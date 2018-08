Centar za istraživačko nivinarstvo : Ima dva stana u Sarajevu, Parlament FBiH plaća mu treći… (Video)

Parlament Federacije Bosne i Hercegovine (FBiH) plaća smještaj u Sarajevu zastupnicima Omeru Škalji iz Zenice i Refiku Hankiću iz Lukavca, iako oni u glavnom gradu imaju vlastite stanove.

Da su to prijavili, Parlament ne bi trošio novac za kirije. Ovako je za tri godine i pet mjeseci potrošeno skoro 33.000 maraka javnog novca za smještaj koji ova dvojica zastupnika nisu trebala.

Prema propisima, na ovu privilegiju imaju pravo svi profesionalni zastupnici čija su prebivališta udaljena najmanje 70 kilometara od glavnog grada. S obzirom da nigdje ne piše da je zabranjeno imati i sopstveni stan i pravo na smještaj, Parlament ne provjerava da li zastupnici imaju nekretnine i samo od njih zavisi da li će biti iskreni i štedjeti javni novac.

Osim Škalje i Hankića ovu privilegiju je u 2018. godini koristilo još 50 zastupnika koji su uz smještaj imali pravo i na naknade za režije i odvojeni život – ukupno 800 KM mjesečno. Osim toga, zastupnicima je plaćan i prevoz do kuće svakog vikenda, bez obzira da li zaista putuju. Ove privilegije su za tri godine i pet mjeseci koštale federalni budžet oko 2,1 milion KM.

Novinari Centra za istraživačko novinarstvo (CIN) su, obilazeći adrese na kojima se stanovi nalaze, otkrili da ih većina zastupnika ne koristi – u njima žive njihova djeca ili drugi ljudi. Oni stanove unajmljuju od prijatelja, rodbine i poznanika.

CIN je prošle godine3 objavio priču o delegatima ovog parlamenta koji su na sličan način zloupotrebljavali pravo na iste privilegije. Iako je zloupotreba dokazana, Parlament nije promijenio pravila niti je uveo kontrolu trošenja novca.

Zastupnik Refik Hankić nije prijavio da ima dva stana u Sarajevu pa mu Parlament FBiH plaća smještaj kod sugrađanke iz Lukavca. (Foto: CIN)

Kirija uz dva stana

Zastupniku Refiku Hankiću Parlament FBiH plaća smještaj u Sarajevu iako on, prema zemljišnim knjigama, u ovom gradu ima dva stana. Parlament mu je zakupio stan kod Ilderine Jusufović u sarajevskom naselju Stup – Tibra. Hankić i Jusufović su sugrađani iz Lukavca, a Hankić kaže da u zakupljenom stanu boravi dok radi u glavnom gradu.

U istoj zgradi na istom spratu Hankić ima svoj stan koji je sa suprugom kupio 2015. godine, nakon što je preuzeo zastupnički mandat. Novinare CIN-a je pokušao ubijediti da stan nije njegov, već njegove supruge.

Drugi stan se nalazi u naselju Nova Otoka i kupljen je 2017. godine. I za ovaj stan je Hankić tvrdio da nije njegov, nakon čega je prekinuo intervju. Iako su stanove obilazili nekoliko puta, novinari u njima nisu nikoga zatekli.

Hankić je u Federalni parlament ušao kao član Stranke za Bosnu i Hercegovinu (SBiH), a na izborima 2018. godine je kandidat Pokreta demokratske akcije.

I Omer Škaljo ima stan u Sarajevu. To, međutim, nije bila prepreka da mu Parlament plaća drugi smještaj jer za to, formalno, nije ni znao. On boravi kod Dragana Novakovića koji je novinarima CIN-a rekao da Škaljo ima svoj krevet u stanu i da dijele troškove režija. Kaže da su prijatelji.

Zastupnik Omer Škaljo ima stan u Sarajevu, ali mu Parlament FBiH ipak svaki mjesec plaća kiriju kod prijatelja. (Foto: Parlament FBiH)

„Evo, on ovdje spava kod nas i koristi to. A nas i nema, mi smo penzioneri, mi smo više na vikendici“, objašnjava Novaković.

Škaljo je prošle godine prodao svoj stan u sarajevskom naselju Grbavica i u komšiluku kupio manji. U njemu su novinari CIN-a zatekli njegovog sina Fehima. Kaže da otac dođe kad su sjednice.

Škaljo nije htio razgovarati sa novinarima CIN-a. On je u Parlament FBiH ušao kao kandidat Stranke demokratske akcije (SDA), a na izborima 2018. godine je kandidat Nezavisnog bloka.

Za smještaj Hankića i Škalje Federalni parlament je potrošio 32.800 KM koje su mogle ostati u budžetu da su zastupnici prijavili svoje stanove.

