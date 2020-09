Čović iz Zagreba: Nema Vlade FBiH ni građanske države

Predsjednik HDZ-a BiH Dragan Čović obratio se večeras medijima nakon sastanka u Zagrebu.

Kazao je da je sa predsjednikom SDA Bakirom Izetbegovićem, informisao hrvatskog premijera Andreja Plenkovića o odnosima, izborima i sporazumu o Mostaru.

-.To su bile naše teme, ali naravno da i dalje imamo različite poglede, rekao je Čović i dodao kako je insistirao da se drže sporazuma koji je zajedno potpisao sa Izetbegovićem, prenosi N1.

On je rekao i da što se tiče obavještajnog sektora u BiH, ne prihvata imenovanje sadašnjeg direktora OSA-e. Rekao je i kako je konstitutivnost ustavna kategorija.

“Hrvatima, kao i Bošnjacima i Srbima, pripada da izaberu legitimne predstavnike na svim razinama vlasti upravo kako je to definisao Ankes 4 Ustava Bosne i Hercegovine, posebno kada se odnosi na izbor za Predsjedništvo BiH. Hrvatskog člana Predsjedništva već treći put biraju Bošnjaci, a ista situacija je i u klubovima naroda. Mi insistiramo da Hrvate biraju Hrvati, a ne, kao do sada, da to rade Bošnjaci za nas”, naveo je Čović.

Ocijenio je kako politika SDA, koju predvodi Izetbegović, ima komociju da bira Hrvatima predstavnike.



“Recimo izaberete dva bošnjačka člana Predsjedništva koji u diplomaciji pošalju svoje ljude, gdje više nema Hrvata, i isto uradite u CIK-u BiH i Centralnoj banci… Prava prepreka je politika SDA koja je ovih dana vrlo jasno poslala poruku kako će ono što su uradili sa Komšićem prenijeti na niže nivoe vlasti. To je jedna ideologija traženja građanske države, a to je, kada se jasno prevede, unitaristička država”, zaključio je Čović.

Poručio je kako za sad neće pristati na formiranje Vlade FBiH.

“Naravno da nema Federalne vlade kada ne možemo provesti ono o čemu smo se dogovorili. Kada nađemo partnera sa kojim možemo imati program, naravno da ćemo imati Federalnu vladu”.

Na kraju je kazao kako je “opasno najmalobrojniji narod dovesti u poziciju manjine”…

“To je izraz koji se često koristi u političkom Sarajevu, i onda to je put trajnom nefunkcionisanju BiH”, naveo je na kraju obraćanja medjima Dragan Čović.

