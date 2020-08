Članovi Predsjedništva BiH u verbalnom klinču : Dodik optužio Džaferovića da je nijemo gledao ratne zločine, SDA oštro uzvratila

Članovi Predsjedništva BiH Miloorad Dodok i Šefik Džaferović u novom su verbalnom sukobu, a danas se u vrijeme žestokih optužbi uključila i Džaferovićeva Stranka demokratske akcije.

Dodik je kazao da je Džaferović bio komandant u ratu, a on političar kao poslanik u Narodnoj skupštini Republike Srpske.



“Džaferović je bio komandant policije koja je morala da procesuira one koje su sjekli srpske glave u Zenici, gdje je bila njegova zona odgovornosti, a ništa nije preduzeo. I ko je on da priča šta mi možemo ili ne? Nije uopšte relevantan”, rekao je novinarima Dodik reagujući na Džaferovićeve kritike vezane za migrante te status Kosova i RS-a.



On je rekao da je Džaferović 1993. ili 1994. godine prisustvovao odsijecanju glava srpskim vojnicima.



Džaferovićeva partija, Stranka demokratske akcije, brzo je reagovala istakavši da je Džaferović branio državu, a da je Dodik bio u skupštini koja je osmišljala genocid.



“Milorad Dodik tokom rata je bio član tzv. Skupštine RS u kojoj je osmišljen i najavljen genocid nad Bošnjacima, slijedeći strateške odluke te skupštine koje su značile genocid. Kada je Ratko Mladić na toj skupštini 12. maja 1992. kazao da ‘šest tačaka koje se trebaju provesti u stvaranju Republike Srpske znače genocid’, Dodik ne samo da nije digao glas protiv najave genocida, već je legitimizirao čitav taj projekat, jednako kao što sada slavi naslijeđe genocida i najvećih balkanskih koljača kao što je Ratko Mladić”, saopćeno je iz SDA.



Za razliku od Dodika, koji nema čime da se diči jer je svojim ratnim angažmanom učestvovao, na širem planu, u genocidnoj politici, predsjedavajući Predsjedništva BiH Šefik Džaferović je časno i pošteno branio svoju državu, u skladu sa zakonima države BiH i međunarodnog prava, kažu iz stranke.



“Na kraju, Milorad Dodik mora znati da, kada Karadžić i Mladić sa svom armadom JNA nisu uspjeli uništiti Bosnu i Hercegovinu, neće ni on sa svojom šakom jada, a jedino što će mu se sigurno desiti ako pokuša takvo nešto jeste da će polomiti zube i završiti na smetljištu historije”, zaključuju iz SDA.

(Klix)