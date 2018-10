Čović priznao poraz : Bošnjaci su izabrali dva člana Predsjedništva BiH

”Žalosti me što su Bošnjaci izabrali dva člana Predsjedništva BiH”, rekao je čelnik HDZ-a BiH i kandidat za hrvatskog člana Predsjedništva BiH Dragan Čović. ”Ne možete Hrvatima birati legitimnog predstavnike ni u Dom naroda ni u Predsjedništvo. To je put nazadovanja. To je i poruka međunarodnoj zajednici”, rekao je Čović. ”Mi smo se dugo zalagali za izmjene Izbornog zakona kako bismo definirali ulogu hrvatskog naroda”, rekao je i naglasio kako se sada vidi kakva je mogućnost u rukama mnogobrojnijeg naroda kad je u pitanju ovakav Izborni zakon.

”Vjerujem da će u bošnjačkom narodu biti dovoljno mudrih ljudi da će shvatiti da ovo nije dobro za bošnjački narodi i za BiH jer može izazvati veliku krizu”, rekao je Čović i dodao kako će ”znati odgovoriti na korektan i mudar način, razmišljajući o zaštiti hrvatskog naroda na svakom dijelu BiH”.

”Hrvatski narod je vrlo jasnu poruku poslao svima u BiH, i prijateljima Bošnjacima, i prijateljima Srbima, i međunarodnoj zajednici, da je on konstitutivan narod koji razmišlja proeuropski i ima jasan plan da povede BiH u pravom smjeru. Žalosti me što naši prijatelji Bošnjaci to nisu razumjeli i što su se kroz svoj projekt opredijelili da izaberu dva člana Predsjedništva”, kazao je Čović. Rekao je kako ga žalosti što ”prijatelji Bošnjaci” nisu razumjeli ono što su Hrvati govorili. No, rekao je kako je zadovoljan osvojenim glasovima među hrvatskim biračkim tijelom. Ta podrška će, kako je rekao, prijeći 80 posto glasačkog tijela Hrvata.

”Imamo ogromnu odgovornost zahvale svakom tko se pojavio na biralištima i moja je velika odgovornost prema svakome od glasača iz hrvatskog naroda. Nadam se da su i oni koji su drugačije razmišljali među Hrvatima da su shvatili kakvu su poruku dobili od naroda”, rekao je Čović. Rekao je kako je odziv birača među Hrvatima iznad svih očekivanja i planova. Naveo je kako su računali na 140 tisuća glasova, ali da potpora dođe do 155.000 glasova. ”Ako znamo koliko je naše glasačko tijelo, onda je moja obveza zahvaliti se onima koji su prepoznali kao projekt koji smo nudili. Zajedništvo koje smo napravili rezultiralo je fantastičnim rezultatom”, rekao je i dodao kako je hrvatski narod poslao poruku da je konstitutivan narod, da razmišlja proeuropski.

(Kliker.info-Bljesak )