Dan kad je srušen Stari most: Sirene za uzbunu, bacanje cvijeća i skok u Neretvu

Učenici Osnovne škole Mujaga Komadina zajedno sa svojim učiteljima bacili su ljiljane sa Starog mosta te razgovarali o povijesti i značaju jednog od najvrednijih kulturno-povijesnih spomenika u svijetu i remek djelo osmanske arhitekture na Balkanu.

Legendarni mostarski skakač Emir Balić za Anadolu Agency (AA) je kazao kako za vrijeme rušenja Starog mosta nije bio u gradu i kako ga je informacija o tom događaju šokirala.

“Meni je jedna novinarka ‘Sportskih novosti’ javila da je srušen Stari most. Bio sam šokiran. Nisam mogao vjerovati ni kad sam vidio u vjestima da se to dogodilo. Most koji je preko 400 godina čvrsto stajao i proživio sve ratove, potrese i prirodne nesreće, ljudi su srušili. To je bilo šokantno. Ovaj most je simbol grada. Zato što je on nama u ono vrijeme bio sve. Stoga je veoma važno da se obilježava godišnjica rušenja mosta kao i godišnjica njegove obnove. Sva zdanja u svijetu koja su simboli gradova ako su srušeni onda su im se obilježavale godišnjice kako rušenja tako i obnove”, kazao je Balić navodeći kako je Stari most za Mostar i BiH ono što je Eiffelov toranj za Pariz i Francusku.

“Ovo danas je malo obilježje koje trebaju generacije i generacije da poštuju i prate, jer Stari most je dao veliki doprinos, ne samo Mostaru već cijeloj Bosni i Hercegovini i šire”, bio je glavni komentar građana Mostara koji su se okupili na obilježavanju rušenja Starog mosta.

Kao i svake godine ni danas nije izostao tradicionalni skok bez aplauza koji je izveo član Kluba skakača u vodu “Mostari” Kenan Juklo.

“Ovo je najcrnji dan u povijesti Mostara. Današnjim ‘skokom bez aplauza’ Klub skakača u vodu ‘Mostari’ želio je odati počast i Starom mostu i svim žrtvama u proteklom ratu, uz poruku da sve ono što se tada dogodilo, ne smije nikada više ponoviti”. Ovo je u ime Kluba skakača “Mostari” kazao Saša Oručević za Anadolu Agency (AA).

Rušenje Starog mosta je kaže gledao uživo i svake godine u to vrijeme iznova proživljava bol koju je osjećao.

Stari most djelo je turskog neimara Hajrudina, a po nalogu sultana Sulejmana Veličanstvenog, sagrađen je u razdoblju između 1557. – 1566. godine. Iako je malo službenih podataka o njegovoj gradnji, pouzdano se zna da je most bio najveća lučna konstrukcija na svijetu i jedan od najvećih graditeljskih poduhvata tog vremena.

Luk je napravljen od kamena tenelija. Visina svoda je 28,7 metara, odnosno 21 metar iznad nivoa rijeke Neretve. Za čuvare mosta izgrađene su dvije kule, Halebija i Tara, koje su tijekom turske vladavine služile kao skladište za oružje.

Obnova Starog mosta zajedno sa pripremama trajala je gotovo sedam godina, a njegova izgradnja koštala je 13,5 milijuna dolara. Novac za izgradnju prikupljen je kreditom Svjetske banke, kao i donacijama Turske, Italije, Nizozemske i Hrvatske.

Prvi kamen u novi luk Starog mosta ugradio je tadašnji zamjenik premijera Republike Turske Bulent Arinč. Obnova je završena u srpnju 2004., a ceremonija svečanog otvorenja upriličena je 23. srpnja 2004. godine. Stari most, zajedno sa starom gradskom jezgrom Mostara je 2005. godine uvršten na UNESCO-ovu listu svjetske kulturne baštine i postao prvi spomenikom kulturne baštine na UNESCO-ovu popisu iz BiH.

