Čović odgovorio Izetbegoviću : Vlada nakon Izbornog zakona, zabrinjava Izetbegovićevo razmišljanje

Predsjednik HDZ-a BiH Dragan Čović kazao je nakon današnje sjednice Predsjedništva HNS-a u Mostaru kako je sporazum iz Mostara između SDA i HDZ-a jasan u vezi s promjenama Izbornog zakona.

“Sporazum koji smo potpisali u Mostaru precizirao je i da će od 17.9. do 17.12. SDA i HDZ dogovoriti elemente Izbornog zakona kako bi se riješilo pitanje legitimnog predstavljanja, da bi se onda naredne godine u parlamentarnoj proceduri sve to završilo, u onoj godini koja nije izborna. Sve to piše u tom sporazumu, ali je komentar gospodina Izetbegovića poslije našeg sastanka ukazao na neka potpuno drugačija promišljanja”, rekao je danas Čović.

Prema njegovim riječima ambicije HNS-a na lokalnim izborima su povećati broj načelničkih pozicija i vijećničkih mandata u odnosu na broj koji je ova politička grupacija imala ranije.