodik, predsjednik RS-a i lider vladajućeg Saveza nezavisnih socijaldemokrata (SNSD). Na Twitteru je naveo da je od Vlade RS tražio donošenje još dva zakona, o sprečavanju širenja lažnih vijesti te o sprečavanju jezika mržnje.

Skupština RS će 14. marta raspravljati o ovom nacrtu.

Povodom ovog zakona reagovale su domaće i međunarodne institucije

