Čović ucjenjuje Izetbegovića : “Hoćemo SBB u vlasti, ne želimo DF”

Prema pouzdanim informacijama do kojih je došla Slobodna Bosna, visokopozicionirani član HDZ koji trenutno obnaša funkciju zamjenika ministra sigurnosti BiH Mijo Krešić, u razgovoru s jednim visokopozicioniranim funkcionerom SDP-a, naveo je da će HDZ zahtijevati od SDA da DF ne bude partner u vlasti, te da su taj scenarij spremni pod svaku cijenu spriječiti, ako bude trebalo tražeći čak i alternativne partnere za formiranje vlasti.

Prije nekoliko dana Demokratska fronta je i zvanično započela pregovore sa SDA oko ulaska u novu vlast. Nije tajna da je ova stranka sa sobom u vladajućoj koaliciji daleko sklonija vidjeti DF nego stranku Fahrudina Radončića koji je pod svaku cijenu želi u vlast, iako u proteklom periodu nije štedio teške riječi na račun SDA.



Ipak, pitanje koje se otvara je kako će na sve regovati neizostavni partner za formiranje državne i federalne vlasti, HDZ BiH. Naime, s obzirom na izbor Komšića u Predsjedništvo kojeg u ovoj stranci drže “nelegitimnim” predstavnikom, kao i odlučnom opiranju političkoj ideologiji i prijedlozima HDZ-a BiH, mnogi su pretpostavljali mogućnost da ova stranka poćne uslovljavati ko će biti treći partner za vlast.



Iako bi teoretski bila moguća nova vladajuća većina u FBIH sa HDZ-om, SDP-om i SBB-om i još nizom manjih stranaka, zbog sve kompleksnosti koju bi ovaj aranžman podrazumijevao male su šanse da će do njega doći. Ono do čega, međutim, vrlo lako može doći je pokušaj pritiska HDZ-a na SDA da u vladajuću većinu uključi i SBB, te u tom cilju dodatnog odugovlačenja s procesom formiranja vlasti.



Zašto je HDZ-u u interesu da buduću vlast u FBiH čini SBB a ne DF posve je jasno. U političkom smislu ova stranka mnogo je bliža HDZ-u nego što je SDA, što su pokazala i posljednja dešavanja u Vladi Federacije kada su ministri iz ove dvije stranke zajedničkim snagama preglasavali ministre iz SDA. Pored bliskih ličnih veza između Radončića i Čovića, i u samom ideološkom pogledu SBB-u je daleko bliža politika dodatnog jačanja sistema konsocijacije u BiH što zagovara i HDZ, dok je sam Radončić jedini bošnjački političar koji je javno kritikovao i osuđivao izbor Komšića u Predsjedništvo. Uzimajući sve u obzir, jasno je zašto je HDZ-u u velikom interesu da im partner u vlasti bude njima bliski SBB, posebno u svjetlu HDZ-ovog zahtjeva za novim izbornim zakonom koji bi ovoj stranci de facto osigurao monopol nad hrvatskim pozicijama u vlasti, a za koji je DF već najavio da ga neće dozvoliti.