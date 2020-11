CNN otkriva : Trump je glavni republikanski kandidat za izbore 2024., sredio je sve protivnike

Američki predsjednik Donald Trump još nije zvanično priznao poraz na predsjedničkim izborima 2020., a već se planira ponovno kandidirati za četiri godine.

Axios i The Washington Post izvijestili su posljednjih dana da je Trump svojem užem krugu prijatelja i suradnika najavio kako se planira ponovno kandidirati 2024. U srijedu je Ronni McDaniel odobrio još jedan mandat predsjednice Republikanskog nacionalnog odbora te je time poslao jasnu poruku da se ne planira odreći svog uticaja i pozicije u stranci samo zato što je izgubio na ovogodišnjim izborima.

Sauronovo oko

Naime, Trump trenutno nije samo dominantno lice u stranci. On je njeno jedino lice, što je rezultat njegove četverogodišnje kampanje koja je išla za time da ukloni sve protivničke glasove unutar GOP-a (Republikanska stranka ili Grand Old Party, GOP), piše CNN.

Donald Trump je sustavno radio na tome da opustoši konkurentski krajolik GOP-a, u kojem on sada stoji kao neko Sauronovo oko . dominantna figura koja sije strah nad svima koje nadgleda.

Koji su mogući republikanski kandidati 2024.?

Kada malo razmotrimo trenutnu situaciju i preslikamo je na sljedeće izbore, jasno je da bi se potpredsjednik Mike Pence, senatori Tom Cotton i Josh Hawley te bivša američka veleposlanica u Ujedinjenim narodima Nikki Haley vjerojatno odrekli kandidature ako Trump izrazi želju za svojom ponovnom nominacijom. Naime, oni su svjesni toga da ga vjerojatno ne mogu pobijediti.

Teksaški senator Ted Cruz i senator iz Floride Marco Rubio mogli bi ući u utrku s Trumpom, no takav scenarij smo već vidjeli kada je Trump obojicu pobijedio 2016. godine – i to prije nego što je izabran za predsjednika.

Republikanci Larry Hogan, guverner Marylanda, i Ben Sasse, senator Nebraske, također bi se mogli kandidirati na izborima, no iako bi mogli imati neke šanse za pobjedu da nema Trumpa, uz njega je šansa nikakva, navodi CNN-ov politički komentator Chris Cillizza.

Trump promijenio stav stranke

Trump je tokom posljednjih pet godina bazu Republikanske stranke transformirao iz skupine ljudi koji su općenito povezani sličnim pogledima na ekonomsku i socijalnu politiku (niži porezi, manje državnog aparata, zaštita nerođene djece, imenovanje konzervativnih sudaca) u ono što se najbolje može opisati kao kult ličnosti koji se vrti oko njega, smatra Cillizza.

Što god Trump rekao, baza stranke to odmah usvaja kao istinu. Koga on voli, i stranka voli. Koga on napadne, tu osobu napada i stranka. Ovakav razvoj situacije pogotovo je zanimljiv jer su stavovi Trumpa po mnogim pitanjima (veličina vlade, dug i deficit, trgovina) suprotni onome što su prije samo deset godina zagovarali baza stranke i njezino izabrano vodstvo.

Podrška Trumpu je zapanjujuća. Prema posljednjoj predizbornoj anketi koju je proveo Gallup, 94% republikanaca smatra kako Donald Trump dobro radi svoj posao. Među “konzervativnijim republikancima”, koji čine većinu baze GOP-a, čak je 97% njih navelo da je Trump povlačio prave poteze.

Što će se dogoditi s njegovim kultom ličnosti kada napusti Bijelu kuću?

Hoće li Trump izgubiti dio svog kulta ličnosti kad izađe iz Bijele kuće? Naravno, ali samo dio. Naime, Trump ne planira u potpunosti prepustiti scenu drugim političarima. Već se govori kako razmišlja o pokretanju TV mreže koja bi među republikancima umanjila dominaciju Fox Newsa. Pokrenuo je i odbor za političke aktivnosti koji će mu omogućiti prikupljanje novca i financiranje kandidata po njegovom izboru.

A tu je i njegov profil na Twitteru s 88,9 miliona sljedbenika, gdje će bez sumnje i dalje provocirati kad god stigne.

Zapravo je veće pitanje hoće li se Trump uopće kandidirati za predsjednika 2024. Naime, tada će imati 78 godina, a upitno je i koliku će štetu njegovom entuzijazmu zadati razne pravne zavrzlame koje ga čekaju kada napusti Bijelu kuću.

No skoro je sasvim sigurno. Osim ako republikanska baza odjednom drastično ne promijeni svoje stavove, sljedeća će nominacija biti njegova – ako on to poželi.

(Kliker.info-Index)