Tako su na početku mandata učinile njihove kolege, članovi SDA – Lukavčanin Ismet Osmanović i Goraždanin Mensud Borović. U pravilima o korištenju ovih naknada ne piše kakav smještaj zastupnici mogu iznajmiti niti se onima koji već imaju svoj stan izričito zabranjuje pravo na naknadu za odvojeni život i smještaj. Ako zastupnik prijavi da ima stan u Sarajevu, Parlament mu ne plaća kiriju, ali i dalje dobija 400 KM naknade za odvojeni život i režije, a ima pravo i na prevoz vikendom do kuće.

„Bilo bi mi neprimjereno da ja koristim sredstva za stambeni smještaj, a imam svoj stan“, rekao je Borović novinarima.

Kirija za rodbinu i prijatelje

U Zastupničkom domu Parlamenta FBiH sjedi 98 zastupnika, predstavnika svih dijelova Federacije BiH. Većina ih ima godišnja primanja između 40.000 i 50.000 maraka. U taj iznos ulaze i naknade za zastupnike koji žive dalje od 70 kilometara od Sarajeva: za odvojeni život, režije i plaćene povratne karte za vikend-posjete. Sva ova prava su im data pod pretpostavkom da će zastupnici boraviti u glavnom gradu, gdje im je i radno mjesto, a vikendom posjećivati porodicu u svojim mjestima. Istraživanje novinara CIN-a je pokazalo da to nije slučaj u Federalnom parlamentu, ali oni bez obzira na to redovno dobijaju novac za sve naknade.

Tako je od početka mandata potrošeno više od 800 hiljada KM za plaćanje režija i naknada za odvojeni život, a više od 360 hiljada maraka su zastupnici dobili za odlaske kući vikendima.

Novac za iznajmljene stanove ide stanodavcima direktno.

Novinari CIN-a su razgovarali sa skoro svim stanodavcima, posjetili više od 40 adresa na kojima bi zastupnici trebali boraviti, ali su u smještajima koji plaćaju građani zatekli samo jednu zastupnicu.

Članica Socijaldemokratske partije BiH (SDP) iz Bugojna Mira Grgić stanuje u naselju Ciglane. Kaže da joj je stan potreban zbog obaveza u Stranci i Parlamentu. „Najjednostavnije je raditi pošteno, a Balkanci su stvarno maštoviti što se tiče tih prevara“, kaže Grgić.

Za zastupnicu Bosanske patriotske stranke (BPS) Almu Arnaut je plaćan stan u kući njenog porodičnog prijatelja dok preseljenjem u Konjic nije izgubila to pravo. Arnaut nije znala novinarima precizno objasniti gdje se nalazi stan u kojem je, kako kaže, povremeno boravila dvije i po godine.

Za njen smještaj je tokom mandata plaćeno oko 10.000 KM.

U stanu koji Parlament FBiH plaća za zastupnika Mirsada Topčagića iz Stranke demokratske aktivnosti (A-SDA) iz Cazina novinari su sreli drugog čovjeka koji se u Sarajevu zatekao poslom: „Došao sam ovdje da odradim neki svoj posao, da ne plaćam ništa“, kaže Almir Tutić, objašnjavajući da je ključ stana dobio od Topčagićevog prijatelja.

Zastupnik Topčagić kaže da često dozvoli drugima da borave u stanu jer je on u Sarajevu samo kada ima sjednice i komisije: „Kad nisam tu jednostavno ustupim ljudima kad im je potrebno, ne vidim tu problem uopće“.

Zastupnik Hrvatske demokratske zajednice BiH (HDZBiH) iz Orašja Blaž Župarić je nepoznat komšijama. U zakupljenom stanu novinari nisu našli nikoga, a predsjednik kućnog savjeta Zijad Karić kaže da vlasnika viđa rijetko dok Župarića nije vidio nikada. Kaže da nije prijavljen ni na listi stanara: „Ne živi sigurno, nit’ ga ima na spiskovima. Nema nikako, sigurno“.

Župarić kaže da u stan dolazi stalno, osim vikendima, ali nije znao tačnu adresu na kojoj se stan nalazi.

Za Župarićev i Topčagićev smještaj je do juna 2018. godine potrošena 31.600 KM.

S druge strane, zastupnik SDA iz Gornjeg Vakufa Dževad Agić boravi kod punice pa naknada za smještaj ostaje u krugu porodice. Kaže da je problem u zakonskoj regulativi i mogućnostima koje trenutni zakon dozvoljava. On, međutim, tokom mandata nije činio ništa da se problematična pravila promijene.

Na pitanje da li smatra da je uredu što Parlament daje novac njegovoj punici, Agić kaže: „Sve što je zakonski, ne mora značiti da je moralno. I sve što je moralno, ne mora značiti da je zakonski“. Agićeva punica je od Parlamenta FBiH naplatila 16.400 KM.

Uprkos brojnim pokušajima novinara CIN-a da razgovaraju sa svim zastupnicima, mnogi su izbjegavali ovu temu. Oni koji su pristajali, već nakon nekoliko pitanja su prekidali razgovor, dok su ostali ignorisali telefonske pozive.

