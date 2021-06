Christian Schwarz Schilling: Schmidt će biti vrlo dobar visoki predstavnik

Izbor Christiana Schmidta za visokog predstavnika “bila je odlična odluka”, smatra nekadašnji visoki predstavnik Christian Schwarz Schilling.

U intervjuu za polticki.ba on ističe da se to ne bi desilo da nije bilo “jake podrske Kabineta Kancelarke Angele Merkel”.

“Ne želim ovim reći da sadašnjii visoki predstavnik Valentin Inzko nije sve pokušao kako bi riješio veliki broj otvorenih pitanja u BiH, ali nadam se kod Schmidta većoj podršci od strane međunarodne zajednice, a time i većem uspjehu”.

Schwarz Schilling je uvjeren da će Schmidt biti „vrlo dobar visoki predstavnik, koji vrlo dobro zna da je put BiH do demokratije i vladavine prava još uvijek dug“.

„Za ovo je Bosni i Hercegovini potrebna stručna pomoć međunarodne zajednice.

Egoizam stranaka, a posebno vođstva tri nacionalne etničke grupe, koje misle samo na vlastitu dobrobit, najveća su prepreka na putu ka Evropi“, smatra ovaj prekaljeni njemački političar.

Schwarz Schilling ističe i da je „važno konačno iskoristiti pogodan momenat i zajedničke napore EU i SAD za rješavanje situacije na Balkanu, a siguran sam da je Schmidt pravi čovjek za to“.

Reakcija Rusije bila je predvidljiva i ne iznenađuje ga, kaže Schwarz Schilling.

“Pored toga, ona sada pokazuje kako su sve glasine iz januara o saradnji Njemačke i Rusije na štetu BiH bile obična izmišljotina”.

Ističe i da zbog toga Schmidtova pozicija nije i neće biti oslabljena.

„Zašto bi bila?

Rusija je godinama bila protiv svega i svačega i nakon svakog sastanka Vijeća za implementaciju mira (PIC) imala je svoje zasebno mišljenje u Komunikeu, koje do sada uopće nije bilo važno.

Zašto bi sada bilo drugačije?

Zaista ne vidim razlog zašto bi Rusija i Dodik u ovom slučaju imali uticaj.

Čak sam se morao nasmiješiti kad sam pročitao da sada koriste isti narativ kao Čović, riječ “legitimno”.

Za sve što se nekome ne sviđa, kaže se da je nelegitimno. Baš je to praktično!“, govori dalje Schwarz Schilling za politicki.ba.

Budući da je inače cijela međunarodna zajednica za visokog predstavnika, posebno SAD, ne vidim slabljenje, pogotovo jer je Christian Schmidt iskusni njemački političar, dodaje on.

Sa ili bez Schmidta, Schwarz Schilling je uvjeren da „Rusija neće prestati ugrozavati ​​stabilnost na Balkanu, što i čini već godinama“.

„To je njeno oružje u borbi s Evropom i vrlo ga dobro koristi preko Dodika i Vučića.

Mislim da Rusija trenutno ima druge prioritete.

Za dvije sedmice će ona biti jedna od glavnih tema na samitu NATO-a”.

Schwarz Schilling podsjeća da ni njega nije potvrdilo Vijeće sigurnosti UN.

„Ali to me nije spriječilo da djelujem kao visoki predstavnik. Odluka SB PIC-a jednostavno je primljena na znanje u UN-u.

Za imenovanje visokog predstavnika nije potreban formalni akt od strane UN-a.

PIC u tome igra glavnu ulogu, a čak ni njegova odluka ne mora biti jednoglasna, kako nam pokazuju mnogi komunikei PIC-a, sa kojima Rusija nije bila saglasna.

To što Rusija pokušava da to postavi kao uslov je u njenom vlastitom interesu, jer bi tada htjela staviti veto na mnoge odluke PIC-a. Ali tu neće imati uspjeha, kaže on.

Osvrćući se na ponašanje prvog čovjeka bosanskih Srba, Schwarz Schilling kaže da se radi o „vrlo očajnom pokušaju da uz pomoć Rusije blokira put BiH u Evropu, iako Dodik sam tvrdi suprotno“.

„RS već godinama nije prihvatila i priznala ni Inzka.

Ovdje će ulogu od velike važnosti imati zajednička akcija i stav EU i SAD-a koji podržavaju OHR“.

Schwarz Schilling navodi i da je, kao dugogodišnji politički prijatelj Schmidtu “dao i pokoji savjet”.

“Ali Christian Schmidt je snažna ličnost i donosit će svoje odluke sam”, zaključuje Schwarz Schilling u razgovoru za politicki.ba.

