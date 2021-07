Christian Schwarz-Schilling : Amerika se vratila u BiH kao Bastilja Zapada, a Biden i danas djeluje mudro kao i u ratu! (VIDEO)

D odik me 2007. godine pitao hoću li ga sankcionisati ako organizuje referendum o nezavisnosti RS-a?! Rekao sam da hoću ako nastavi insistirati na tome! Amerikanci su mi govorili da mu dam otkaz!

Kada sam kao Visoki predstavnik htio odrediti sankcije, jer je NSRS donijela odluku o izglasavanju referenduma, Amerikanci su rekli NE! Zbog Kosova i problema sa Srbijom nisu htjeli otvarati front u BiH!

Povod mog dolaska u Sarajevo je važan momenat u bh. politici, a to je promjena Visokog predstavnika, odnosno predaja dužnosti Inzka Schmidtu! Obojicu jako dobro znam, a organizovao sam i susret na kojem su se njih dvojica upoznali! Schmidt političar, a ne diplomata! Kao političar je osoba koja mrzi laži! Želi biti otvoren! Od 1994. se bavi BiH i zna šta se danas dešava!

Angela Merkel poslala Schmidta u Sarajevo da pregovara s Predsjedništvom, a on me pozvao da pođem s njim! Jako dobro radimo zajedno! Historijska istina je jedino rješenje za BiH, uslov za pomirenje! Na sjednici vladinog kabineta sam rekao da neću biti u Vladi Njemačke sve dok Njemačka ne bude aktivna po pitanju rata u BiH! Stidim se što je Njemačka bila tako pasivna! Helmut Kohl mi je rekao da pasivnost nalaže ustavni zakon! Ja sam rekao, to nije to!

Senad: Da li je Schmidt spreman da sankcioniše, smijeni lidere? Christian: Ne bih o tome špekulisao! Tu su pravi ljudi i prave odluke Schmidt, Merkel, Biden! Senad: Da li može doći do novih sukoba, rata? Christian: Do rata će doći ako stvari krenu svojim tokom, ako se stvori panika i to se mora spriječiti! Cilj je da BiH postane normalna, demokratska država! To je bio i cilj Dejtona, ali se nije moglo konkretizovati! Milošević i Tuđman govorili da im se žuri! Bilo im je svejedno hoće li se vratiti sa sporazumom! Holbruk postavio Visokog predstavnika da riješi ono što se pregovorima vremenski nije moglo uraditi! Holbruk rekao da navedem Aliju Izetbegovića da radi na stvarima koje su otvorene i koje nisu unaprijed programirali predstavnici kvinte! To je bila situacija sa Sarajevom da ne bi bio podijeljen grad! Koalicija Hrvatske i Bošnjaka napravila preokret u ratu da se teritorija RS-a smanji, a FBiH poveća! Međutim to je na međunarodnom planu već bilo utvrđeno prije vojnog preokreta i zbog toga je uloga Visokog predstavnika bila od najvećeg značaja! Rekao sam Izetbegoviću da će doći do propasti ako želi mijenjati entitetske granice! Izetbegović tada odlučio da pregovara o Sarajevu, jer tada nisu bile utvrđene granice! Biden poznaje BiH jako dobro! Amerika se vratila u BiH kao Bastilja Zapada! Biden i danas djeluje mudro kao i u ratu!

(Kliker.info-Face TV)