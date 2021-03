Crno na bijelo : Bh. vlasti još prije mjesec mogle da krenu u nabavku vakcine Sputnjik po cijeni 9,95 dolara

Prije više od mjesec ambasador BiH u Rusiji Željko Samardžija poslao je urgenciju šefici bh. diplomatije Biseri Turković u kojoj je bh. zvaničnike na njihov upit upoznao s mogućnostima i načinom hitne nabavke vakcine Sputnjik V od ruske državne agencije po cijeni od 9,95 dolara po komadu, međutim izostala je bilo kakva reakcija predstavnika vlasti Bosne i Hercegovine!

Drugim riječima, iako od 28. januara raspolažu informacijom o načinima i mogućnostima direktne nabavke ove vakcine, bez posrednika i suvišnih procedura, predstavnici bh. vlasti nisu ništa poduzeli, iako panedmija divlja, pri čemu nas nastoje ubijediti da su pokušali sve na svim stranama i da nije do njih, posebno naglašavajući da su „danas vakcine 50 dolara po komadu“.

U urgenciji od 28. januara, koja je u posjedu Inforadara, Samaržija pojašnjava procedure hitne nabavke vakcine od Ruskog fonda za direktne investicije (RPFI), inače državne agencije odgovorne ruskoj vladi, odnosno samom predsjedniku Putinu.

Foto: Faksimil urgencije ambasadora Samardžije Minstarstvu vanjskih poslova BiH

„Tokom video-konferencije 28. januara, odgovorno osoblje RFPI ambasadoru Samardžiji dalo je osnovne informacije o vakcini ruske proizvodnje Sputnjik V, koja je registrovana početkom avgusta prošle godine sa ispitanim procentom efikasnosti od 91,5%. Kada je riječ o načinu i rokovima čuvanja vakcine, potvrđena je informacija da se ista može sigurno čuvati na temperaturi od -18 do -20 C, do šest mjeseci, a na temperaturi od +2 do +8 do dva mjeseca“, piše između ostalog Samardžija, pojašnjavajući dalje karakteristike vakcine.

Posebno značajna informacija u urgeniji jeste cijena vakcine i način transporta, iz čega proizilazi da bh. zvaničnici obmanjuju javnost, odnosno građane koji su jedini u Evropi ostavljeni bez vakcine. Bh. vlasti, naime, već više od 30 dana znaju da je cijena jedne vakcine 9,95 dolara, dvije 19,90 dolara, te da ona ne može da bude skuplja. Prema tome, nije istina ono što tvrdi član Predsjedništva BiH Šefik Džaferović da su „sada vakcine 50 dolara“, jer određena fiksna cijena od 9,95 dolara ne može da bude viša već samo manja, ako tako odluči država proizvođač! A sve to je vrlo lako provjeriti na web-siteu ruske državne agencije rdif.ru. Postavlja se pitanje zašto to Džaferović radi?

Foto: Web-site Ruskog fonda za direktne investicije (RFPI)

Da su se odlučili da reagiraju makar tada, kada su već zakasnili mjesecima, već u roku do dvije sedmice (najviše) mogli su da naruče prvi kontigent od nekoliko desetina hiljada vakcina.

„Što se tiče distribucije, moguć je transport na više načina. Ako država koja kupuje vakcinu želi, može poslati svoj avion, ili drugo transportno sredstvo. Isto tako, predstavnici RFPI mogu poslati vakcinu avionom, ili automobilom putem DHL-a, s kojim sarađuju. Takav transport u potpunosti obezbjeđuje i čuva kvalitert vakcine“, navodi Samardžija.

Umjesto promptne reakcije, članovi Predsjedništva, predsjedavajući Vijeća ministara, entitetski premijeri, ministri zdravlja i ostali zvaničnici, koje bez izuzetka treba smatrati odgovornima, odlučili su da sastanče, vode isprazne razgovore i dogovore i zamajavaju javnost pričama o skupim vakcinama.

Posebna priča su pravdanja nedostatkom zakonskim procedura, odnosno, postojanje navodnih zakonskih zapreka.

Sve to je jednostavno i vrlo lako moguće izbjeći, kako su to, npr., radile neke države na način da nabavka ide direktno od vlade vladi, ili agencije agenciji, bez suvišnih posrednika i privatnih firmi, ugovorom između dva državna subjekta.

Dakle, bez posrednika i provizija. Međutim, to mnogima u BiH očito ne odgovara jer u tom slučaju nabavka ne bi mogla da se izvrši preko posredničkih firmi, a što bi istovremmeno onemogućilo bilo kakvo „ugrađivanje“ u cijenu svih onih u lancu odobravanja.

Foto: S jedne od ispraznih sjednica Vijeća ministara na temu “nabavke” vakcina

Kada je, konkretno, ruski Sputnjik u pitanju, računica je bila vrlo jednostavna.

Da su oni koji u BiH odlučuju pokrenuli hitnu proceduru nabavke recimo 500.000 komada Sputnjika, čime bi dokazali da im je bitnije zdravlje stanovništva od razih lobija i ugrađivanja, mogli su organizirati čarter-let iz Sankt Petersburga, gdje je jedna od fabrika za proizvodnju vakcina, a koji košta oko 50.000 KM. A to bi prostom računicom značilo plaćanje 10 feninga po vakcini za transport! Bez posrednika, bez suvišnih troškova.

Da li je bio bilo kakav problem da su se ministarstva zdravlja odlučila za direktnu nabavku preko entitetski fondova, čiju bi transparetnost kontrolirali?

Te će odgovore vjerovatno morati da daju mnogi od predstavnika aktuelnih vlasti kada jednog dana cijena pandemije, njihovog nečinjenja, odnosno ugrožavanja zdravlja desetina hiljada ljudi dođe na naplatu.

Prema posljednjim informacijama, ovih dana u RS treba da, preko Srbije, dođe određeni kontigent Sputnjika, ali po cijeni većoj od 30 KM po vakcini. Biće interesantno čuti kako će vlasti u RS opravdati skoro duplo veću cijenu od prodajne.

Almedin Šišić (Inforadar)