Damir Marjanović : Model izbora Predsjedništva BIH u Parlamentu je rješenje kojem se treba težiti

– Po Vašoj ocjeni šta se dešava na ljevici, hoće li se zajedno na izbore?

MARJANOVIĆ: Pred ljevicom je težak put unutarnje konsolidacije u kadrovskom ali i u ideološkom smislu. Postojeće političko okruženje, kako unutar nacionalno podjeljenog BiH političkog prostora, tako i geopolitička zbivanja na prvi pogled nikako joj ne idu na ruku. No, duboko vjerujem da ovoj zemlji definitivno treba jedan jak, principijelan i organiziran lijevi blok, i uopće ne sumnjam da će on u budućnosti i biti formiran. Nije realno da se takvo što desi prije izbora. Štaviše pojedini politički analitičari ukazuju da u ovakvoj konstalaciji snaga i sa ovakvim modelom raspodjele mandata stranke ljevice na ovim izborima ne trebaju forsirati formiranje zajedničkih lista na svim nivoima vlasti.

U krajnjem slučaju do izbora je ostalo još manje od 8 mjeseci i nije realno očekivati da se u tako kratkom vremenskom roku prevaziđu sva otvorena pitanja koja bi dovela do stvarnoga i funkcionalnog ujedinjenja ljevice. Stoga, vjerujem da bi bilo bolje za stranke ljevice ali i za sve građane Bosne i Hercegovine, da se sve snage usmjere ka kreiranju zajedničkih programa, planova djelovanja i rješenja koja će jasno prezentirati svojim glasačima i kojima će ih ubjediti da im daju povjerenje na sljedećim izborima, te da pronađu ljude i stvore uvijete u kojima će ta predizborna obećanja u potpunosti ispuniti. Stranke ljevice moraju ponovo pronaći put do glasača širom Bosne i Hercegovine i moraju svojim radom urušavati segregaciju koja nam je nametana posljednjih 25 godina. Hoće li biti lako? Neće! Da li je to moguće? Itekako!

– Da li je bolje ići sa jednim kandidatom za člana Predsjedništva ili sa više?

MARJANOVIĆ: Cijela priča oko tročlanoga predsjedništva i izbora članova u to neefikasnu i izuzetno skupu instituciju vlasti (ako je se uopće može tako nazvati) ukazuje kako postojeći model favorizira populizam, politikanstvo, nacionalizam i sve ono što dominira ovom političkom scenom već godinama. Bilo bi zanimljivo analizirati koliko je novca potrošeno na rad ove institucije kroz rad kojekakvih savjetnika, kupovinu automobila za sve njih, avionskih karata biznis klase za putovanja, ali i kroz kojekakve „potpore djelovanju“ kojekakivm udruženjima koje su se davale po rođačko-stranačko-prijateljskoj liniji a na koje su svi članovi predsjedništva imali, i koje su svi zdušno koristili u proteklim godinama. Nakon jedne takve analize, siguran sam da bi dobiveni brojevi sugerirali da smo te novce nažalost godinama bacali a da zauzvrat nismo dobili niti minimum koji se očekivao od tih ljudi da nas dostojno predstavljaju kao državu. Stoga, model izbora predsjednika u parlamentu, čiji bi kabinet bio maksimalno reduciran, kojim bi se u potpunosti izbjegle zamke kojekakvih nacionalnih preglasavanja, koji bi obezbjedio zaštitu interesa svih konstitutivnih naroda ali i onih koji ne dolaze iz tih redova je rješenje kojem se treba težiti.

Duboko sam svjestan da takvo što nije moguće bez promjene ustava BiH, no ako do toga dođe onda treba definitivno ići u tom pravcu i jasno treba objasniti ljudima da će se na taj način dobiti isto efikasno rješenje, koje više neće biti kamen spoticanja, te da će se uštedjeti milioni maraka koji će se moći usmjeriti ka obrazovanju, zdravstvu, socijalnoj zaštiti gdje su mnogo potrebniji. Što se tiče ljevice moj stav je jasan – bilo bi jako dobro da ljevica ima jednoga kandidata, Iskreno, priča o tri kandidata za sva tri člana zvuči lijepo i populistički prihvatljivo, ali ne i politički logično. Posebno ne u uvijetima u kojima ljevica nije konsolidirana na cijelom teritoriju BiH. S druge strane osobno mi je izuzetno žao što su u preliminarnoj selekciji tog kandidata u prvi plan isključivo stavljaju osobni interesi pojedinaca, te što se, u ovome momentu, ne potencira kandidat koji će svojom pojavom, znanjem, diplomatskim iskustvom i internacionalnim rejtingom moći dostojno predstavljati Bosnu I Hercegovinu. No, ova priča je još jako daleko od toga da je gotova i iskreno se nadam da će stranke ljevice smoći snage da iznjedre jednoga zajedničkog kandidata, dostojnoga ove države ali i te pozicije.

– Bilo je govora o okupljanju šireg građanskog bloka gdje se sad s tim?

MARJANOVIĆ: Ljudi moraju da shvate da jedan takav proces nije nešto što se može i treba desiti preko noći. Bitno je na tom procesu kontinuirano raditi i to ne samo u okviru zvaničnih političkih institucija, već i izvan njih. To je proces koji prevazilazi nametnute podjele, vještački uspostavljene granice i koji liječi bolne rane koje se stalno otvaraju u našoj domovini. To je proces kroz koji se ljudima treba objasniti da to što je netko ponosni građanin ove zemlje, ne čini ga ništa manjim Bošnjakom, Hrvatom ili Srbinom. To je proces koji nema alternativu i koji se jednostavno mora realizirati i koji jasno pokazuje da građane ove zemlje i u Sarajevu, i u Goraždu, Tuzli, Banjaluci, Mostaru, Ljubuškom, Trebinju i u svim drugim gradovima tište isti problemi: nezaposlenost, neadekvatna zdravstvena zaštita, ruiniran obrazovni sistem, male plate… To je proces koji će morati razbijate nacionalističke paradigme i „lažno građanske“ stereotipe koji nam se nameću. I to je proces koji traje.

Kako će on napredovati i da li će to okupljanje biti zasnovano na stvarnoj želji da ova zemlja ide dalje ili pak samo na podjeli fotelja i pozicija na glasačkim listićima, to ovisi o ljudima koji u njemu sudjeluju. Iskreno, mislim da će u narednim godinama ta priča biti sve intenzivnija i vidljivija, ali i efikasnije i ne bih je limitirao samo na neke predizborne godine, jer ako je to samo froma onda ništa ne vrijedi, ali ako to bude princip ima i šanse da se desi.

(Kliker.info-Vijesti)