Christian Schmidt, visoki predstavnik Bosne i Hercegovine : Dodik me zvao na svoj privatni posjed da se vidimo i popijemo rakiju” (VIDEO)

Christian Schmidt, visoki predstavnik Bosne i Hercegovine govorio je o Miloradu Dodiku, članu Predsjedništva BiH i njegovom pozivu na sastanak.

Na pitanje da li ga pojedine političke strukture još osporavaju, Schmidt kaže da onima koji se bave tom temom ne treba posvećivati toliko puno pažnje.

– Mogu samo reći da sam u punoj funkciji, da sam nastupao u Savjetu bezbjednosti, idem u Beograd i tamo me prihvataju Aleksandar Vučić i patrijarh. A, kada imam blagoslov Crkve, onda to mora biti to, ističe Schmidt .

Dodaje da, nakon što ga je čak i Ruska Federacija u SB UN priznala kao eksperta za BiH, osjeća se “sasvim zadovoljno, ali teme koje su u porvom planu, o kojima treba da pričamo, one su na drugoj strani”.

– Milorad Dodik i ja se poznajemo već godinama, imam poziv da dođem na njegovo privatno imanje. Možda možemo o tome pričati kasnije. Prvo ćemo raditi, ja sam Nijemac, pa ćemo onda piti rakiju, rekao je Schmidt .

Na izričito pitanje, da li je Bosna i Hercegovina uvela sankcije Rusiji, Schmidt kaže:

-Ja tu priču ne mogu da shvatim, da se priča preko ruskog ambasadora u Njujorku, u smislu da se zemlja ocrni. Situacija je bila takva da, izuzimajući Sjevernu Koreju i dvije-tri zemlje, niko nije odbio Rezoluciju. Ja mislim da se radi o tome da se vodi rat protiv nedužnih ljudi. Ukoliko čak i Srbija se tako ponaša, onda bi svakom ovdje trebalo da bude jasno i da kaže – da, ja shvatam to i ne želim da se ljudi ubijaju, mi želimo mir! A to je bio sadržaj Rezolucije i ja u svakom slučaju podržavam da se ona potpiše.

Kada je riječ o odnosima tri konstitutivna naroda u BiH, Schmidt smatra da je potrebno mnogo vise zajedničkih napora i razgovora, kako bi se prevazišli problem, a mnogo manje gledanja u prošlost.

– Moja vizija nije da međunarodna zajednica nameće rješenja, to moraju biti nezavisni građani koji će o tome odlučivati. Mi možemo uvesti standarde koji postoje u EU. Ja bonska ovlašćenja koristim samo onda kada to nije moguće izbjeći. Moj cilj je da nakon 30 godina dejtonske strukture budu prošlost, a da buduće generacije to rade onako kako njima odgovara. Tako dugo mi moramo da ostanemo tu i pomognemo , iako je to ponekad neugodno, rekao je Schmidt .

Govoreći o predstojećim izborima u BiH, Schmidt je, aludirajući na odluku o finansiranju koju je nametnuo, rekao da će “u svakom slučaju biti izbori”.

– Ja neću reći koga trebate birati, ali želim u prvom redu mladoj generaciji reći: iskoristite mogućnost da učinimo ono što možemo da građani imaju osjećaj da njihov glas vrijedi tačno onoliko koliko je to zamišljeno. U samoj predizbornoj kampanji bih predložio da se ne iscrpljuju snage u međusobnoj političkoj borbi, kao borbi bikova, već da ponude odgovore na stvarna pitanja i problem ljudi, poručio je Schmidt .

