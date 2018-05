“Crvena noć” za Sjevernu Ameriku : Louisville spreman za tradicionalno okupljanje “rođenih”

U vrijeme kada se BiH i šire područje Balkana i u svjetskim medijima sve češće pominje u nimalo lijepom ikontekstu , vijesti iz Louisvillea u američkoj državi Kentucky, vezane za nastupajuću “Crvenu noć” za područje Sjeverne Amerike , poprimaju istovremeno vanvremensku dimenziju i predstavljaju pravi lijek na ranu onima koji ne zaboravljaju da je antifažizam civilizacijska tekovina a ne političko uvjerenje.

U tom kontekstu pomalo nepotrebno objašnjenje da se radi o tradicionalnoj kulturno sportskoj manifestaciji posvećenoj FK Velež iz Mostara, koji je , ne tako davno, pod Bijelim brijegom igrao najbolji fudbal na Balkanu, a danas je izbjeglica u svom gradu , mukotrpno i uporno gradi pretpostavke da se vrati na stare staze slave i ni za milimetar ne odustaje od principa zbog kojih su ga decenijama proglašavali mitskim klubom svijetlih tradicija.

Dajući podršku takvom Veležu , navijači i simpatizeri iz svih krajeva bivše države, trenutno nastanjeni na području Sjedinjenih Američkih Država i Kanade, već godinam se okupljaju na tradicionalnim susretima rođenih, gdje, uz muziku,pjesmu, druženje i evociranje uspomena, sanjaju i planiraju ljepšu budućnost i zavičaja i voljenog kluba.

Ove godine je u Louisvilleu deseto jubilarno okupljanje, a prema riječima predsjednika Organizacionog odbora manifestacije, Anela Vlahovića, u caffe Jokeru se vrše posljednje pripreme kako bi u subotu, 12. maja, sve bilo na vrhunskom nivou.

Redovnim posjetiocima “Crvenih noći”, mjesto i ovogodišnjeg druženja nije potrebno posebno predstavljati. Budućim učesnicima i manje informisanim gostima samo napomena da se radi o isturenoj bazi Veleža na sjevernoameričkom kontinentu gdje su pokrenute i realizovane mnoge humanitarne akcije. Između ostalih i poznata akcija prikupljanja novčanih priloga za kupovinu Veleževog autobusa.

A među onima koji su te akcije i iznijeli je i jedan od utemeljitelja “Crvene noći” za Sjevernu Ameriku Mubuvet Buba Hadrović koji kaže da malu sjenu na subotnje okupljanje baca činjenica što će Velež svoj 96 rođendan po svemu sudeći dočekati u Ligi Federacije, a ne u Premier ligi BiH.

Sa druge strane, kaže Buba, možemo biti i zadovoljni , ako se zna da je prije dvije godine bio pred gašenjem. Nadu u bolju budućnost vidi u dobrom radu uprave na čelu sa Šemsudinom Hasićem koja je započela čitav niz infrastrukturnih radova i zahvata na stadionu u Vrapčićima.

Na kraju poziva sve one koji se još dvoume hoće li krenuti put Kentuckyja da to bez razmišljanja urade jer je, kako kaže fudbal više od igre, a Velež je više od fudbala. On je prema Bubinim riječima istinski pokret, što će, deseta po redu, “Crvena noć” za Sjevernu Ameriku još jednom pokazati.

