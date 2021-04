Čuvena virologinja Ana Gligić o trećem talasu: Pitam se odakle ovo sve? Tu još nešto postoji

Dr. Ana Gligić, poznata beogradska virologinja koja je 1972. bila na čelu tima koji je uspio izolirati virus velikih boginja, dala je ekskluzivni intervju za portal Radiosarajevo.ba nakon što je nedavno pobijedila opaki koronavirus.

Osamdesetsedmogodišnja stručnjakinja koja je sa svojim timom napravila svjetski poduhvat izoliravši virus velikih boginja, kaže nam da se tokom decenija rada sa najopasnijim virusima nije zarazila, ali tokom pandemije jeste.

Spasila sam se zla

Nakon izlaska iz bolnice opravlja se u krugu svoje porodice.

“Bilo je jako teško. Imala sam savršenu saradnju sa doktorima, medicinskim sestrama…. Klanjam ih se! Istovremeno iz bolnice je izašao i susjed koji je ležao u susjednom krevetu. Oboje smo se spasili toga zla. Još pijem lijekove. Imam neke male posljedice, nadam se da će prestati. Naime, malo teže hodam, iako hodam bez štapa. Tačnije, imam malu nesigurnost pri kretanju. Kažu da ima posljedica, da one traju i po mjesec dana. Nadam se da će nestati”, govori nam čuvena virologinja.

Govoreći o “trećem talasu” pandemije koja u regionu i svijetu donosi brojne živote, dr. Gligić ističe da se “nešto neobično dešava”

“Jako je teško reći. Ovaj virus se pokazao takav kakav je, i kakvog ga upoznajemo, ali ga još nismo upoznali. Mi ne znamo sve ni o virusu, ni o vakcinama. O njihovom trajanju, njihovoj zaštiti, koliko dugo…Sve je u postupku. A pod pritiskom velikog broja bolesnika, nekako ide kilavo. Saznati imunitet poslije vakcinacije, koliko traje, od koje vakcine, šta ko štiti, šta ne štiti. Sve više se pojavljuju riječi: “Možete se ponovo zaraziti poslije vakcinacije”?! Ja se pitam šta to znači? Vakcinišete se pa ponovo možete dobiti virus?! Da li se radi o novom virusu, novoj mutanti, šta se radi? Da li mi nemamo dovoljno istraživanja da možemo na vrijeme da otkrijemo”, ističe dr. Gligić, koja se ne može oteti utisku da cijeli svijet luta.

On mora nestati

Nadalje, ona još uvijek vjeruje da će virus ugušiti sam sebe…

“On ne može ostati na čovjeku, mora nestati. Ali kad?! U toj borbi za opstanak on neprestano mutira u smislu opstanka. Taman mislim evo mu repa, gotovo, on mutira pa se pojavi sa gorim osobinama“, ističe ova stručnjakinja koja je radila i doktorat iz oblasti virusologije.

Vakcine da suzbiju mutante

“Ja sam pratila i ebolu u Africi, pa sam rekla da će poslije izvjesnog broja pasaža na čovjeku virus sam sebe ugušiti, bez vakcine itd. Naravno, čovjek se uključi da prekida lance, kontakte. I, pazite, to što sam govorila se dešavalo. A ovaj virus, ja tamam predvidim jedno, a on zaokrene… Sad se priča o nekom duplom mutantu u Indiji. Uopšte mi nije jasno o čemu se radi. Mutacije se mogu javljati na raznim mjestima u virusu. Bitne su one koje mijenjaju karakteristiku virusa. Na nevažnim mjestima, na RMK-u, mi ne i obilježavamo“, ukazuje sagvornica portala Radiosarajevo.ba.

Prema njezinim riječima, sada je najvažnije da vakcine mogu da suzbiju mutante.

“Da možemo vidjeti da mutirani virus staje u svojoj aktivnosti kod vakcinisanih. Ja sam zatečena s ovim karakteristikama ovog virusa. I pitam se odakle ovo sve? Nije ovo samo tako… Tu još nešto postoji, ali ne mogu da dokučim šta. Svaki dan razmišljam šta, kako“, govori dr. Gligić.

Moliti Boga da nestane

Sa zanimanjem prati i istraživanja određenih stručnjaka koji tvrde da čovjek može prenijeti virus na životinje.

“Nije poznato do sada da virus iz prirode, prirodnožarišno, dakle, pređe na čovjeka, pa da se sa čovjeka vrati ponovo u prirodu. To do sada nije zabilježeno! Ali sada se govori i o tome”, dodala je.

Pita se i šta su to nazali stručnjaka Svjetske zdravstvene organizacije (WHO)?

“Tamo je dva puta išla komisija, jesu li donijeli neki zaključak? Nisu rekli ko je izvor, ko je prenosilac, da li je Kina izvor infekcije uopšte. Nema zaključka. Jedini zaključak da molimo Boga da ne mutira i nestane“, kazala je Gligić.

Ne vjerujem da je virus pobjegao