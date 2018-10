CIK BiH: Zabilježeno 8 incidenata, izlaznost do 15 sati – viša od 37 posto

Članovi Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine danas u 17 sati u Sarajevu su održali još jednu press konferenciju na kojoj je objavljen presjek stanja na biračkim mjestima u našoj zemlji, do 15 sati.

Kako navodi radio sarajevje naveo predsjednik CIK-a Branko Petrić je naveo da je i u Federaciji BiH i u Republici Srpskoj zabilježena po četiri incidenta i svi su odmah, naglasio je, “stavljeni pod kontrolu”.

“Jedan malo ozbiljniji incident se desio u Bijeljini, gdje je došlo do narušavanja javnog reda i mira te je glasanje bilo zaustavljeno, ali je nastavljeno nakon intervencije policije”, rekao je Petrić, pohvalivši sve agencije koje izuzetno profesionalno rade svoj posao.

Otkrio je i kako je do 15 sati, izlaznost na nivou BiH viša od 37 posto, što je 0.6 posto više nego na prošlim izborima. U Federaciji BiH je izlaznost 34.65 posto, u RS-u 41.81 posto, a u Brčko Distriktu 32.26 posto.

Potom je Petrić izdvojio opštine čiji su građani za primjer ostatku države, kada je riječ o izlaznosti: Istočni Drvar - izlaznost 62 posto Ribnik - 51% Banovići - 58% Kupres RS - 50% Šekovići - 50% Han Pijesak - 50% Istočna Ilidža - 55% Istočni Stari Grad - 59% Trnovo - 58% Kalinovik - 65% Gacko - 56% Ljubinje - 52% Berkovići - 57% Stolac - 55%

“I na ovim izborima, kao i na drugim, ima onih koji pokušavaju lobirati za određene strane na izborima, ali to se identificira – recimo, upravo je u Brčkom prijavljeno lobiranje, ali policija već radi svoj posao”, odgovorio je na novinarsko pitanje o izbornim nepravilnostima.

Na pitanje o gužvama na biračkim mjestima, odgovorio je:”Može biti i sporost u glasanju, može biti veća zainteresiranost. Mi smo primijetili da se ljudi malo duže zadržavaju na glasačkom mjestu, ali članovi biračkih odbora to bi trebali riješiti i malo ubrzati spore glasače. Ono što je nedopustivo jeste to da se glasačima kaže da dođe da glasaju kasnije. Ja se izvinjavam svima kojima je to rečeno – do 19 sati ko dođe na glasačko mjesto, moći će glasati, bez obzira kakva gužva bila.”