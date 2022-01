Čović nakon pregovora u Neumu : “Optimizam potrošen, sa ljudima s kojima smo vodili pregovore nema smisla radit”

Zahvalio se svima koji su uložili napore da prisustvuju, te rekao da njegov optimizan nije došao do izražaja.

“Želja je bio da provedemo sporazum iz Mostara i da na neki način damo jasan odgovor oko legitimnog predstavljanja kako bi se provele sve presude Suda u Strazburu. Određeni iskorak postoji, neki će reći da je ostalo malo. Ima se jedan osnov dobar – prvi put smo na stol stavili konkretne prijedloge i incijative. Dali smo konkretne prijedloge oko Izbornog zakona, oko Doma narode Federacije BiH, pa i Doma naroda državnog, jednako tako i oko izbora članova Predsjedništva”, rekao je.

Za njega je najvažnije da su raščistili potpuno ona otvorena pitanja i da li nešto što predlažu jeste u skladu sa evropskim standardima, da li Venecijanska komisija ima primjerdbe na takva rješenja. To smo poptuno otklonitili, dodao je.

“Kako dalje, to je pitanje. Možda samo nastaviti razgovore narednih 7 do 10 dana, i približiti ove stavove oko modela za izbor člana Predsjedništva, odnosno Doma naroda. Ako to usaglasimo, ostale stvari će mnogo lakše dogovorili. O svom optimizmu neću govorio, potrošen je u ovih godinu dana. Sa ovim ljudima s kojima smo vodili pregovore, nema više smisla to raditi. Nismo ništa uradili, ulazimo nepripremljeni u izborni proces. Može svako imati svoje stajalište”, istaknuo je Čović.

Što se tiče Hrvatskog narodnog sabora i njih koji su ga ovdje predstavljali, dodao je, ponudili su u zadnjih 6 mjeseci 8 ili 9 modela izravnog, neizravnog, članova Predsjedništva, a konačno su, istaknuo je, jutros dali model koji su predali iza ponoći.

“Elektronski je model kroz deset županija, dvije izborne liste, jasna lista 701 i 702, kakve imamo danas, po tom konceptu koje bi mogle jamčiti da predstavnici bošnjačkog odnosno, hrvatskog mogu izabrati svoje predstavnike, s tim da se lista ne definira više kao hrvatska ili bošnjačka, nego predstavnika hrvatskog naroda i svih drugih građana i da jednako tako vrijedi i za bošnjačku listu”, kazao je.

“Sve četiri stvari moraju biti riješene”

Uvjeren je bio da će taj model završiti.

“Mi smo 6 mjeseci čekali da nam neko drugi da prijedlog i došlo je kasno da bi se nešto usaglašavalo. Što se tiče domova naroda, da smo mu više vremena posvetili mislim da bi se dogovorili. Predložili smo 16+1 model, da se 17 predstavnika Kluba Hrvata, i to smo sa Venecijanskom komisijom vrlo definitivno ustvrdili, nemamo problem naziva Kluba Hrvata, Bošnjaka, Srba i ostalih u Federaciji. Mi smo predložili da 16 biramo po modelu brojnosti, a onaj 17 da sve one županije koje imaju 5 posto ispod jednog naroda, da biraju zajedno jednoga, tako da ni jedna županije ne bude zakinuta”, rekao je Čović.

Naveo je i da su ponudili jedno rješenje da se u razumnom vremenskim rokom, ako ne uspiju uspostaviti izvršnu vlast da se raspišu novi izbori.

“I onaj ko dobije izbore, nek izvoli odgovarati. Čini mi se da je većina strana to prihvatila. Kako jedna stvar nije završena nismo ulazili u druge. Sve četiri stvari moraju biti rješenje, i Ustav i pitanje integriteta izbornog prosesa i tehničke promjene, i ovaj dio funkcioniranja Federacije BiH, ali primarno izborni zakon”, zaključio je Čović.

