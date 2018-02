Čović u Zagrebu: Građanska BiH znači islamska država

Bošnjaci kao najbrojniji narod u Bosni i Hercegovini imaju najveću odgovornost za budućnost te zemlje, poručio je tokom predavanja o stanju u Bosni i Hercegovini predsjedavajući Predsjedništva Bosne i Hercegovine Dragan Čović.

On je u utorak održao predavanje u Zagrebačkoj školi ekonomije i menadžmenta, na kojem je okupljenim akademicima, studentima i ostaloj publici govorio o političkom stanju u Bosni i Hercegovini te o svojoj viziji uređenja te zemlje kako bi Hrvati i ostali narodi ostvarili punu ravnopravnost.

Čović je tim riječima odgovorio i na optužbe bošnjačkog kolege Bakira Izetbegovića da podmeće da Bošnjaci od Bosne i Hercegovine grade islamsku državu, prenio je HRT.

“Neko je u Briselu raširio priču da mi težimo islamskoj državi u Bosni i Hercegovini. To je trebalo potkopati našu poziciju. Onda je to, nažalost, g. Dragan Čović, član Predsjedništva Bosne i Hercegovine, ponovio tamo – da je problem u Bosni i Hercegovini krajnja bošnjačka desnica, koja pravi probleme i koja želi islamsku republiku u Bosni i Hercegovini”, rekao je ranije Izetbegović u emisiji HRT-a Nedjeljom u dva.

Predsjedavajući Čović odgovorio je da podmetanja nema.

“Oni koji žele građansku državu – ja ih poštujem, samo danas u Bosni i Hercegovini reći ‘građanska država’ – to znači klasičan unitarizam u nekoj formi i teorijskom obliku, a to Vam znači u osnovi islamsku državu, a to što je to netko pretvorio u kalifat ili neku drugačiju konotaciju dao tom izričaju… I na taj način mi razgovaramo i u Briselu, a tako ću odgovarati i kad budem s g. Erdoganom. Znači, nema tu nikakvih tajni ili nešto iza leđa”, rekao je on u izjavi za medije nakon održanog predavanja.

‘Budućnost u euroatlantskom projektu’

“Ne smije nam se desiti da dva entiteta ostanu sa dva konstitutivna naroda, kao što je nakana jednog naroda u Republici Srpskoj i drugog naroda u Federaciji”, rekao je, uz ostalo, Čović, prenosi agencija Anadolija.

Dodao je da je Bosna i Hercegovina danas etnički očišćena na više od 86 posto svog prostora, kako je ustvrdio, ne samo djelovanjima rata nego i nakon rata.

“Jedinu budućnost hrvatskog naroda i Bosne i Hercegovine vidimo u euroatlantskom projektu”, zaključio je Čović.

Predsjedavajući Predsjedništva Bosne i Hercegovine, koji je i čelnik Hrvatske demokratske zajednice Bosne i Hercegovine (HDZBiH), upoznao je okupljene s političkom strukturom vlasti u Bosni i Hercegovini, entitetima, kantonima i Distriktom Brčko, te s načinom njihovog funkcionisanja kroz korektiv visokog predstavnika.

Ocijenio je da će Bosna i Hercegovina sljedeće godine ipak ostvariti kandidatski status za članstvo u EU-u.

Poručio je da je u svrhu zaštite Hrvata, kao najmalobrojnijeg konstitutivnog naroda u Bosni i Hercegovini, osnovan Hrvatski narodni sabor (HNS) te da će na predstojeće izbore izići predstavnici HNS-a.

Govorio je i o utjecaju Turske u Bosni i Hercegovini, za koji je ustvrdio da je praktičan i ekonomski te da ga ne treba ni precijeniti ni potcijeniti.

(Kliker.info-AJB)