Christian-Schwarz-Schilling Vrijeme je za novi Ustav Bosne i Hercegovine!

Jedna od stvari koje su zabrinjavajuće u regionu je ruski utjecaj koji je, kako smatra, veoma snažan. Rusi su došli ovdje i neće otići, smatra on.

– Vrijeme je za novi Ustav BiH jer postoje greške u postojećem. Ustav mora biti jedan, a to sada nije slučaj, jer imamo Federaciju, pa Republiku Srpsku. Izmjene Ustava su neophodne kao trajno rješenje – istaknuo je naš sagovornik.

On je kritizirao političare što se, umjesto ovakvim pozitivnim pričama, bave samo nacionalističkim temama, od kojih građani nemaju nikakve koristi.

Snažniji koraci

Đukanović pouzdan čovjek

– O Đukanoviću možete reći šta želite, ali je bio pouzdan čovjek. Imam dobro ranije iskustvo iz Crne Gore – zaključio je on.

Švarc-Šiling ističe da je zabrinjavajuće i opasno to što je došlo do preokreta u Crnoj Gori, gdje opozicija planira formirati novu vlast nakon izbora. Ističe da s dugogodišnjim crnogorskim liderom Milom Đukanovićem ima dobro iskustvo.

Sporazum Srbije i Kosova

Govoreći o regionalnim pitanjima, on je naglasio da je dobro što je došlo do nedavnog sporazuma Srbije i Kosova uz američko posredovanje.

– Dobro je imati takav sporazum. No, način na koji su SAD ušle u to je loš, jer nisu konsultirale međunarodnu zajednicu u Evropi. To nije dobar osjećaj. Sada SAD rade ono što hoće – naglasio je.

G.Mrkić (Avaz)