Dan odluke : Pogledajte koje države su sigurno u rukama Trumpa, koje drži Hillary i gdje će pasti konačna odluka o novom američkom predsjedniku !

Amerika danas bira. Ono što se već zna jest da smo svi, cijeli svijet, gledali jednu od najburnijih i najprljavijih kampanja, a završit će ili povijesnim izborom prve žene na čelo SAD-a ili neočekivanim dolaskom na vlast njujorškoga nekretninskog tajkuna i reality zvijezde čiju je kampanju dočekao podsmijeh, Donalda Trumpa.

Gledajući finale rasporeda američkih predsjedničkih kandidata i u kojim su državama proveli posljednje sate uoči dana odluke, kao jedan od ključeva za pobjedu na američkim izborima 2016. otkriva se radnička Amerika.

Philadelphia

Glavna zvijezda posljednjega dana moglo bi se reći da je bila Pennsylvania, odnosni njezin glavni grad Philadelphia. Tu saveznu državu za vikend su pohodile kćeri dvoje kandidata, Chelsea Clinton i Ivanka Trump.

Hillary Clinton u Philadelphiji je bila u subotu, dijeleći pozornicu s pop-zvijezdom Katy Perry. Jučer su joj se tamo u završnici trebali pridružiti njezin suprug Bill Clinton, bivši predsjednik, i aktualni predsjednički par Obama te glazbena zvijezda obične Amerike Bruce Springsteen. Clinton je jučer trebala posjetiti i Michigan i Sjevernu Karolinu, dok su se članovi njezine ekipe rastrčali po neizvjesnim saveznim državama od New Hampshirea do Colorada. Donald Trump za kraj je ostavio, za poneke malo neočekivano, države tradicionalno naklonjene demokratima. Osim Pennsylvanije, bio je u Michiganu i New Hampshireu, koji desetljećima nisu glasali za Republikansku stranku.

Trumpov put prema pobjedi – osvajanju 270 elektorskih glasova – mnogo je teži. Ako želi postati predsjednik, mora osvojiti New Hampshire isto kao i Floridu, Iowu, Ohio, Sjevernu Karolinu te dijelove Mainea i Nebraske, a također i države tradicionalno naklonjene republikancima koje su 2012. izabrale republikanca Mitta Romneyja.

Posljednji dan počeo je pojavljivanjem na Floridi, u saveznoj državi koja mu je ključna za pobjedu, a izostavio je države poput Ohija u kojoj je prema anketama izjednačen s Clinton.

Plodno tlo

Je li riječ o političkom instinktu ili jednostavno nema druge opcije, nije posve sigurno, ali poruka koju time šalje jest da jako računa na tzv. Reaganove demokrate, sindikate i tradicionalne republikance koji su se pokazali plodnim tlom za njegove poruke osiromašenoj srednjoj klasi.

Kampanja je posljednjih 48 sati bila jednako žestoka kao što je u slučaju 2016. bila od prvoga dana. Mediji su mnogo citirali Baracka Obamu koji je, govoreći na skupu podrške Hillary Clinton na Floridi, upozorio na prevelike rupe u Trumpovu karakteru da bi mu se dalo u ruku nuklearno oružje.

Obama je to učinio na duhovit način, osvrnuvši se na novinska izvješća da su voditelji Trumpove kampanje zabranili svom predsjedničkom kandidatu pristup omiljenoj društvenoj mreži Twitter kako bi spriječili da u samom finalu uništi sav njihov trud.

“Tako mu malo vjeruju i toliko su zabrinuti da su mu posljednja dva dana kampanje zabranili pristup mreži”, rekao je Obama. “Ako mu se ne može vjerovati s Twitterom, kako se onda može za nuklearne kodove”, upitao se Obama. Trumpovi tvitovi na društvenoj mreži zaista su neobično suzdržani proteklih dana, no vlasnik računa nije.

Trump je koristio posljednje skupove kako bi još jednom istaknuo svoju radikalnu, ksenofobnu poruku i posijao strah i paranoju kojom je počeo kampanju prije više od godinu dana.

Upozorenje

Nedjelju je proveo u Minnesoti, stavljajući u prvi plan poruku upozorenja zbog opasnosti koja, istaknuo je, građanima prijeti od somalijske zajednice u Minneapolisu, ionako snažno segregiranom glavnom gradu te savezne države.

“Vi koji živite ovdje, iz prve ruke vidite probleme koje je prouzročila loša imigracijska kontrola. Velik broj izbjeglica iz Somalije došao je u vašu zemlju bez vašeg znanja i dozvole, a dio njih se priključuje Islamskoj državi”, rekao je Trump.

Na strah i izazivanje podjela u društvu igrao je i u Michiganu kojem je poručio da njegova administracija neće primati izbjeglice bez prethodne dozvole lokalne zajednice.

Clinton je u završnicu ušla osnažena objavom FBI-a da njezini novi e-mailovi pronađeni na suradničinu računalu pokazuju kako nema temelja za njezino kazneno gonjenje. Objava 11 dana prije izbora da se protiv nje obnavlja istraga zaljuljala je njezinu kampanju, ali joj je sada dala vjetar u leđa za posljednju bitku. Trump je, s druge strane, takav razvoj situacije nazvao novim dokazom njegove tvrdnje da su izbori namješteni.

“Clinton štiti pokvareni sustav”, ustvrdio je Trump koji je podsjećao da FBI i dalje vodi istragu njezine zaklade Clinton. I pretposljednjeg su dana kampanje u javnost curjele – ili bile plasirane – informacije o korumpiranosti rada te zaklade, odnosno da se suprug Chelsea Clinton nepošteno koristio zakladom.

Rano glasanje

Rezultati ranoga glasanja pokazuju da je Clinton bila uspješnija u motiviranju svojih glasača da iziđu na rano glasanje. Dobar znak za nju je velik odaziv Hispanaca kada su već, kako se čini, podbacili njezini afroamerički glasači, a kandidati nisu popularni među mladima.

“Kucnuo je trenutak da Amerika donese pravdu”, poručio je Trump, a Clinton je u govoru pred svojim pristašama istaknula kako je ovo vrijeme kada Amerikanci moraju razmisliti u kojem smjeru žele krenuti. “Mi nismo on”, poručila je u najnovijem reklamnom spotu kojim se obratila Amerikancima.

(Kliker.info-Jutarnji list)