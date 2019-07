Čović nakon sastanka sa Izetbegovićem : Između SDA i HDZ-a ima hemije, kao i između HDZ-a i SNSD-a

Dragan Čović i Bakir Izetbegović, predsjednici HDZ-a BiH i SDA, na današnjem sastanku u zgradi Parlamentarne skupštine BiH razgovarali su o uspostavi vlasti u HNK, zatim u FBiH i na nivou BiH.

Kako javlja Klix Čović je rekao da je druga tema bila izgradnja partnerstva između stranaka, a treća Aluminij.



“Čini mi se da je došlo vrijeme da predstavnici dviju stranaka sjednu u Mostaru i da se to pokuša staviti na papir. Što se tiče Vlade FBiH, predstavnici naše dvije stranke trebaju započeti izradu programa”, rekao je Čović.



On je kazao da je na nivou institucija BiH dogovoreno da moraju razgovarati s trećim partnerom, odnosno SNSD-om.



Što se tiče Aluminija, Čović je rekao da je prioritet da se zbrinu radnici Aluminija i da se taj problem treba riješiti. Osvrnuo se i na tehnološki postupak pokretanja dodajući da je potrebno dobiti precizne podatke.



“Insistiram do kraja na transparentnosti i da se sve stavi na papir”, kazao je Čović.



Što se tiče Dodikovog dolaska u Mostar, on je rekao da se s Dodikom sreo nakratko i da je priča o zaokretu rezultat toga da se ne smije dopustiti da se ne rješavaju ključna pitanja.



“I poruka HNS-a o privremenom finansiranju je jedan od pokazatelja. Budžet BiH stoji u Predsjedništvu BiH od kraja prošle godine, ima li odgovornosti za to”, rekao je Čović.



Kako kaže, zaokret o kojem je ranije govorio je da se natjeraju institucije BiH da profunkcionišu i da je problem finansiranja riješen do devetog mjeseca.



“Moramo stvoriti ambijent međusobnog povjerenja. Nismo se pokazali ekspertima u upravljanju krizom”, kazao je Čović.



Istakao je da između SDA i HDZ-a ima hemije isto kao i između HDZ-a i SNSD-a.



Izetbegović je rekao da je, kada je riječ o Vijeću ministara BiH, pitao Čovića o zaokretu i da mu je odgovorio isto što i medijima. Istakao je da za SDA postoji samo vladavina zakona i prava i da novi predsjedavajući Vijeća ministara mora poštivati zakone. Kako kaže, SDA ne pristaje ni na šta drugo.



“Kada je riječ o Vijeću ministara BiH, to nije proces. Riječ je o jednom detalju na kojem smo zapeli. A to je vladavina prava i zakona. Neka mandatar Zoran Tegeltija Predsjedništvu ponudi plan koji će se temeljiti na vladavini prava i zakona i SDA je spremna podržati ga i može se imenovati u roku do sedam dana. Ništa ispod toga i ništa iznad toga”, rekao je Izetbegović.



U vezi s Aluminijem Izetbegović je kazao da treba tragati za strateškim partnerom i generalno sanacijom.



Što se tiče Aluminija, Izetbegović je kazao da se politika treba prestati baviti Aluminijem i da taj posao trebaju raditi stručnjaci, a o čemu je postignut dogovor.



“Postignut je dogovor da se napravi ekspertiza, sanacioni laborat koji će ponuditi menadžment Aluminija uz pomoć nadležnog ministra u okvirima zakona“, rekao je Izetbegović dodajući važnost traženja strateškog partnera koji može pokrenuti proizvodnju.



On je rekao da prvi put čuje od novinara da je njegova supruga Sebija Izetbegović jedan od kandidata za Vladu FBiH.



“Možda vi nešto više od mene znate, ali evo pitat ćemo je“, kazao je Izetbegović dodajući kako misli da će formiranje vlasti uslijediti nakon augusta, odnosno nakon odmora.



Na pitanje o mogućnosti da SDS bude dio većine, Izetbegović je rekao da ne vjeruje kako će se to dogoditi, jer postoje izborni pobjednici.