Čovjek koji je predvidio globalnu krizu 2008. najavljuje slom američkog carstva: ‘Prijeti i građanski rat‘

Postoji 30 posto izgleda da će doći do novog američkog građanskog rata u sljedećih deset godina, Kina će preuzeti dominaciju, financijska kriza pandemije još neće jenjavati, sve su to neka od predviđanja na repertoaru Raya Dalija. Nisu to nimalo sjajne vijesti, kao što nije bila ni sjajna financijska kriza 2008. godine, koju je Dalio predvidio prije nego što se uopće dogodila, i time izgradio svoje ime.

No, ovo nisu predviđanja nikakvog tarot majstora, već 72-godišnjeg ulagača, milijardera koji je izgradio najveći svjetski hedge fond na svijetu – Bridgewater Associate. Njegovo predviđanje prije dvadeset godina učinilo je fond vrijedan 223 milijarde dolara jednim od rijetkih netaknutih monetarnih zaliha u vrijeme kada je tisuće poduzeća propadalo.

Rat je realna prijetnja

Dalio je ove godine bio je rangiran kao 88. najbogatija osoba na svijetu, s neto vrijednošću od 20,3 milijarde dolara. Gradeći ekonomski uspjeh, Dalio je postao intelektualac i životni trener te trenutačno on predstavlja svoju treću knjigu, objavljenu 30. studenoga, pod imenom “The Changing World Order”. Njezin podnaslov u neslužbenom prijevodu “Principi za suočavanje s promjenjivim svjetskim poretkom”, upućuju na sadržaj koji svakog pojedinca nastoji pripremiti za sadašnje gospodarsko okruženje i izazove.

Carstva su u povijesti logično rasla i propadala, a Dalio je najviše zabrinut zbog kraja američkog carstva i početka još jednog kineskog carstva, što bi moglo dovesti do rata. “Mislim da smo u opasnosti od rata s Kinom”, sada govori u američkim medijima, što je premisa koja se brojnim Amerikancima čini kontroverznom. Amerikanci trenutačno ne razumiju Kineze i njihovo mjesto u povijesti, a svaki pokušaj SAD da kontrolira Kinu (poput trgovinskog rata) ima samo suprotne rezultate.

– “Dok se većina Amerikanca usredotočuje na trenutačne događaje, većina kineskih vođa gleda na trenutačne događaje u kontekstu većih, evolucijskih obrazaca”. Prema povijesnim obrascima, u posljednjih 500 godina, buduće katastrofe su neizbježne. Dalio za neke ima precrna predviđanja, no taj biznismen za sebe tvrdi kako nije pesimist, već pokušava dobiti “objektivna mjerenja”.

Dalio je tijekom svog života prošao kroz nekoliko neobičnih poslova, poput košenja travnjaka, lopatanja snijega u mladosti, zatim onih ozbiljnijih brokerskih i trgovačkih poslova. U dobi od 12 godina počeo je ulagati, kada je kupio dionice Northeast Airlinesa za 300 dolara i utrostručio svoje ulaganje nakon što se avioprijevoznik spojio s drugom tvrtkom.

Do trenutka kada je stigao u srednju školu, izgradio je investicijski portfelj od nekoliko tisuća dolara. Dionice je nastavio kupovati i prodavati tijekom studija financija na Sveučilištu Long Island, a nakon završetka zaposlio se na njujorškoj burzi. Tijekom rada svjedočio je Nixonovoj odluci o skidanju SAD sa zlatnog standarda. Zbog inflacije koju je to izazvalo, cijene dionica na burzi sljedećeg su dana porasle u prosjeku 33 posto.

Sljedećeg ljeta, nakon prve godine na Harvardu, Dalio i njegovi prijatelji osnovali su malu tvrtku za trgovanje robom, koja će 1975. postati Bridgewater Associates. Bridgewater je započela iz njegove sobe kao savjetodavna tvrtka za valute i kamatne stope, no njena važnost porasla je nakon što je počela objavljivati izvješća Daily Observations, u kojima su se analizirali globalni trendovi. Tvrtka je brzo rasla, a preokret se dogodio kada je klijent postao McDonald's. Dalio je tada postao poznat izvan Wall Streeta, nakon što je zaradio od sloma burze 1987. godine.

Predviđanja za spas

Bridgewater Associates 2005. godine postao je najveći svjetski hedge fond. Od 1991. do 2005. izgubio je novac u samo tri kalendarske godine, i to nikad više od 4%. Prema članku iz 2007. u časopisu Barron's, “nitko nije bio bolje pripremljen za krah globalnog tržišta” od Bridgewaterovih klijenata i pretplatnika na Daily Observations. Tvrtka je od proljeća 2007. alarmirala o opasnostima, no ekonomski savjetnici Bijele kuće ignorirali su nalaze.

Od 2020. godine Dalio upozorava da ne budemo slijepi na uspon Kine, koja će preuzeti vodstvo, i koja ne trpi gospodarski pad unatoč pandemiji covida-19. Također kritizira američki kapitalizam, koji “ne čini dobro za većinu” i zahtijeva reforme. U srpnju 2019. godine nejednakost bogatstva nazvao je izvanrednim stanjem u državi, tvrdeći kako prosječni građani nemaju rast dohotka prilagođen inflaciji od 1980-ih.

Dalio u novoj knjizi nudi predviđanja za spas. Prvo, njegova knjiga nudi indeks zemalja, s obzirom na 18 čimbenika, kako bi procijenili gdje živjeti ili gdje ulagati – u planu je pokretanje i web stranice. Također, on nudi financijske savjete: mjerite svoje financijske rizike u terminima prilagođenim inflaciji umjesto u dolarima; razvijte strategiju ulaganja prema tome da izračunate koliko biste tjedana mogli financijski preživjeti ako ostanete bez posla; pazite da vaš novac nije na jednom mjestu; a vaš portfelj može uključivati i digitalnu imovinu, poput kriptovaluta.

Karla Juničić (Jutarnji list)