Čović ne odustaje : HNS predlaže drukčiju teritorijalnu organizaciju BiH

Stranka je definirala i izborni program će biti predstavljen do 2. 9., a koji je Čović nazvao vrhunskom evropskom politikom.

– Opredijelili smo se za jasan, moderan, politički nastup kako bismo izbjegli bilo kakvu retoriku, odnosno da izbjegnemo pasti u napast da odgovaramo na izazove koji nam se često šalju. Naša kampanja će biti vrh europske politike što se tiče komunikacije i izričaja koji će do kraja biti afirmitivan. Vjerujemo da možemo prezentirati jasnu viziju svoje domovine BiH, kao dijela euroatlantskog projekta. Stoga vjerujemo u dobar rezultat i da ćemo odmah nakon izbora krenuti u jasne političke dogovore oko uspostave vlasti s partnerima – rekao je Čović.

On je podsjetio na 2018. godinu koja je za ovu stranku bila povijesna po broju osvojenih glasova i naglasio da je u ovom izbornom ciklusu cilj da se te brojke nadiđu.

Kad su u pitanju izmjene Izbornog zakona BiH, ali i nedavni istupi visokog predstavnika Christiana Schmidta, Čović je kazao kako HNS neće odustati od teritorijalne reorganizacije ukoliko ne bude “potpune ustavne ravnopravnosti i legitimnog predstavljanja”.

– Bilo je razgovora sa svim relevantnim parlamentarnim strankama, ali ni izbliza ono što se očekivalo. Kad nismo uspjeli s klasičnim pregovaračkim procesom, jasno nam je bilo po izjavama dužnosnika iz Sarajeva da je njihova strategija bila gubiti vrijeme da se održi status quo. Poslali smo pisma i razgovarali sa svim predstavnicima međunarodnih institucija, ali i predstavnicima OHR-a. Iznijeli smo naše stajalište oko toga kako treba zaštititi poziciju Ustava BiH, time i ulogu hrvatskog naroda kao jednakopravnog konstitutivnog naroda. Ja nisam pobornik da međunarodna zajednica nameće bilo koje rješenje, BiH na svom europskom putu mora sama donositi odluke u svojim institucijama izvršne i zakonodavne vlasti. Međutim, ako je visoki predstavnik u zadnja dva mjeseca dva puta intervenirao u Izborni zakon, onda očekujem da taj proces i završi i tu se ne želimo uplitati – poručio je Čović.R

Razočarani smo, dodao je, slikama ispred OHR-a, porukama koje su poslane u eter, a koje su se odnosile i na hrvatski narod i koje su nezapamćene u posljednjih dvadesetak godina u BiH.

Na pitanje što se može očekivati ukoliko do izmjena Izbornog zakona ne dođe, Čović je kazao kako će HNS predložiti drukčije rješenje ustroja pa i teritorijalne organizacije BiH.

– Ukoliko ne bude rješenja što se tiče osiguranja ustavne ravnopravnosti i legitimnog predstavljanja, HNS će na to odgovoriti jasno – predložit ćemo drukčije rješenje ustroja sustava, pa i teritorijalne organizacije BiH. To znači da ćemo dati racionalna rješenja. Kako neki predlažu da to bude građanska država oslobođena entiteta, onda je legitimno i sa naše strane predložiti promjene Ustava BiH koje će osigurati takvo nešto. Ako je ikad bila, BiH je danas snažno podijeljena – odgovorio je.

Kazao je i kako stranke HNS-a prihvaćaju odluke Središnjeg izbornog povjerenstva ali ih smatraju nelegalnim i nelegitimnim.

– Ne možemo tražiti kandidacijski status, niti će nam ga bilo tko dati, dok imamo paralelne upravljačke procese u BiH koje nadzire Vijeće za implementaciju mira. SIP je institucija koja nema nikakvo povjerenje HNS-a. Prihvaćamo sve njihove odluke, ali nismo se s tim pomirili i nećemo šutjeti. Ne očekujem da oni šta urade i ne dao im Bog da išta urade. Svjesni smo da i zadnje izmjene Izbornog zakona BiH koje je uveo visoki predstavnik daje ogromne ovlasti tim ljudima. Procedure se sve prekršene kad se imenovao SIP – podvukao je Čović.

