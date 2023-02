Damir Marjanović : Nepoželjni smo jer je Miletić principijelan i nije podržao Savjet ministara

Nakon što je u Dom naroda BiH prošao kandidat političke platforme Za nove generacije, a ne SDP-a lider najveće stranke unutar Osmorke Nermin Nikšić rekao je da ZNG više nije partner trojke jer, kako je rekao, nisu poštovali dogovor. Marjanović u intervjuu za BUKU kaže da je razlog drugi: izostanak podrške za Savjet ministara. Marjanović kaže i kako nije bilo nikakvog dogovora, te da ako se već pominju dogovori zašto onda Nikšić nije imao isti dogovor kad Sabina Ćudić nije ispoštovala dogovor kada je odbila dati podršku za rukovodstvo Parlamentarne skupštine BiH. Marjanović za BUKU govori o raskolu sa SDP-om, optužbama da je napravio stranku za uhljebljavanje, stvarnim uzrocima raskola i drugim temama.

BUKA: Lider SDP-a Nermin Nikšić kaže da “Za nove generacije” više nije partner trojke. Kako Vi gledate na to?

Gospodin Nikšić ima pravo na svoje političko mišljenje i stav. Vjerujem da je SDP procijenio da u ovom momentu jedan mali, ali potentan i principijelan pokret, kakav ZNG u istinu jeste, više nije potreban, ili podoban SDP-u u realizaciji, kako izgleda, svojih ciljeva. Drago nam je da smo u dosadašnjoj suradnji, zajedno sa ostalim strankama tada okupljene koalicije, ipak pomogli SDPu da njihov kandidat osvoji poziciju člana predsjedništva i sigurni smo da će tu poziciju gospodin Bećirović odlično obnašati.

BUKA: Nikšić kaže da je greška što ništa niste potpisali, ali da su očekivali da se podrže njihovi kandidati prilikom glasanja u Domu naroda FBiH. Jeste li izdali trojku?

Gospodin Nikšić jako dobro zna da nije bilo potrebno potpisivanje bilo kakvih dokumenata. Dovoljno bi bilo da je postojao dogovor i mi bi se, kao svaki put do sada, držali dogovorenog. No dogovora, a ni ozbiljnijeg razgovora na ovu temu nije bilo! S druge strane, a glede držanja dogovora zanimljiva je činjenica da su zastupnici SDPa ne tako davno oborili zakon o visokom obrazovanju, iako su ga podržali njihovi ministri, pa čak iako mi je predsjednik SDPa osobno potvrdio da će taj zakon biti podržan. Sljedeći logiku gospodina Nikšića, izgleda da sam ja tada pogriješio i trebao tražiti potpis. U stilu nedavnih izjava koje sam imao priliku čuti, dozvolite da kažem, da mi ostaje odličan osobni osjećaj da u tom odnosu trojke i Damira Marjanovića u proteklom mandatu, Damir Marjanović nije nikada iznevjerio dogovor, za šta postoje valjani svjedoci, no da SDP definitivno jeste.

BUKA: Da li mislite da je ovo neka vrsta odgovora na činjenicu da gospodin Zlatko Miletić nije podržao izbor Savjeta ministara?

Iskreno mislim da je to upravo razlog. Principijelnost gospodina Miletića da ne podrži osobe koje imaju pravomoćne presude na pozicijama ministara, i puna podrška ZNGa njegovom stavu, kao i momenat da je upravo rukovodstvo SDP-a predložilo jednu takvu osobu je bila očigledno bila okidač cijele priče, a izbor gospodina Miletića u Dom naroda čini se tačka na i. S druge strane, kada govorimo o principijelnosti, dogovorima i partnerstvu, čudi nas što SDP nije onda nije imao istu reakciju kada je zastupnica Ćudić (NS) prekršila dogovor koji je stvarno postojao i odbila glasati za rukovodstvo Parlamentarne skupštine BiH. Možda je bilo dovoljno to što je gospođa Ćudić glasala za Vijeće ministara i tako se iskupila…

BUKA: Kakva je vaš odgovor na ovako burne reakcije pojedinih zvaničnika iz SDP-a?

