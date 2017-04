Daleki put brojne delegacije bez rezultata : MMF nije načinio ustupak BiH

Bez povećanja akciza na gorivo – nema investicija za autoput. Znali su to i ranije, prije puta u Vašington, članovi bh. delegacije na svim nivoima.

Predstavnici MMF-a ponovili su da je uslov za novac, prije svega, usvajanje Zakona o akcizama i osiguranju depozita u bankama BiH. Ostala je i jedna neizvršena obaveza Vlade Federacije BiH – ona o finansijskoj analizi BH Telecoma i HT Mostara.

“Upoznali smo predstavnike MMF-a i sa trenutnom situacijom u vezi sa Zakonom o akcizama sa očekivanjem da će se zakoni za nekoliko sedmice ponovo vratiti u parlamentarnu proceduru, da će biti usvojeni, imajući u vidu da će sa usvajanjem akcija postati operativno više od 860 miliona evra namjenjenih za dalju izgradnju autoputa za puteve na teritoriji čitave BiH, a sa druge strane postoje različiti modeli kako možemo na bazi povećanih sredstava entitetima pomoći i poljoprivrednicima u smislu poticaja, kapitalnih ulaganja ili u konačnici u smislu plavog dizela”, izjavio je Denis Zvizdić, predsjedavajući Savjeta ministara.

Goran Miraščić, savjetnik premijera Federacije BiH Fadila Novalića je kazao: “U onom momemtu kada ispunimo ove preostale mjere koje se tiču seta zakona vezanih za akcize, zakona o osiguranju depozita, preuzimanja obaveze za izvršavanje finansijskih analiza telekom operatera u Federaciji BiH stiču se uslovi da Misija MMF-a da završi svoj Pregled uspješno, te da Izvršni odbor direktora MMF-a naravno donese odluku o doznačavanju druge tranše BiH.”

MMF nije načinio ustupak. U najvišim političkim krugovima postojala je nada pojedinih da će bh. delegacija u Vašington donijeti vijest o usvojenim zakonima. Daleki put nadležnih i potreba za glasom ZA u parlamentarne klupe vratila je poslanike SNSD-a. Bili su naklonjeni mišljenju većine kolega iz SDA, HDZ-a i SBB. Bio je to ‘vruć’ parlamentarni dan u kome je, na kraju, izostala podrška da se Zakoni razmatraju po hitnom postupku. Opozicija koja je tražila mjere zaštite za privredu, poljoprivredu i socijalno ugrožene – bila je zadovoljna.

“Ljudi moji to je zaduženje, to je dug novim generacijama, mi se zadužujemo da bi vraćali dugove umjesto da pravimo zaista istinske reforme da nam ti dugovi ne trebaju. Ovim nametima akciza i to malo privrede što nam je ostalo – to opterećujue – nafta se svuda koristi, od rudnika, to malo fabrika koje radi, to su im dodatni nameti – kako će oni to izdržati”, izjavila je Aleksandra Pandurević, šefica Kluba poslanika SDS.

U Vašingtonu je bio i državni ministar komunikacija i transporta. Razgovarao je sa predstavnicima Evrospke investicione i razvojne banke.

Ismir Jusko, ministar komunikacija i transporta BiH je izjavio:

“Radilo se o projektima Mostar-Jug Buna, Nemila-Zenica Sjever, i finansijsko upravljenje i nadzor na dijelu koridora Vc, govorimo o tehničkoj podršci za ove projekte. Naglašeno je da su ovi projekti urađeni dosta dobro, da treba izvršiti određene tehničke korekcije koje u principu strateški ne mijenjaju te projekte, ali da imaju itetkako velike šanse da budu odobreni i da će proći.”

Do sada je dogovoreno pet Stand by aranžmana sa MMF-om. Prošle godine odobren je trogodišnji vrijedan više od milijardu maraka. Iz toga je uplaćena prva tranša oko 80 miliona evra. Upozorenje ekonomskih stručnjaka je da će se zemlja ukoliko ostane bez očekivanih kreditnih sredstava dodatno zadužiti kod komercijalnih banaka radi popunjavanja budžetskih rupa.

(Kliker.info-N1)