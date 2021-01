Christiane Amanpour: “Istinito, ne neutralno” sam naučila na primjeru rata u BiH (VIDEO)

Slavna CNN-ova Christiane Amanpour je u Daily Showu kod voditelja Trevora Noaha usput govorila i o principu “istinitog, a ne neutralnog” te je spomenula i ratna dešavanja u BiH.

Naime, tokom objašnjavanja svog slogana kazala je

“Izmislila sam slogan: Istinito, ali ne neutralno. Istinito donosi istino, neutralno može doprinijeti stvaranju lažne jednakosti. Ne možete porediti i stvarati jednakost između to dvoje”.

Potom je nastavila i kazala da je to naučila za vrijeme rata u BiH o kojem je izvještavala.

“Drago mi je da se slažete, ali istina je uvijek tu i morate je naći. Tu su činjenice, fakti i druge stvari. I nekada ne možete sučeljavati to. To sam naučila u BiH kada sam pratila rat u BiH. Bila je jedna strana koja napadnuta i druga koja napada. Od nas se očekivalo da nekako stvorimo “moralnu jednakost”, ali je nije bilo. I tako sam morala reći istinu, a to je da jedna strana napada drugu i tako se dođe do kraja i srži gdje zaista postoji istina”.

(N1)