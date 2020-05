Čović nakon iftara kod američkog ambasadora : Moguć dogovor oko Mostara, ali koalicija sa SDA više ne postoji

Predsjednik Hrvatske demokratske zajednice (HDZ) BiH Dragan Čović izjavio je da je na sinoćnjoj večeri s predsjednikom SDA, Bakirom Izetbegovićem te američkim veleposlanikom Ericom Nelsonom i voditeljem Izaslanstva Europske unije u BiH Johannom Sattlerom informirao sugovornike da HDZ i SDA više nisu koalicijski partneri niti su dio iste parlamentarne većine.

– Nekoliko zadnjih zasjedanja Vijeća ministara i Zastupničkog doma Parlamentarne skupštine BiH pokazalo da HDZ nije dio iste parlamentarne većine sa SDA niti smo koalicijski partneri, jer koalicijski partneri ne imenuju hrvatske predstavnike bez dogovora s Hrvatima, ne predlažu izmjene zakona bez dogovora s koalicijskim partnerima i onda ih preglasavaju. SDA je napravila neku novu parlamentarnu većinu i ja im želim sve najbolje, neka pokušaju raditi na taj način, iako mislim da je to potrebno pogrešan put, poručio je Čović.

Jedna od tema razgovora je, kaže, bilo i pitanje održavanja lokalnih izbora. HDZ podržava da se lokalni izbori održe kako je planirano, ali Čović kaže da je za ovu stranku Središnje izborno povjerenstvo BiH „ovako imenovano, izvan zakona, principa i kriterija koji se nisu poštivali, nelegalno i nelegitimno tijelo, kao što je nelegitiman i Željko Komšić kao član Predsjedništva BiH“.

– Poštujemo mi institucije države. Ali moramo poštivati i Ustav i zakone, dodao je Čović.

Kada su u pitanju izbori u Mostaru, Čović kaže da je Gradski odbor HDZ-a Mostar napravio velike ustupke kako bi se stvorili uvjeti za izbor Gradskog vijeća Grada Mostara.

-Vjerujem da će idućeg tjedna biti jedan sastanak na kojem će se to jasno prezentirati, ali to se odnosi isključivo na Gradsko vijeće. Bošnjačka strana smatra da treba napraviti preinake i u upravi grada, mi smo i za to spremni, ali u tom paketu mora biti riješen i federalni dom naroda i izbor članova Predsjedništva, kako bi Hrvate predstavljali legitimni predstavnici, kako to predviđa i Ustav. To je minimum ispod kojih ne možemo ići. Što se nas tiče, izbori će u Mostaru biti i ako treba mi ćemo predložiti izmjene u parlamentarnoj proceduri kako bi se organizirali izbori za Gradsko vijeće, ustvrdio je Čović.

Tema razgovora kod američkog veleposlanika je bila i raspodjela sredstava MMF-a.

-I danas će se pokušati završiti to pitanje na Vijeću ministara ako ministrica Bisera Turković podrži prijedloge koje smo usuglasili prije mjesec dana. Sramota je za nas da imamo sredstva koja nismo u stanju raspodijeliti i vjerujem da će se danas naći neko rješenje, kazao je Dragan Čović.

Kada je u pitanju europski put, HDZ je, ističe, spreman ubrzano rješavati svih 14 prioritetnih točaka, što je god u nadležnosti kadrova te stranke na svim razinama.

Narednog tjedna bi se, dodaje Čović, trebao održati novi sastanak na kojem bi se primarno razgovaralo o pitanju izbora, prenosi agencija Fena.

Podsjećamo, izetbegović je sinoć, odmah nakon sastanka, novinarima kazao kako je u u pitanju bio iftar , ali da su se ipak “povukle neke teme”.

– Naravno da su se povukle stare teme, nije tu uzalud došao gospodin Čović. Naši prijatelji američki ambasador i ammbasador EU pokušavaju da pomognu da se prevaziđu nesporazumi, da stvari funkcionišu bolje, da se ubrza evropski put BiH, da dosegnemo taj kandidatski status, da se riješe ovi problemi oko aktivacije MMF-ovog planaa – kazao je Izetbegović te dodao da ništa konkretno nije dogovoreno, ali da je optimista i u vezi Mostara i u vezi raspodjele sredstava od MMF-a.