Dozvolite da na ovo odgovorim osobno, jer imam osjećaj da se pojedine stvari žele personalizirati i prikazati kao neka osobna nedosljednost. Veliki sam poštovalac lijevoga koncepta koji su baštinili veliki ljudi nekadašnji članovi SDP-a poput drugova Bogičevića, Durakovića, Behmena… Siguran sam da u toj partiji ima djevojaka i momaka koji su dostojni nasljednici ovih doajena socijaldemokratije. No, ovo “igranje strogoće” pojedinih zvaničnika SDP-a prema ZNG , koje uzgred ne priliči partnerskom odnosu, sugerira s jedne strane da nas smatraju potencijalnim budućim kompetitorom, ali da i pojedini lideri u SDP-u u svojim medijskim nastupima nemaju baš hrabrosti da isti takav stav zauzmu prema drugim partnerima iz osmorke čiji su im potpisi potrebni za formiranje vlade FBiH. Zanimljivo je da je u danima nakon izbora narativ SDP-a bio – osvojili smo preko 50% glasova u Sarajevu, tj. nismo baš preko 50% ali zajedno sa ZNG-om to je 50%, a to je zato što je ZNG, u liku Damir Marjanovića kako kažu bio stalno uz trojku. Ako su sada procijenili da im za formiranje vlasti više ne treba ZNG, mi to jednostavno prihvaćamo kao novi politički pravac SDP-a, a ovu medijsku ofanzivu SDP-a promatramo upravo kao borbu političkog Davida protiv Golijata, a svi znamo kako je to završilo, zar ne?

BUKA: Jeste li prije izbora dogovorili aranžman sa NES-om da se Zlatko Miletić povuče iz Zastupničkog doma BiH u korist kandidatkinje NES-a?

Mi sa NES-om nismo dogovarali ni potpisivali nikakva kadrovska predizborna rješenja, ali smo tada, a i nakon izbora razmatrali sve opcije koje će nas dovesti u poziciju da realiziramo naš javno objavljen predizborni sporazum. No svakako, osnovni princip djelovanja je bio taj da ćemo za pojedine pozicije uvijek se rukovoditi kvalitetom kandidata za tu odgovornost. Dosadašnji rezultati gospodina Miletića kao delegata u Domu naroda BiH iz reda Hrvata su ga definitivno svrstali kao dokazano najboljega kandidata za tu poziciju.

BUKA: Mislite li da će Sedmorka uspjeti formirati vlast na nivou Federacije?

Iskreno se nadamo da hoće kao i da će se držati potpisanoga programa i mjera jer bi to značilo da će politika Osmorke iz oblasti obrazovanjaiI nauke na federalnom i na državnom nivou, koju je primarno pripremio pokret Za nove generacije, biti i realizirana.

BUKA: Vi ste partner NES-a, NES je partner u Sedmorci. Hoće li takav dogovor moći opstati?

Sve dok se budemo držali predizbornih programa i obećanja koja smo dali građanima ima razloga i da opstane.

BUKA: Nakon što je postalo jasno da niste dio Osmorke, jesu li Vam se javljali lideri drugih stranaka nudeći koalicije, dogovore…?

Ne. Mi smo svojim dosadašnjim radom i zalaganjem u ovoj koaliciji, ali i svojim predizbornim programom, jasno dali do znanja šta želimo i znamo mijenjati, ali i to da nismo stranka koja će za fotelje u pojedinim državnim kompanijama velikih budžeta odustati od svojih principa. Stoga ne mislim da će u ovoj političkoj situaciji mešetarenja i trgovine glasovima neko ZNG prepoznati kao poželjan plijen.

BUKA: Kako će sada ZNG djelovati i postoji li mogućnost da se pridružite nekom političkom bloku, da u Domu naroda BiH ili u Kantonu Sarajevo podržite naprimjer SDA?

ZNG je izuzetno spreman za poziciono i za opoziciono djelovanje u Kantonu Sarajevo. Ne planiramo pridruživanja nekom političkom bloku a ne isključujemo suradnju s onima koji nude konkretna rješenja za goruće probleme Sarajlija. Vjerujemo da smo mi svojim konceptom upravo nosili ideju osmorke, onako kako smo je svi u javnosti i predstavljali. Stoga, ne vidim mogućnost da se pridružimo bloku koji bi predvodile stranke poput SDA ili HDZ-a.

BUKA: Ko će sada nakon gospodina Miletića ući u Predstavnički dom BiH? Ovih dana se spekulira s dosta imena.

O tome nismo diskutovali i to će biti određeno konceptom izbornog zakona koji će taj mandat dodijeliti sljedećem kandidatu kojem pripada po zakonu.

BUKA: Na društvenim mrežama sam vidio dosta kritika u kojima kažu da je platforma ZNG napravljena samo za uhljebljivanje Vas i gospodina Miletića, iako ste obojica mogli ostati u ranijim strankama gdje ste dobro kotirali. Kako to komentarišete i šta je zapravo sada cilj ZNG?

Slađan Tomić (Buka)