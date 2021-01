Centralna izborna komisija BiH : Ponavljaju se izbori u Srebrenici i Doboju, u Travniku prijevremeni

Centralna izborna komisija održala je sjednicu na kojoj je razmatrala odluke o poništavanju, odnosno ponavljanju izbornog procesa u Srebrenici i Doboju i raspisivanje prijevremnih izbora u općini Travnik. Za odluke o poništavanju izbora u Srebrenici na 26 redovnih i 2 mjesta u odsustvu, poništavanje izbora sa 89 mjesta u Doboju i raspisivanje prijevremenih izbora u Travniku glasalo je šest članova CIK-a, a samo je Vlado Rogić je bio protiv.

U uvodnom obraćanju službe rečeno je da je vještak 11.12.2020. dostavio izvještaj na biračkim mjestima o učinjenim nepravilnostima i koje mogu utjecati na pravilno utvrđivanje rezutata u izbornoj jedinici Srebrenica.

„Krivotvorenje potpisa iz centralnog biračkog spiska, ispisivanje potpisa u rubriku osoba koje nisu pristupile glasanju. Isto ime u više rubrika istog skriptera gdje su upisana samo dva slova“, kazano je na sjednici.

Članica CIK-a Vanja Bjelica Prutina u raspravi je kazala da smatra da je prijedlog odluke o Srebrenici trebao uslijediti ranije, u odnosu na odluku o Doboju.

„U Srebrenici je značajno manje biračkih mjesta i taj postupak je mogao biti završen i prije. Obzirom da je na istoj sjednici, podržat ću prijedlog ove odluke. Izložena sam najžešćim pritiscima kao članica iz reda srpskog reda zato što sam podržala postupak ispitivanja izbornih nepravilnosti. Kad zaprimite toliko prigovora na izborne nepravilnosti moja dužnost kao člana CIK-a je da kažem da se treba pokrenuti postupak utvrđivnja izbornih nepravilnosti. Ukoliko ova odluka bude i potvrđena neka se utvrdi i odgovornost svih onih koji su učestvovali u tome. Niko se ne može sakriti iza mene i pored pritisaka neka niko ne misli da neću djelovati u skladu sa zakonom. Dok sjedim ovdje radit ću u okviru zakona i neću pružati nkome alibi ko je prekršio izborni zakon, a napadi se mogu nastaviti još žešće“, kazala je Bjelica-Prutina.

Članica CIK-a Irena Hadžiabdić kazala je da treba obrazložiti šta je opredijelilo da podrži odluku.

„Izborni dan u Srebrenici je protekao vrlo mirno i nisam imala nikakve informacije o izbornim nepravilnostima tokom izbornog dana. Čak i uvidom u zapisnike Biračkih odbora nije bilo alarmantnih prigovora. Iz prigovora koje smo zaprimili mogla se vidjeti manipulacija sa biračkim spiskovima, u tome nam je bila potrebna pomoć grafologa. Nevažeći identifikacioni dokumenti, njih je 50, ali su manipulacije na gotovo svim biračkim mjestima došle do izražaja, glasanje za druga lica koja nisu izašla na izbore ili identičan potpis za više lica. Prikupili smo izjave članova biračkih odbora njih 91, ove izjave su stereotipne potpuno istog sadržaja i u kojima se ne izjašnjavaju o svim nepravilnostima koje smo mi tražili. Sve izjave sadrže istu rečenicu: Vratili smo jednu osobu zbog isteka važenja lične karte“, kazala je Hadžiabdić.

Kada je riječ o Doboju prijedlog odluke je poništavanje izbora na 89 redovnih biračkih mjesta za nivo gradonačenika i Gradske skupštine i da se ponove izbori.

Bjelica-Prutina kazala je da je jedna od kandidatkinja podnijela krivičnu prijavu protiv članova CIK-a jer nisu utvrđeni rezultati za ove dvije izborne jedinice.

