Comey svjedočio pred Obavještajnim komitetom Senata : Rusija je bila upletena u američke izbore

Bivši šef FBI-a James Comey kazao je u svjedočenju pred Obavještajnim komitetom američkog Senata kako nema sumnje da je Rusija bila upletena u američke predsjedničke izbore 2016, ali i da je uvjeren da nijedan glas dat na izborima nije izmijenjen.

Rekao je kako mu predsjednik Donald Trump nije tražio da obustavi istragu o upletenosti Rusije u američke izbore.

Dodao je kako je administracija predsjednika Donalda Trumpa “odabrala da ga okleveta” tvrdeći da je FBI u raspadu, što je okarakterisao “lažima”.

Comey je kazao kako je bio zbunjen i zabrinut objašnjenjima o njegovom otpuštanju, a koja su se stalno mijenjala.

“Zbunio sam se kada sam na televiziji vidio da predsjednik govori kako me otpustio zbog ruske istrage vezano za uplitanje u izbore. Dakle, govorio je drugoj strani da ih je moje otpuštanje riješilo pritiska u vezi s istragom, a zatim govorio da me otpustio zbog onog što sam radio tokom svog mandata. To nema smisla.

Iako je zakon podrazumijevao da se može otpustiti direktor FBI-a, administracija je odlučila da organizacija nije bila uredna, da liderstvo nije radilo dobro i da su izgubili povjerenje u nas. To su jednostavno bile laži”, rekao je Comey.

‘Flynn kršio pravila’

Comey svjedoči pred senatskim Obavještajnim komitetom o tome da li je predsjednik Donald Tramp na njega vršio pritisak da obustavi istragu protiv predsjedničkog saradnika i bivšeg savjetnika, generala Michaela Flynna.

FBI je provodio istražne radnje o vezama i kontaktima generala Flynna sa ruskim vlastima, a Comey je u svom jučer objavljenom pisanom svjedočenju naveo da je Trump od njega očekivao da prekine istragu o Flynnu.

Comey nije naredio prekid istrage, a američki predsjednik ga je 9. maja smijenio sa funkcije generalnog direktora FBI-a.

Bivši šef FBI-a je rekao kako je Flynn kršio pravila te da je postojala istraga FBI-a o njegovom kontaktu s Rusima.

“Nije na meni da kažem je li razgovor koji sam imao s predsjednikom pokušaj ometanja. Siguran sam da će o tome odlučivati nezavisno vijeće”.

U ranijem, pisanom svjedočenju, Comey je opisao susret s predsjednikom u Ovalnom uredu 14. februara. Prema Comeyju, Trump je navodno rekao: “Nadam se da ćete naći načina da odustanete od toga, da pustite Flynna. On je častan čovjek”.

Danas je kazao kako je taj Trumpov zahtjev smatrao naredbom.

Odgovarajući na pitanje, Comey je rekao kako je moguće da će FBI naći dokaze o krivičnom djelu nepovezanom s izborima 2016, a koje se odnosi na dosluh ili saradnju s Rusima.

Comey je rekao kako nije osjećao potrebu da dokumentuje sastanke s ranijim predsjednicima, ali kako je bio zabrinut da bi Trump mogao lagati o njihovom privatnom sastanku održanom 6. januara. Kazao je kako je znao da će možda doći dan kada će biti potrebno da dokumentuje sastanke kako bi zaštitio sebe i FBI.

“Moj je posao ovisio o tome kako Trump vidi moje ponašanje, moje postupke”, rekao je bivši šef FBI-a.

‘FBI je pošten’

Prije nego što je počeo odgovarati na pitanja, Comey je kazao: “Misija FBI-a će i dalje postojati, a to je da zaštiti narod i štiti Ustav SAD-a. Američki narod zna istinu. FBI je pošten i iskren, FBI je snažan, jeste i uvijek će biti nezavisan”.

Obraćajući se bivšim kolegama, dodao je: “Vrlo mi je žao što nisam imao šansu da se oprostim s vama. Hvala vam što ste bili sa mnom i što toliko dobroga činite za našu zemlju”.

Reporter Al Jazeere Ivica Puljić javlja iz Washingtona da su stotine ljudi čekale u redu da prisustvuju otvorenom svjedočenju.

Bliži saradnici kažu da predsjednik Trump dovodi u pitanje tvrdnju Comeyja, navedenu u pisanom svjedočenju, da je Trump od njega tražio da potvrdi svoju lojalnost.

(Kliker.info-AJB)