Čović nakon sjednice HNS-a : Ne postoje uvjeti da se implementiraju izborni rezultati

“Osnova naših rasprava iskazuje da mi imamo odgovor hrvatskog glasačkog tijela danas u BiH. Procjena je da je više od 98 posto Hrvata glasalo za stranke koje su na različitim političkim opcijama u ime HNS-a bile na izborima. Jednako tako, naglasak je da je negdje oko 83-84 posto tog hrvatskog glasačkog tijela dalo potporu hrvatskom članu Predsjedništva u mojoj malenkosti”, rekao je novinarima nakon sjednice Dragan Čović, predsjednik HDZ-a BiH i HNS-a.

Kako je istakao, na sjednici je vrlo jasno naglašeno da HNS apsolutno neprihvatljivom i pomalo iritantnom, politički apsolutno neodgovornom, smatra organiziranje i sustavno promišljanje i jednu jasnu strategiju kako hrvatskom narodu birati predstavnike na legitimnim razinama vlasti, što je suprotno i zadnjoj odluci Ustavnog suda.

Čović je poručio da HNS do kraja ostaje jedinstven na tragu zajedništva.

Prema njegovim riječima, svako promišljanje budućih koraka, kako zaštititi poziciju hrvatskog naroda u BiH kao konstitutivnog i jednakopravnog ići će isključivo kroz HNS. Sve članice HNS-a su bez izuzetka podržale jedan takav pristup.

“Nemamo pretpostavki za uspostavu vlasti, obzirom da je Ustavni sud svojom odlukom van snage stavio odredbe Izbornog zakona koje nisu u međuvremenu popunjene. S te strane, vrlo je jasna poruka da je izbor u ime hrvatskog naroda i hrvatskog člana Predsjedništva neustavan, nezakonit, nelegalan i nelegitiman, i oko toga ćemo imati adekvatnu argumentaciju. Zbog toga se stvorio krajnje neprihvatljiv ambijent u BiH koji nudi nestabilnost”, ocijenio je on.

S druge strane, kako je naveo, predstavnici HNS-a bez izuzeća žele dalje stvarati ambijent potpune zaštite hrvatskog naroda, evropskog puta BiH, BiH koja nikad neće biti jednonacionalna, građanska, unitarna, BiH koja mora odražavati ono što jeste preambula i duh i Dejtona, ali i preambula Aneksa 4 Ustava BiH.

Čović je ponovio da apsolutno ne postoji zakon i ustavni uvjeti da se implementiraju izborni rezultati.

“Nemamo Izborni zakon koji to omogućava”, naglasio je on.

Novinare je zanimalo da prokomentariše stav predsjedavajućeg Vijeća ministara BiH Denisa Zvizdića nakon istupa hrvatskog premijera Andreja Plenkovića da se Hrvatska miješa u unutrašnja pitanja BiH.

“Zanimljivo je kako nekada neka članica EU može iznositi jako puno materijala o tome šta mi radimo u BiH, a druga kad to kaže i prvi je susjed i supotpisnik Dejtona, onda je to miješanje u unutarnje stvari. Znači, ili jeste miješanje ako neko izvana nešto kaže, ili nije. Sve što je kazao gospodin Plenković apsolutno podržavam jer to je interes BiH, to je interes čitavog jednog ambijenta u BiH, koja dijeli zajedno sa EU hiljadu kilometara zajedničke granice”, dodao je Čović.

Imamo vrlo jasan stav, dodaje Čović, želimo osigurati da BiH normalno funkcionira i da u njoj hrvatski narod na svakom djeliću BiH bude do kraja ustavno jednakopravan i konstitutivan, kao što su to i druga dva brojnija naroda u BiH.

Uslijedilo je novinarsko pitanje kako vidi rješenje izbora delegata u Dom naroda Parlamenta FBiH.

“Što se tiče Doma naroda, kao i uopće uspostave vlasti, maloprije sam rekao da danas ne postoje preduvjeti. Mi nismo sukladno Ustavu izabrali ni članove Predsjedništva, a nemamo mogućnosti formirati zakonodavnu vlast onako kako ona funkcionira kroz dvodomne parlamente na razini entiteta, odnosno države”, kazao je Čović.

Tvrdi da je Ustavni sud tu vrlo jasan i nedvosmislen – Parlament BiH treba donijeti izmjene i dopune Izbornog zakona koje će osigurati legitimno predstavljanje na svim administrativnim razinama.

“U obrazloženju govori o konstitutivnom narodu, kao krovnom načelu ustavnog uređenja BiH. To će morati biti ugrađeno u Izborni zakon. Znali smo kad smo krojili ovu kampanju da tog nemamo i da ćemo kad završi izborni ciklus imati jednu prazninu kojom dinamikom i kako doći do toga. To moramo uraditi unutarnjim snagama u BiH. Bojim se da svi prijatelji izvana imali su dosad šansu da nam budu prijatelji, na različite načine svi to komentiraju”, kazao je Čović.

Osvrnuo se i na sastanak sa liderom SNSD-a Miloradom Dodikom u Banjaluci.

“Mi smo raspravili jedno pitanje u jednom prijateljskom razgovoru i ja sam uvjeren da s te strane se ja i kolega Dodik vrlo dobro razumijemo, imamo naravno različite stavove po nekim pitanjima, ali kada je u pitanju Izborni zakon, osiguranje legitimnog predstavljanja, tu apsolutno imamo isti stav”, pojašnjava Čović.

Dodaje da će vrlo ubrzo imati razgovor i sa drugim kolegama oko toga „kako zaštititi BiH od ovako gruboga nasrtaja na ustavnost izborom, sustavnim, pripremljenim, logistički praćenim“…

“Uznemirili smo puno toga što danas ne izgleda baš tako. Međutim, ušli smo u jednu pravnu krizu koju nismo imali dugo vremena na ovoj razini. I taj odgovor bošnjačkim elitama koje su to uradile – nije bošnjački narod jer to apsolutno ne stoji – koje su naumile ovakav jedan proces izvesti, samo su djelimično uspjele u svojoj nakani, ali su otvorile mnoga pitanja”, dodaje Čović.

Govoreći o tome s kim HDZ namjerava koalirati, Čović je istakao da će partnerstvo definirati oni koji imaju legitimitet jednog, drugog ili trećeg naroda.

“U hrvatskom narodu sad imamo, ja bih rekao, stopostotnu potporu Hrvata ovom projektu HNS-u, jer ćemo sve okupiti kroz taj projekat. Ali jednako tako želimo da legitimni predstavnici kod Srba i Bošnjaka budu za stolom kad budemo razgovarali primarno kako riješiti ovu krizu. A to primarno znači minimum izborno zakonodavstvo koje će osigurati legitimno predstavljanje”, zaključio je Čović.

(Kliker.info-Vijesti)