Tako su učinili i zastupnici HDZBiH Radoslav Luburić iz Ljubuškog i Stranke za bolju budućnost (SBB) Mehrudin Švago iz Donjeg Vakufa.

Na Luburićevoj sarajevskoj adresi su novinari pronašli drugog podstanara. On kaže da tu živi najmanje šest godina i da zastupnika nikada nije vidio. Luburić se javio na poziv novinara CIN-a, uz molbu da zovnu kasnije jer je zauzet. Nakon toga se više nije javljao na telefon.

Švagi Parlament FBiH plaća stan u Hadžićima, a stanodavac je njegov prijatelj Edin Smajić. Smajićev otac, koji živi u istoj kući, ne zna za podstanara. „Ko ti je taj? Ja ga ne viđam, jedino na sprat da ne ode“, kaže Adil Smajić.

Švago, pak, tvrdi drugačije. Objašnjava da je riječ o starijem čovjeku sa kojim rijetko komunicira. „Ne znam šta predstavlja problem“, rekao je, ali nije znao adresu iznajmljenog stana.

Ni u slučaju zastupnika SBiH iz Goražda Salema Halilovića nije jasno gdje boravi dok je u Sarajevu. Haliloviću Parlament plaća dio kuće kod njegovog rođaka Azima Bujaka u naselju Nedžarići. Bujakova supruga tvrdi da Halilović boravi u njihovoj drugoj kući u naselju Buća Potok. Novinari CIN-a su, međutim, na toj adresi pronašli Taiba Bujaka koji kaže da Halilović boravi u Nedžarićima. „Čovjek dole dolazi da spava i sve to. Sigurno, bez daljnjeg“, kaže Taib Bujak.

Halilović je novinarima CIN-a rekao da je od početka mandata u smještaju koji mu Parlament plaća boravio manje od pet puta.

Za najam stanova Luburiću, Švagi i Haliloviću građani FBiH su do sada platili 46.800 KM.

Zakupljene stanove u glavnom gradu koriste i djeca zastupnika. U iznajmljenom stanu člana SBB-a iz Gradačca Šemsudina Kavazovića žive njegovi sin i kćerka koji studiraju u Sarajevu. On kaže za CIN da u Sarajevo dolazi tri do četiri puta sedmično i da dolasci zavise od obaveza. Nije mu sporno što njegova djeca žive u stanu koji se plaća javnim novcem.

„Mislim da tu nema nikakvih, kako bi se reklo, zamjerki na to. Bar ja tako razmišljam. Sad, šta vi mediji pričate o tome, to je, normalno, vaša stvar“, kaže Kavazović.

Zamjenica predsjedavajućeg Zastupničkog doma Parlamenta FBiH Vesna Švancer i dalje dobija novac za smještaj, odvojeni život i režije, iako je već četiri mjeseca u pritvoru. (Foto: CIN)

Smještaj za pritvorenicu

Pravila korištenja naknada su određena Zakonom o plaćama i naknadama u organima vlasti FBiH koji je donesen 2010. godine i Odlukom o utvrđivanju naknade za odvojeni život, zakup stana za službene potrebe i troškove smještaja iz 2011. koju je donijela Administrativna komisija Zastupničkog doma i Doma naroda Parlamenta FBiH.

Predsjedavajući ove komisije Amir Zukić je prošle godine rekao kako su naknade visoke i da je problem u zakonu koji reguliše ovo pravo. On je tada novinarima obećao da će se lično založiti za smanjenje ovih naknada, ali se to još nije desilo.

Novinari CIN-a su mjesecima čekali da od Zastupničkog doma Parlamenta FBiH dobiju podatke o plaćama, paušalima, naknadama za odvojeni život i drugim povlasticama zastupnika.

V.d. sekretarka ovog doma Stela Ibrović nije htjela da razgovara sa novinarima.

CIN je prošle godine dokazao zloupotrebu ovih naknada u Domu naroda Parlamenta FBiH. Tada je otkriveno da su delegati nakon obaveza u Parlamentu umjesto boravka u Sarajevu putovali kući ili spavali u hotelu, a plaćene smještaje nisu ni koristili. Umjesto njih, o trošku države u stanovima su živjeli drugi ljudi. Za dvije i po godine 35 delegata je naplatilo više od 825.000 maraka za smještaj, odvojeni život i prevoz do kuće.

Nakon objave priče Federalna uprava policije je na zahtjev Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo (KS) tražila od Doma naroda dokumentaciju o korištenju naknada za odvojeni život delegata. U Tužilaštvu KS su potvrdili da je predmet u radu.

Dok Parlament ne odluči drugačije, stan će biti plaćan i za zamjenicu predsjedavajućeg Zastupničkog doma Vesnu Švancer, članicu SBB-a iz Zenice koja je u pritvoru već četiri mjeseca. Tužilaštvo Tuzlanskog kantona je optužuje da je davala budžetski novac ugroženima i neprofitnim udruženjima građana, zauzvrat od njih tražeći da dio novca uplaćuju na njen račun.