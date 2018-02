Crno na bijelo : Šta su slagali Dodik i Lukač o naoružavanje policije Republike Srpske? (Video)

Ko će obučavati Specijalnu policiju RS? Šta je Lukač potpisao u Moskvi? Od koga će nabavljati oružje? Da li će Amerikanci raditi po ruskim standardima?

Istog dana, u srijedu, kada se ministar policije Dragan Lukač obraćao narodu Srpske, vođa Noćnih vukova Aleksandr Zadostanov zvani Hirurg obratio se Glasu Srspke.

„Huk naših motora već čuje cijela zemlja, bratska RS, ali i cijeli svijet kao huk ruskog reaktora“, poručit će „bratskom narodu“ prijatelj Vladimira Putina čije se ime nalazi na crnoj listi SAD-a zbog formiranja paravojnih formacija u Ukrajini.

Samo sat ranije, ministar unutrašnjih poslova RS-a Dragan Lukač kazao je da on i njegova policija nemaju ništa s Rusima, te da će pripadnike MUP-a obučavati Amerikanci.

ŠTA JE APSOLUTNA LAŽ

„Apsolutna je laž da će neko od ruskih operativaca učestvovati u obuci Specijalnih jedinica MUP-a RS niti bilo kojih drugih naših jedinica“, izjavio je ministar Lukač na konferenciji za medije, u srijedu, 14. februara 2018. godine.

Isti čovjek, ministar Dragan Lukač, dakle, prije tačno dvije godine, u intervjuu za Nezavisne novine, izdanje za 19. 2. 2016. godine, tvrdio je nešto drugo.

„Ministar unutrašnjh poslova RS-a Dragan Lukač istakao je da je Ministarstvo unutrašnjih poslova zainteresovano za nabavku nove opreme, ali i nekih vrsta oružja iz Rusije. Lukač je naveo da će u tu zemlju na obuku uskoro biti upućeni pripadnici Specijalne jedinice Policije Republike Srpske“, glasi vijest objavljena 19.2.2016. godine na servisu novinske agencije Srna, koje se u daljem tekstu poziva na Lukačev intervju dat Nezavisnim novinama.

Da ponovimo još jednom – ministar Lukač je u februaru 2018. godine izjavio da „nikakvi Rusi neće obučavati pripadnike MUP-a RS“, dok je dvije godine ranije u provadinim medijima RS kazao da će upravo od Rusa nabaviti oružje, te da će Rusi obučavati pripadnike MUP-a RS. No, to nije sve.

Centralni dnevnik Radio televizije Republike Srpske od 22. 10. 2015. godine.

Voditelji dnevnika izvještavaju javnost da je ministar unutrašnjih poslova RS-a Dragan Lukač u Moskvi potpisao Memorandum o razumijevanju sa Upravom MUP-a Moskve. Lukač se tada sastao sa generalnim sekretarom Ministarstva unutrašnjih poslova Rusije – Igorom Zubovim. Na sastanku je, ustvrdili su voditelji Dnevnika, bilo riječi o „budućoj saradnji protiv terorizma i o obuci specijalnih snaga policije“.

U prilogu koji je uslijedio nakon najave, novinarka RTRS-a navodi da je u „Memorandumu definisana i obuka naših pripadnika specijalnih policija u ruskim vojnim redovima“. Potom se začuo glas ministra Dragana Lukača koji je kazao da „svakako obuka naših ljudi u njihovom centru će mnogo značiti u budućoj saradnji i u korištenju opreme koju oni koriste“.

Ukratko, javni RTV servis RS-a i sam ministar Lukač su u oktobru 2015. godine izvijestili da će specijalCe RS obučavati „vojni instruktori“ Ruske Federacije. Sve, dakle, suprotno od onoga što je ministar Dragan Lukač kazao na konferenciji za novinare održanoj 14. februara 2018. Godine.

April 2016. godine. Nakon što su obilježili Dan policije RS, ministar unutrašnjih poslova RS Dragan Lukač i tadašnji direktor policije Gojko Vasić sastali su se sa delegacijom MUP-a Ruske Federacije, te dogovorili konkretne oblike saradnje u više pravaca.

„Možda jedan od najznačajnijih oblika saradnje je obuka Specijalne jedinice MUP-a RS i Jedinice za podršku u centrima za obuku Ruske Federacije, kao i dolazak ruskih instruktora u RS“, objavile su 5. 4. 2016. godine Nezavisne novine u svom izvještaju sa sastanka čelnika policije RS i Ruske Federacije.

Niko od čelnika MUP-a RS ovu informaciju nije demantovao sve do prije tri dana kada je ministar Lukač kazao da „nikakvi Rusi ne dolaze“.