„Riječ je o lažnom prijavljivanju krivičnog djela. Odluka o nepotvrđivanju rezultata izbora u ove dvije izborne jedinice potvrđena je i odlukom Suda BiH. Radi se o vrsti političkog pritiska, ali ja se radujem što je takva krivična prijava podnesena i da ću rado čekati ishod tog psotupka. Obzirom na odredbe zakona, Izbornog zakona bilo je jasno da nema elemenata krivičnog djela. Iznošenje u javnosti i vršenje pritiska, očekujem epilog postupka po toj krivičnoj prijavi, i misilim da svi zajedno ili ja ću to učiniti sama da razmislimo o podnošenjeu krivične prijave za lažno prijavljivanje za šta je zaprijećena i zatvorska kazna“, kazala je Bjelica-Prutina.

Hadžiabdić je kazala da je izborni dan u Doboju prošao sa primjedbama.

„Ovaj ispitni postupak smo završili, problemtično je više aspekata. Jedan je taj netransparentan proces i što smo imali informacije da se radi o jednom netransparentnom postupku, niste sigurni da li je glasačka kutija bila prazna i zapečaćena. Mi smo iz izjava svih članova biračkih odbora dobili informaciju o provođenju rotacije. CIK nikada nije izdala takvu odredbu, i izjavama se nije moglo pokloniti pažnja, nije se vodilo računa o isnturkciji koju je CIK izdao u odnosu na Covid 19. Treći problematičan aspekt je odziv. Do 11 sati 370 birača na jednom mjestu. To znači da je 50 sekundi trebalo za glasanje. To baca sumnju na protok birača, manipulacija u krivotvorenju potpisa.

Željko Bakalar, predsjednik CIK-a kazao je da postajemo kolekcionari kaznenih prijava.

“Odluke Suda BiH daju za pravo CIK-u da je naše postupanje u okviru zakona i te prijave posmatram kao vid političkog pritiska, ali ću se odazvati ako budu pokrenuti bilo kakvi postupci”, kazao je Bakalar.

Prijedlog odluke o nemogućnosti prihvatanja mandata načelnika Travnika i da CIK raspiše prijevremene izbore za općinu Travnik također je podržan. Podsjećamo, tokom izbornog dana preminuo je kandidat Mirsad Peco (SDA) koji je osvojio najveći broj glasova. Iz SDA su tražili da se ponove izbori, dok su se iz HDZ BiH protivili s obzirom da je njihov kandidat drugi sa najviše glasova.

Suad Arnautović je kazao da je saglasan sa svim prijedlozima službi.

„Izbori će po nekom mom tajmingu biti 7. ili 14. februar i nećemo moći omogućiti dijaspori da glasa ili da prebrojimo koverte koje su pristigle. Ne mogu biti isti članovi Biračkih odbora. Treba primijeniti isti metod kao u Stocu 2016. Nova komisija i novi članovi Boračkih odbora“, kazao je Arnautović. O njegovom prijedlogu članovi CIK-a će se izjasniti nakon pravosnažnosti odluke.

Vlado Rogić, član CIK-a nije suglasan sa odlukama o poništavanjau izbora u Srebrenicu, Doboju i za Travnik ali je kazao da će one očito biti prihvaćene. On je kazao da su na članove CIK-a izvršili pritiske i mediji i pojedinci za donošenje ovakvih odluka.

Ahmet Šantić podržao je odluke CIK-a i kazao je da se izbori poništavaju zbog djelovanja odnosno nedjelovanja izborne adminstracije na izborni dan.

“Ono što nisu radili članovi Biračkih odbora i Gradske odnosno Općinske komisije su razlog zašto donosimo ovakvu odluku”, kazao je Šantić.

Jovan Kalaba, član CIK-a podržao je dnevni red i za sve predložene odluke.

“Aposulutno podržavam diskusiju koelgica Bjelica-Prutina i Hadžiabdić”, kazao je Kalaba.

(Kliker.info-NAP)