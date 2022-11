Član Predsjedništva BiH Denis Bećirović : “Ideje ZAVNOBiH-a upućuju na mir i toleranciju. Zato su te ideje danas aktuelnije više nego ikada”

Članovi Predsjedništva Bosne i Hercegovine Željko Komšić i Denis Bećirović upriličili su večeras u Vijećnici prijem povodom 25. novembra, Dana državnosti Bosne i Hercegovine.

Događaj je započeo intoniranjem himne Bosne i Hercegovine, a potom su se domaćini prijema, Komšić i Bećirović, obratili mnogobrojnim zvanicama iz javnog života – predstavnicima raznih nivoa zakonodavne i izvršne vlasti, političkog, vjerskog, kulturnog miljea i pravosuđa, diplomatskog kora, medijima i drugim gostima.

Član Predsjedništva BiH Denis Bećirović povodom Dana državnosti Bosne i Hercegovine poželio je da se u skorijoj budućnosti desi da sva tri člana kolektivnog šefa države obilježe 25. novembra.

Bećirović je kazao kako su se večeras okupili da obilježe Dan državnosti Bosne i Hercegovine ili dan obnove bosanske državnosti.

“Ne postoji nijedan razlog da bilo koji građanin ili narod ovaj datum ne doživi svojim praznikom. Ovo nije praznik koji diskriminira, ugrožava ili isključuje bilo koga. Naprotiv, ovo je državni praznik koji povezuje i afirmira ljudska prava svih građana i naroda”, kazao je.

“Organizatori obilježavanja 25. novembra trebaju biti sva tri člana Predsjedništva BiH”

“Nažalost, u postdejtonskom periodu postalo je uobičajeno da jedan član Predsjedništva BiH ne prisustvuje obilježavanju 25. novembra. To nije dobra praksa. U kreiranju dalekosežnih odluka ZAVNOBiH-a učestvovali su predstavnici svih građana i naroda Bosne i Hercegovine. On je besmrtno djelo najnaprednijih ljudi tog vremena. To je neuništiva tekovina bosanskohercegovačkih antifašista koji su bili planetarno priznati i zaslužni dio svjetske antifašističke koalicije. Iz ovih, kao i brojnih drugih razloga, iskreno i strpljivo radimo na tome da jednog dana zajedno sva tri člana Predsjedništva BiH organiziraju obilježavanje Dana državnosti Bosne i Hercegovine”, kazao je Bećirović.

“Negiranje ZAVNOBiH-a nema ozbiljno opravdanje”

“Negiranje vrijednosti ZAVNOBiH-a je besmisleno i beskorisno”, naveo je član Predsjedništva BiH te dodao:

“Zamislite da Republika Francuska ne slavi 14. jula kao nacionalni praznik sa objašnjenjem da se to odnosi na neku drugu Francusku. Ili da Sjedinjene Američke Države iz svoje memorije izbrišu 4. jula. To je, naravno, nemoguće i zamisliti. Zato i u našoj zemlji treba novim generacijama objasniti trenutne iracionalnosti i neodržive redukcionizme. Moramo pronaći snage da na površinu izvučemo pozitivnu bosanskohercegovačku memoriju i pokažemo ljudima da stanje u zemlji ne mora biti onakvo kakvo je danas. Antifašizam je civilizacijska, a ne ideološka kategorija. Treba prestati sa pogrešnim interpretiranjem pojma antifašizma i njegovim svođenjem sa civilizacijskog na ideološki nivo značenja i upotrebe. Stranačko-ideološke razmirice ne smiju uticati na važnost afirmiranja antifašizma. Antifašizam je civilizacijska, humanistička, a ne ideološka kategorija. On je jedan od ključnih postulata modernog društva i ugrađen je u temelje Bosne i Hercegovine i Evropske unije.”

“Suštinske poruke ZAVNOBiH-a su mir i ljudska prava”

“Ideje ZAVNOBiH-a upućuju na mir i toleranciju. Zato su te ideje danas aktuelnije više nego ikada”, rekao je Bećirović.

“Prvo zasjedanje ZAVNOBiH-a predstavlja svijetli primjer protesta protiv mržnje, bratoubilaštva i podjela. Svojom filozofijom i duhom mira i zajedništva ZAVNOBiH i danas osmišljava geopolitički prostor Bosne i Hercegovine. Poruke ZAVNOBiH-a su snažne i neiscrpne. ZAVNOBiH je više od jedne konferencije, više od jednog politički značajnog događaja. To je datum i događaj najvišeg ranga, događaj koji je promijenio smjer historije i na historijsku scenu izveo nove društvene snage i nove političke ideje”, dodao je.

Ocijenio je kako bi bilo nepotpuno govoriti o ZAVNOBiH-u a ne spomenuti i značaj Drugog zasjedanja ZAVNOBiH-a. Na ovom zasjedanju, u duhu slobodarske političke tradicije autentičnih narodnih pokreta, kao što su bili Francuska građanska revolucija (1789) i Američki ustanak za nezavisnost (1776), koji su donijeli svoje deklaracije o slobodama i pravima građana, usvojena je „Deklaracija ZAVNOBiH-a o pravima građana Bosne i Hercegovine. Riječ je o jednom od najsvjetlijih dokumenata koji su usvojeni u dugoj historiji naše države. Deklaracija predstavlja nepresušno vrelo inspiracije u borbi za ljudska prava i građanske slobode.

Denis Bećirović je istakao da nerijetko trošimo energiju i oskudne resurse na sporedne historijske pojave i događaje. Vrijeme je, kako je zaključio, da se počnemo baviti esencijalnim pitanjima od značaja za prošlost, sadašnjost i budućnost.

“Vrijeme je za nove ideje i ozbiljne projekte. Između ostalog, trebamo ozbiljno razmisliti o osnivanju Instituta ZAVNOBiH-a. Vrijeme je da ZAVNOBiH podignemo na vrh piramide vrijednosti jer on ima ogroman neiskorišten potencijal da bude bosanski Pijemont koji okuplja nove generacije s idejom zajedničkog življenja”, kazao je.

Bećirović je na kraju svoga obraćanja poručio novim generacijama da nema nemogućih ciljeva.

“Postoje oni koji vjeruju u pozitivne ideje i oni koji ne vjeruju. Postoje optimisti i pesimisti. Mi vjerujemo, mi smo optimisti. Sretan nam Dan državnosti Bosne i Hercegovine”, kazao je Član Predsjedništva BiH.