LAŽ NA SLUŽBENOJ STRANICI

Ipak, službena stranica MUP-a RS govori malo drugačije. Na dan 31. januar 2018. godine objavljena je službena informacija MUP-a RS da se ministar Dragan Lukač sreo sa ruskim ambasadorom Petrom Ivancovom, te da je ministar „upoznao ruskog ambasadora o planiranim aktivnostima MUP-a RS“.

Sve, dakle, suprotno onome što je ministar Dragan Lukač kazao na konferenciji za medije održanoj 14. februara 2018. godine povodom objave informacije da MUP RS-a nabavlja 2500 automatskih pušaka. Ministar Lukač je tada kazao da će pripadnike MUP-a RS obučavati Amerikanci. No, opet neke stvari nisu logične.

Prema dokumentima, MUP RS-a nabavlja jurišne puške kalibra 7,62 milimetra, što je, prema izjavama stručnjaka z oblasti sigurnosti, standard koji koristi vojska Ruske Federacije. Standard NATO-a, koji se, logično primjenjuje i u Americi, je 5,56 milimetara. Stoga nije jasno kako će Amerikanci obučavati pripadnike MUP-a RS-a po ruskim standardima. Osim toga, MUP RS-a je u svom saopćnju od 13. februara 2018. godine naveo da će sve svoje pripadnike naoružati dugim cijevima. Ukupno, dakle 7000 dugih cijevi.

„To je naše pravo, Bosna i Hercegovina nije nadležna za policiju, niti ima ustavno pravo na to. To što je neko isforsirao i napravio neke vještačke i antiustavne tvorevine, poput SIPA-e, to je neka druga stvar, ali toga sigurno neće biti u budućnosti“, kazao je 12. februara 2018. godine predsjednik RS-a Milorad Dodik.

Ističemo – predsjednik RS-a je, potvrđujući nabavku 2500 automatskih pušaka za pripadnike MUP-a RS, kazao da u budućnosti neće postojati „vještačke tvorevine poput SIPA“. To je, u suštini, samo nastavak izjave koju je 13. decembra 2015. godine, dva mjeseca nakon potpisivanja Memoranduma u Moskvi, dao ministar unutrašnjih poslova RS Dragan Lukač.

„Policija Srpske ubuduće će spriječiti svaki pokušaj SIPA-e da pretrese prostorije lokalnih i republičkih institucija RS“, kazao je tada ministar Lukač.

Od tada su aktivnosti SIPA-e na teritoriji RS-a svedene na minimum, dok Milorad Dodik, po ruskim standardima, dugim cijevima naoružava pripadnike MUP-a RS.

„Legitimno je prvo MUP-a RS-a da se naoružava i obučava za posao koji je predviđen Ustavom“, kazao je Dodik.

U januaru prošle godine, poštovalac Ustava Milorad Dodik, organizovao je referendum koji je bio neustavan. U novembru 2017. godine Milorad Dodik je pred kamerama Deutsche Wellea crtao kartu Balkana na kojoj je podijelio BiH.

ŠTA FALI, BAŠ LIJEPO

„Šta fali, baš lijepo, ovdje bi bila Bosna, a ovdje bi bila Herceg-Bosna. Neka ostane sama. I mi ćemo ostati. Mi nemamo namjeru da ukinemo sebe i pripojimo Srbiji. Republika Srbija će ostati. Kako ima Vojvodina, tako može biti i Republika Srpska“, kazao tada je Dodik.

Nepuni mjesec kasnije, u Narodnoj skupštini RS-a održan je sastanak ratnih veterana RS-a, potomaka veterana i čelnika proruskih udruženja Naslednici pobjede i Srbska čast. Deset dana kasnije, Veterani Republike Srpske nabavili su najmanje stotinu novih vojnih uniformi.

U januaru 2018. godine, povodom neustavnog dana RS-a, Milorad Dodik je ugostio proruskog separatistu Anatoljija Bilbova, čelnika Južne Osetije, paradržavne tvorevine koja se nalazi u granicama Gruzije, a koju je priznala samo Ruska Federacije.

Istog dana, Milorad Dodik je odlikovao Aleksandra Zaldostanova, vođu ruskih Noćnih vukova koji se nalazi crnoj listi SAD-a zbog formiranja proruskih paravojnih formacija u Ukrajini. Sredinom februara Zaldostanov se obratio „bratskom narodu Srpske“ poručivši da RS „čuje huk ruskog reaktora“. Za mjesec dana MUP RS će dobiti kontigent od 2500 automatskih pušaka.

Avdo Avdić (Zurnal)