Čudni putevi i mirisi nafte : Čelnici UAE i Saudijske Arabije odbili razgovarati s Bidenom

Ne ide sve tako glatko kako su u Washingtonu očekivali kada je riječ o izolaciji Rusije, proturuskim sankcijama i td. Naime, jasno je kako se američkoj proturuskoj politici priklanjaju njeni saveznici u Europi, kao i Aziji (Japan, Južna Koreja, Tajvan i Singapur) – što je unaprijed bilo očekivano, ali ostatak svijeta tome baš i nije pretjerano sklon. Kina, Indija i Pakistan odbijaju se prikloniti proturuskim sankcijama, a danas je to objavila i najveća muslimanska zemlja svijeta – Indonezija.

To odbijaju činiti i ključne latinskoameričke zemlje, uključujući i američkog velikog susjeda, Meksiko. Osim toga, prve “pukotine” čvrstog proturuskog saveza naziru se i u samom Zapadu, ako u njega svrstamo Tursku u smislu da je ona članica NATO saveza, koja ne želi uvoditi proturuske sankcije – ali i odluku same EU, da, za razliku od SAD-a, ne uvodi embargo na uvoz ruskih energenata. Naravno, EU to čini isključivo zbog velike energetske ovisnosti o Rusiji a ne nekakvim iznenada rođenim simpatijama prema Putinu – o čemu niti načelno ne može biti govora.

Da je stanje po SAD u tom smislu prilično složeno najbolje svjedoči i slijedeća vijest objavljena sinoć u utjecajnom američkom mediju The Wall Street Journal (WSJ).

Čelnici Saudijske Arabije i Ujedinjenih Arapskih Emirata odbili su telefonske razgovore s američkim predsjednikom Joe Bidenom, navodi The Wall Street Journal.

Bijela kuća je bezuspješno pokušala dogovoriti razgovore između predsjednika Bidena i čelnika Saudijske Arabije i Ujedinjenih Arapskih Emirata dok su SAD radile na izgradnji međunarodne potpore Ukrajini i zaustavljanju porasta cijena nafte, izjavili su američki dužnosnici za Bliski istok.

Prema osobama upućenim u publikaciju, Bijela kuća je pokušala dogovoriti odvojene telefonske razgovore između predsjednika Bidena i saudijskog prijestolonasljednika Mohammeda bin Salmana i emiratskog šeika Mohammeda bin Zayeda. Međutim, oba čelnika odbili su razgovarati s američkim predsjednikom.

U međuvremenu, navodi isti medi, prošlog tjedna organizirani su telefonski razgovori između saudijskog princa i emiratskog šeika s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom i ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskim.

Odnosi SAD-a s dvjema zaljevskim državama i dalje su napeti zbog nedostatka potpore Bidenove administracije ratu u Jemenu, kao i nastavka pregovora o nuklearnom sporazumu s Iranom, kazali su izvori za WSJ.

Saudijska Arabija se također zalaže za američki kazneni imunitet za princa Mohammeda, optuženog za ubojstvo saudijskog disidenta i novinara Jamala Khashoggija 2018. godine.

Osim toga, WSJ navodi kako Saudijska Arabija i UAE objavili da neće proizvoditi više nafte nego što su dogovorili OPEC i Rusija.

(Geopolitika)