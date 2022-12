Damir Imamović o saradnji sa Hemonom : “Stvorili smo nešto što jedva čekam da čitate i slušate”

Bosanskohercegovački muzičar i kompozitor Damir Imamović objavit će novi album za izdavačku kuću “Smithsonian Folkways Recordings” 2023. godine.

Damir Imamović je 2021. godine dobio Soglinesovo prestižno priznanje. Od malih nogu Imamović je vezan za tradicionalnu muziku Bosne i Hercegovine, a njegov djed Zaim bio je jedan od najprepoznatljivijih balkanskih narodnih muzičara 20. vijeka.

Imamović će novi album za Smithsonian Folkways 2023. objaviti kao dio žanrovske saradnje sa autorom Aleksandrom Hemonom.

“Čast mi je što će moj sljedeći album izaći za izdavačku kuću ‘Smithsonian Folkways’. Posljednji album bosanskohercegovačke muzike koji se pojavio pod etiketom ove izdavačke kuće objavljen je početkom devedesetih, dok je zemlja prolazila kroz rat, a sastojao se od arhivskih snimaka. Ovog puta sa zadovoljstvom predstavljam svoj savremeni pogled na bosansku tradicionalnu muziku”, pohvalio se Imamović dodajući da je u vrijeme prvih lockdowna počeo da radi na projektu sa Hemonom.

“Saša je već radio na svom novom romanu u kojem tradicionalna muzika Sarajeva igra veliku ulogu. Pozvao me je da napravim muziku koja će moći da funkcioniše istovremeno i kao soundtrack za njegovu knjigu, ali i kao poseban muzički album. Pun entuzijazma sam mu se pridružio i stvorili smo nešto što jedva čekam da čitate i slušate”, ističe Imamović koji je u to vrijeme dobio poziv iz legendarne američke izdavačke kuće “The Smithsonian Folkways Recordings” da objavi album za njih.

“Smithsonian Folkways čuvena je američka izdavačka kuća koja djeluje u okviru velike vladine institucije ‘Smithsonian’ te mi je drago što će ovo biti prvo izdanje savremene bosanske muzike koje će se pojaviti kod njih. Posljednje što su objavili u vezi sa BiH bio je album arhivskih snimaka ‘Bosnia: Echos from an endangered world’ koji se pojavio 1994. godine, a priredili su ga Ted Levin i Ankica Petrović”, podsjeća Imamović.

Kako ističe, svi djelići slagalice sretno su se spojili, pa će obje strane Sašinog i njegovog projekta ugledati svjetlo dana u prvim mjesecima 2023. godine.

“Sašina knjiga ‘The World And All That It Holds’ izlazi za MCD/Farrar, Stras and Giroux u januaru 2023. godine, a moj album u proljeće izdaje ‘The Smithsonian Folkways'”, zaključuje Imamović.

