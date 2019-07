Crno na bijelo : I BBC o nasilju hrvatske policije prema migrantima

epa06404161 Migrant gather in an abandoned warehouse near the border with Croatia in Adasevac, Serbia, 23 December 2017. About one hundred of the migrants are taking refuge in the abandoned warehouse 120 km from Belgrade. EPA-EFE/KOCA SULEJMANOVIC

Nakon što su o problemima koje na granici Bosne i Hercegovine i Hrvatske imaju migranti javljali švicarski mediji, i BBC je objavio reportažu o ponašanju hrvatskih policajaca prema migrantima pod naslovom “Pretučeni i opljačkani – kako Hrvatska upravlja svojim granicama”.

Na početku snimka prikazan je prijelaz Maljevac na hrvatsko-bosanskohercegovačkoj granici, koju brojni migranti pokušavaju prijeći kako bi se domogli Europske unije.

Ali, kako se navodi, mnogi od njih budu uhvaćeni i protjerani natrag u Bosnu i Hercegovinu. U reportaži, kako prenosi Tanjug, prikazani su migranti koji pokazuju modrice i ožiljke na tijelu govoreći: “Hrvatska” i “Policija”.

Upozorenje gradonačelnika Bihaća

Gradonačelnik Bihaća Šuhret Fazlić posvjedočio je, kako je ispričao, da hrvatska policija izvodi “pushback” (protjerivanje) migranata u šumi prema teritoriji Bosne i Hercegovine.

Rekao je hrvatskim policajcima kako je nezakonito to što rade, a oni su rekli, kako javlja BBC, da im je “tako naređeno” i “nije na njima da o tome raspravljaju”.

Britanski javni servis podsjeća kako su prošle zime aktivisti postavili kamere na neke šumske staze i uspjeli snimiti nekoliko postupaka protjerivanja.

Policajac priznao da je dobio naredbu

BBC je došao i do policajca koji je sudjelovao u tri “pushbacka”, no pred kamerama je pristao govoriti samo anonimno.

“Dobio sam naredbu od svog šefa, a on od svog. Naknadno smo shvatili da je to pogrešno. Rekli su nam da ih uhvatimo prije nego dođu do aktivista za ljudska prava ili bilo kojeg mjesta na kojem mogu zatražiti azil”, anonimno je rekao novinarima.

Neki migranti u reportaži tvrde da su im hrvatski policajci ukrali sav novac i uništili mobilne telefone.

Hrvatska negira nasilje

Hrvatska predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović posjetila je nedavno to područje i rekla kako je “normalno” da netko tko se provlači kroz taj teren ima modrice i ogrebotine. Prema njezinim riječima, hrvatski policajci nisu koristili silu već samo razinu silu propisanu hrvatskim i europskim zakonima.

Najmanje 20.000 migranata došlo je tim putem prošle godine, a još 5.000 ih je u Bosni i Hercegovini u pokušaju da uđu u EU.

Hrvatska negira nezakonita postupanja premda postoje takve snimke, zaključuje BBC.