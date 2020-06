Čović o rampi Hrvatske za građane BiH : Vjerujem da ćemo za dan, dva iza sebe imati ovaj problem

Dragan Čović , predsjednik HDZ-a BiH i HNS-a BiH, danas je u Mostaru izjavio da je odluka Hrvatske kojom je uvedena obavezna 14-dnevna samoizolacija za građane koji dolaze iz BiH s pravom izazvala pažnju javnosti.

– Već par mjeseci, ljudi su istrošeni i fizički i psihički od različitih oblika ograničenja i, jednostavno, na to nismo navikli. I, sad kad hoćete na more, jer je ljeto, a neko vam kaže: „E, sad ne možete“, pa naravno da to izaziva frustracije – kazao je Čović.

No, kako je naveo, „u svemu tome našlo se svega i svačega, od ljudi koji su iz različitih razloga i pobuda komentirali, neki populizmom da bi nešto kazali, a neki, jer to redovito samo rade“.