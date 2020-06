Četiri okruga u ‘ratnom stanju’ : Pekingom se širi soj virusa koji je puno opasniji od onog u Wuhanu

Nakon najnovijeg otkrića izbijanja epidemije Covida-19 na pekinškoj tržnici vlasti su izvijestile o ukupno 137 slučajeva zaraze, uključujući 31 novih danas. Pekinške vlasti opisale su stanje u gradu kao ‘’izuzetno ozbiljno’’.

U kineskom glavnom gradu u ponedjeljak navečer postavljene su sigurnosne i kontrolne točke u stambenim naseljima. Visokorizičnim ljudima, među kojima su bliski kontakti osoba s dijagnosticiranim virusom, zabranjeno je da napuste grad.

Yang Zhanqiu, zamjenik ravnatelja Odjela za biologiju patogena na Univerzitetu u Wuhanu, rekao je državnim medijima kako vjeruje da novo izbijanje uključuje zaraženiji soj virusa od onoga koji je pogodio Wuhan na početku epidemije u decembru 2019. godine.

U samo pet dana glavni grad Kine pojačao je mjere sprečavanja širenja koronavirusa zatvarajući u potpunosti 29 stambenih četvrti, stavljajući četiri velika okruga pod mjere “ratnog stanja”, dezinficirajući 276 tržnica i testirajući oko 200.000 ljudi koji su posjetili tržnicu od 30. maja. Samo je u nedjelju Peking testirao 76.499 ljudi i pronašao 59 pozitivnih slučajeva.

Od ponedjeljka su prekinuli i nastavu u školama te ponovno zatvorili mjesta za zabavu i sportske aktivnosti. Nove mjere dovode do pitanja hoće li se život ikada vratiti u normalno stanje.

Karantena

“Epidemijska situacija u glavnom gradu izuzetno je teška. Trenutno moramo poduzeti stroge mjere da zaustavimo širenje Covida-19”, upozorio je glasnogovornik grada Pekinga Xu Hejian na konferenciji za novinare.

Slučajevi su povezani s veletržnicom hrane Xinfadi na jugozapadu Pekinga, koja dnevno prodaje hiljade tona hrane i koju je od 30. maja posjetilo više od 200.000 ljudi. Više od 8000 radnika s tržnice je testirano i naređena im je obvezna karantena.

Pokrajine izvan Pekinga, kao što je Yunnan, ponovno su uvele pravila koja zahtijevaju 14-dnevnu karantenu za ljude koji se vraćaju iz Pekinga. Vlasti u Šangaju najavile su da svi ljudi koji dolaze s područja srednjeg i visokog rizika moraju proći karantenu.

Otkako je lani otkriven prvi slučaj virusa u Wuhanu, Kina je prijavila više od 84.000 slučajeva, a više od 4600 ljudi je umrlo. Globalno je zabilježeno više od osam miliona slučajeva, a 436.000 zaraženih je umrlo. SAD je najteže pogođena zemlja s više od dva miliona slučajeva. Direktor Svjetske zdravstvene organizacije (WHO), Mike Ryan, rekao je da ovakav klaster virusa zabrinjava, no treba ga “istražiti i kontrolirati, a upravo to čine kineske vlasti”.

Zataškavanje

Mnogi trenutno spekuliraju o porijeklu epidemije, a spominje se, među ostalim, da potječe od uvezenog lososa. Državni mediji izvijestili su da je virus otkriven na daskama za sjeckanje koje se koriste za losos na tržnici Xinfadi.

Stručnjaci su ranije u ponedjeljak potvrdili kako je malo vjerovatno da riba može prenijeti bolest, a bilo kakva veza s lososom možda je rezultat unakrsne kontaminacije.

Novi val epidemije koja predstavlja najznačajnije izbijanje od veljače izaziva strah od drugog vala. Kineski dužnosnici i državni mediji brane se od sličnih komentara. Trojica dužnosnika smijenjena su zbog epidemije, uključujući šefa tržnice Xinfadi, šefa lokalnog odjeljka Komunističke partije i zamjenika šefa okruga, izvijestio je Global Times. Prethodno otpuštanje službenika zbog izbijanja epidemije potaknulo je sumnje da bi to moglo zataškati epidemiju.

Je li Peking novi Wuhan, pitaju se mnogi. Wang Guangfa, respiratorni stručnjak Univerzitetske bolnice u Pekingu, rekao je da je još uvijek prerano suditi o razmjeru ovog kruga epidemije dok se ne otkrije izvor infekcije.

Hitne mjere

Wu Zunyou, glavni kineski epidemiolog, vjeruje da će sljedeća tri dana od utorka biti kritična i presudna za glavni grad u naporima kojima pokušava suzbiti epidemiju. No, uvjerava da se situacija razlikuje od wuhanske jer je Peking pregledao velik broj potencijalnih pacijenata i odmah poduzeo hitne mjere. “U usporedbi s početnom fazom izbijanja u Wuhanu, sada vrlo jasno razumijemo virus. Ljudi su mnogo svjesniji važnosti prevencije i kontrole. Iskustvo stečeno u ranim danima prevencije i kontrole koristi se u ovoj fazi”, rekao je Wu.

(Kliker.info-JL)