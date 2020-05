CIK BiH potvrdio zvanično: Lokalni izbori odgođeni za 15. novembar

Centralna izborna komisija BiH danas je i službeno saopćila da su lokalni izbori koji su trebali biti održani u oktobru, odgođeni za 15. novembar.

Predsjednica CIK-a Vanja Bjelica-Prutina kazala je da je razlog taj što nisu osigurana sredstava iz budžeta za njihovo održavanje.

Dodala je kako je zakonom predviđeno da se u slučaju odgore izbori održe maksimalno 30 dana nakon planiranog datuma, ali s obzirom da to pada na 4. novembar, a zakonom je propisano da to bude nedjelja, idući datum je trebao biti 8. novembar, ali ni on nije bio moguć za realizaciju zbog pravoslavnog praznika. Stoga je CIK odlučio da se lokalni izbori održe 15. novembra.



Iz CIK-a su ranije naveli da je za sprovođenje ovogodišnjih lokalnih izbora potrebno oko devet miliona KM, od čega je u budžetu institucija BiH potrebno obezbijediti oko 4,2 miliona.

Centralna izborna komisija danas usvojila i Uputstvo o roku i redoslijedu izbornih aktivnosti.



“Tragali smo za alternativnim rješenjima i konsultirali se sa Agencijom za javne nabavke te smo odlučili raspisati javne nabavke na osnovu planiranih sredstava iz budžeta. Ugovor o realizaciji se može potpisati tek kada budu osigurana sredstva. Na ovo smo se odlučili cijeneći izjavu predsjedavajućeg Vijeća ministara BiH. Danas ćemo objaviti obavještenje o javnim nabavkama”, rekla je Bjelica-Prutina.



Navela je kako od 27. maja do 3. jula do 16 sati teče rok u kojem politički subjekti CIK-u podnose prijavu za ovjere učešća na lokalnim izborima. Rok je duži zbog odgađanja dana održavanja izbora.



“Omogućena je i elektronska prijava uz obavezu da se originalna dokumentacija dostavi prije isteka roka. Svi obrasci za prijavu političkih subjekata dostupni su na stranici osim obrazaca za prikupljanje podrške birača koji će se moći preuzeti od 26.5. u sjedištu CIK-a”, kazala je.



Prjave za ovjeru koalicije i nezavisne liste, ovjerene političke stranke i nezavisni kandidati podnose u periodu 19. do 28. jula.



Izborna kampanja počinje 16. oktobra i trajat će do 14. novembra do sedam sati ujutro.



U centralni registarski spisak upisano je 3.374.364 birača.



Rok za prijavu birača koji žive van BiH je 19. septembar u ponoć.

