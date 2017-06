Čović dobija oštre kritičare iz vlastitog naroda : U Vitezu osnovana nova politička stranka koja ne dijeli Hrvate na južne i sjeverne

Na taj su se korak, kako kažu, odlučili zbog konfuzije koju je u javnosti izazivao isti skraćeni naziv kao i za Hrvatski narodni sabor. Na prijedlog Predsjedništva za novoga šefa izabran je umirovljeni brigadir Božo Skopljaković iz Novoga Travnika.

Skopljaković je iz OS BiH u mirovinu otišao koncem prošle godine, a svojoj vojnoj službi je nekoliko godina bio i vojni izaslanik BiH u Washingtonu.

Hrvatski narodni savez je bio sljedbenica stranke HSS-NHI. Inače Nova hrvatska inicijativa je osnovana još 1999. godine i na prvim parlamenatrnim izborima je dobila više od 50 tisuća glasova što je tada bila velika alternativa HDZ BiH.

U svom nastupnom govoru novi predsjednik Hrvatske stranke Božo Skopljaković je najavio naporni rad na revitalizaciji posrnule stranke.Za HS BiH će, kako je kazao, biti stalna i prioritetna briga za interese svih Hrvata bez obzira u kojem dijelu BiH živjeli.

“Mi se ne dijelimo na južne ili sjeverne Hrvate, na zapadne ili istočne. Mi jednako cijenimo svakoga Hrvata i zbog toga smo snažno osudili i odbacili prijedlog HDZ BIH o izmjenama Izbornoga zakona, jer je diskriminirajući i krši ljudska prava. Neki kažu da će Vitez ući u treći entitet, a hrvatska sela oko Travnika neće. E, pa ako moram birat između takvog trećeg entiteta i Travnika onda ću izabrati Travnik i svako njegovo selo, jer meni je jasno da ni Vitez nije zamišljen u tom entitetu”, poručio je Skopljaković.

Dodao je kako će se Hrvatska stranka boriti za vladavinu prava i borbu protiv kriminala i korupcije. Skopljaković je pozvao sve nezadovoljne i obespravljene mlade ljude da se pridruže u toj borbi protiv opakova zla, kao što je primjerice zapošljavanje preko stranačkih veza i podmićivanjem.

Nadalje, HS će se zalagati za odlučne ekonomske reforme u kojima su u prvom planu reforma poreznoga sustava i javne uprave. Održivi povratak će biti samo nastavak kontinuirane politike koju od osnivanja promovira ova politička opcija. Za članove HS BiH je njihova neupitna domovina i nastavit će borbu za njezinu cjelovitost i integraciju u EU.

Osnivač Nove hrvatske inicijative i predsjednik Glavnoga odbora, sada već bivšega Hrvatskoga narodnoga saveza BiH Krešimir Zubak je ustvrdio kako je stranka u zadnje vrijeme marginalizirana na političkoj pozornici. Naveo je niz subjektivnih i objektivnih slabosti zbog kojih su izborni rezultati bili loši.

“Teško nas je pogodio neuspjeli projekt spajanja sa HSS, naročito je bolan i štetan bio propali pokušaj sa ujedinjenjem sa HDZ 1990. Iako smo se bili dogovorili, vrh HDZ 1990 nikada nije sazvao ujediniteljski Sabor, a niti je pokazao ozbiljnu namjeru da izađu iz tzv. HNS. Mi i dalje mislimo da Hrvatima ne treba ovoliki broj hrvatskih stranaka i spremni smo opet pregovarati o suradnji sa strankama sličnih programskih načela. Međutim, ovoga puta ćemo biti znanto oprezniji i iskusniji i sve ćemo dogovore ili sporazume pravno privesti kraju”, kazao je Zubak.

Govoreći o odnosu sa Hrvatskim narodnim saborom Krešimir Zubak je poručio kako je Hrvatima potrebna neka vrsta koordinacije, međutim ovakav HNS je za njega neprihvatljiv:“

“Tzv. HNS je sveden na paralelno političko tijelo i udrugu građana koja funkcionira po modelu saveza komunista u kojem vlada jednoumlje. Mi smo se zalagali za koordinaciju koja će odlučivati po principu konsenzusa . Kako to nije prihvaćeno, mi nismo željeli biti dio toga projekta.Tražimo isti položaj kakav imaju Hrvati u Hercegovini .Mislim da je to pošteno i politički ispravno za Travnik tražimo sve što se traži i za Mostar. To nikada nismo čuli iz HDZ BiH”, završio je Zubak.

Na kraju zasjedanja je zaključeno kako će Hrvatska stranka uskoro izaći sa deklaracijom u ustroju Travnika kao gradskoga središta te sa svojim prijedlogom izmjena Izbornoga zakona.

(Kliker.info-Slobodna Bosna)