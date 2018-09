Centralna izborna komisija potvrdila : Veliki broj prijava krađe i zloupotrebe identiteta

Iz Centralne izborne komisije danas je stigla potvrda. Postoji dovoljno dokaznog materijala za krivične prijave koje će biti upućene Tužilaštvu zbog moguće krađe identiteta i zloupotrebe izbornog procesa. Kazali su i kako se radi o značajno većem broju prijava u odnosu na prethodne izborne cikluse.

“Centralna izborna komisija BiH će parcijalno dostavljati informaciju sa pratećom dokumentacijom Tužilaštvu BiH. Planirali smo da u naredna dva dana Tužilaštvu dostavimo tu prvu informaciju, svakako radimo i na dokumentovanju ostalih slučajeva. Možemo kazati da je zaista značajniji broj birača koji se nama javljaju da je njihova volja zloupotrijebljena. Što se tiče krivičnog djela, mi već mjesecima upozoravamo na osnovanu sumnju počinjenja krivičnog djela”, kazala je Maksida Pirić, CIK.

Do sada je u Centralnu izbornu komisiju pristiglo 150 prijava građana i to putem općinskih izbornih komisija i policijskih organa. Radi se o prijavama građana čiji je identitet zloupotrijebljen. Nezvanično riječ je o mnogo većem broju. Nakon obrade ovi podaci biće proslijeđeni Tužiilaštvu.

Najveći broj prijava odnosi se na zloupotrebu ličnih podataka građana u svrhu glasanja putem pošte, bez njihovog znanja. Zanimljivo da najveći broj prijavljenih za glasanje u odsustvu dolazi iz Hrvatske, Srbije i Njemačke. I našoj redakciji gotovo svakodnevno se javljaju građani koji otkrivaju da su im prebivališta registrovana van zemlje, iako BiH nisu napuštali. Zbog svega navedenog Koalicija pod Lupom traži da se javno objavi spisak birača koji glasaju u odsustvu. U CIK-u odgovaraju da je to nemoguće.

“Koalicija pod lupom apeluje na Centralnu izbornu komisiju da javno objavi spisak birača putem pošte, naravno uz zaštitu ličnih podataka građana ali uz navođenje imena i prezimena, te opštine i države za koje su prijavljeni za glasanje “, naglasio je Dario Jovanović, Koalicija pod Lupom.

“U ovom trenutku ne postoji pravni osnov za takvo što. Ukoilko bi se objavio birački spisak sa limitiranim podacima vodeći računa o zakonu o zaštiti ličnih podataka ne bi bio upotrebljiv u smislu dokazivanja identiteta. Ono što ćemo u vezi s tim dodatano poduzeti jeste da CIK planira dostaviti izvod iz centralnog biračkog spiska općinskim/ gradskim izbornim komisijama da oni objave određene podatke i da pozovu birače da provjere da li je neko zloupotrijebio njihovu volju”, istakla je istakla je Maksida Pirić, CIK.

No, ovo nisu jedine nepravilnosti. Još u maju i junu mjesecu evidentiran je veći broj slučajeva lažnih profila i lažnih nagradnih igara vodećih trgovačkih lanaca u BiH a gdje je uslov za učešće u nagradnoj igri bio da građani/ke pošalju slike lične karte sa obje strane.

Sumnja se da su upravo ovi profili bili korišteni za navedene zloupotrebe.

“Također, zabilježeni su slučajevi pritisaka stranačkih aktivista/ca u Republici Srbiji na državljane BiH da se prijave za glasanje putem pošte. Pritisci na studente iz BiH u Novom Sadu kojima se nudio novac u zamjenu za lične podatke i prijave za glasanje putem pošte u njihovo ime, te masovne stranačke kampanje za glasanje putem pošte u drugim državama, prijetnje otkazima u javnom sektoru, neažurirani spiskovi po općinama, preuranjena kampanja”, potcrtao je Dario Jovanović, Koalicija pod Lupom.

Krivični zakon BiH propisuje sankcije za izborne prevare i to od novčanih do zatvorskih. No, do sada dugogodišnjom kaznom zatvora niko nije kažen iako je ranije bilo sličnih projava pa i postupaka koji su vođeni pred Sudom BIH. Spomenimo 2016. godinu kada su procesuirani Dragan Šekarić, Dragoljub Milović i Branko Pereula, jer su na izborima 2010. godine prevarili veću grupu građana kako bi došli do glasova za Daliborku Milović, tadašnju kandidatkinju za Skupštinu Bosansko-podrinjskog kantona Goražde. Iako su proglašeni krivima, dobili su tek uvjetne kazne zatvora od deset mjeseci ukoliko ne počine isto djelo u roku od dvije godine. Sudski postupak trajao je čak šest godina.

Tina Jelin-Dizdar( TV N1)