Čekanje na Sebiju unosi nervozu među čelnike SDA : Zašto se Zvizdić suprotstavio Izetbegoviću?

Svjestan da mu ističe „kondenzovani rok“ trajanja, Denis Zvizdić je odlučio da krene u obračun sa vrhom SDA. I zato je u intervjuu za TV1 ustvrdio da je sve bliže odluci da odustane od kandidature za bošnjačkog člana Predsjedništva BiH.

„Sami ste svjesni da se ta lista potencijalnih kandidata mijenja. Procedure koje su najavljene za mene nisu dovoljno efikasne, mislim da one slabe jedinstvo SDA i slabe ukupan kapacitet kandidata koji će biti kandidat SDA za člana Predsjedništva“, kazao je Zvizdić.

Ovo je prvi javni napad Denisa Zvizdića na predsjednika SDA Bakira Izetbegovića. Iako će reći da je sve u redu, kratka analiza Zvizdićevih i Izetbegovićevih izjava dokazuje da na relaciji predsjedavajući Predsjedništva BiH-predsjedavajući Vijeća ministara BiH mnogo toga ne štima.

KO SU ZAISTA KANDIDATI

Podsjećamo, Bakir Izetbegović je u oktobru prošle godine, na konferenciji za medije, najavio da bi potencijalni SDA-ovi kandidati za člana Predsjedništva BiH mogli biti Denis Zvizdić, Safet Softić, Šefik Džaferović, Halid Genjac i Adil Osmanović. Isto je ponovio i 10. aprila ove godine.

„Kandidati za člana Predsjedništva BiH u ime SDA su Denis Zvizdić, Šefik Džaferović i Safet Softić“, kazao je Izetbegović.

Ista, dakle, imena kao i prije šest mjeseci. No, bez obzira na to, Denis Zvizdić u svom jučerašnjem istupu tvrdi da se „lista potencijalnih kandidata mijenja“. Bakir Izetbegović do sada nije dodao nijedno novo ime, ali, prema informacijama Žurnala, frakcija SDA okupljena oko Denisa Zvizdića i njegovog rođaka Aljoše Čampare najviše strahuje da bi lista mogla biti proširena kandidaturom Sebije Izetbegović. Njihove strahove dodatno pojačavaju stranačke tribine na kojima, uglavnom, govori direktorica Sebija Izetbegović.

Nadalje, Denis Zvizdić u svom intervjuu za TV1 tvrdi da procedure za izbor SDA-ovog kandidata za člana Predsjedništva BiH „nisu efikasne“, te da „ne bi volio učestvovati u procesu za koji je uvjeren da će oslabiti SDA“. A upravo je Bakir Izetbegović, zajedno sa Halidom Genjcem, najavio način izbora kandidata za člana Predsjedništva.

„O kandidaturi člana Predsjedništva BiH odlučit ćemo 26. maja na Konvenciji“, kazao je Izetbegović prije sedam dana na stranačkoj konferenciji za medije, dok je Genjac pojasnio da će kandidat biti izabran tajnim glasanjem delegata na Konvenciji.

Upravo ovaj Izetbegovićev prijedlog Zvizdić smatra neefikasnim, te procjenjuje da će to oslabiti SDA.

STVARNI ZVIZDIĆEV UTICAJ

Međutim, u pitanju su drugi strahovi Denisa Zvizdića. Prema izvorima iz SDA, on stvarno kontroliše samo Kantonalni odbor SDA Sarajevo. Svi drugi katonalni odbori, ukoliko se Bakir Izetbegović ne bude miješao u donošenje odluke, neće podržati Denisa Zvizdića.

U Tuzlanskom kantonu, nakon pada Mirsada Kukića, potpunu kontrolu ima Zvizdićev protukandidat Safet Softić. Zvizdić, međutim, mjesecima neuspješno pokušava da na mjesto predsjednika Gradskog odbora SDA Tuzla instalira Salku Zildžića koji je savjetnik federalnog ministra policije i Zvizdićevog rođaka Aljoše Čampare. Ne ide mu u prilog ni ostavka Edina Ramića na mjesto predsjednika Povjereništva SDA Kalesija, jer je Ramić godinama bio jedan od Čamparinih najodanijih saradnika. Stoga je sasvim izvjesno da će Kantonalni odbor SDA Tuzla predložiti Safeta Softića za kandidata. Ukoliko, naravno, Bakir Izetbegović ne odluči drugačije.

Nadalje, predsjednik Kantonalnog odbora SDA USK je Šemsudin Dedić, inače blizak prijatelj Safeta Softića. Ukoliko Dedić bude odlučivao bez sufliranja Bakira Izetbegovića – Softićeva kandidatura iz Krajine je skoro izvjesna. SDA Ze-Do kantona baza je Šefika Džaferovića, te je sasvim logično očekivati njegovu kandidaturu. Dio SDA HNK mogao bi podržati Denisa Zvizdića, prije svega zahvaljujući Salmiru Kaplanu, ali potpunu kontrolu u Hercegovini Kaplan nema.

Ukoliko se saberu svi ovi odbori,sasvim je jasno da Denis Zvizdić ne bi dobio podršku na stranačkoj Konvenciji. Naravno, pod uslovom da Bakir Izetbegović bude neutralan. No, sudeći po Zvizdićevim sinoćnjim, ali i Izetbegovićevim ranijim izjavama, sasvim je jasno da on nema podršku predsjednika SDA.

„On ima najveću šansu da se afirmiše, da se pokaže. Pomalo sam ga kočio da vodi politiku koja privlači pažnju. On je s moje strane bio preferiran i stavljen u poziciju da odigra za sebe najviše i naslijedi me. Je li to uspio sa ovom mojom kočnicom, to treba da ocijeni široko tijelo u SDA“, kazao je 13.marta ove godine Bakir Izetbegović odgovarajući na pitanje o eventualnoj Zvizdićevoj kandidaturi.

Na prvi pogled, ova izjava ide u prilog Zvizdiću. Ali samo na prvi pogled. Izetbegović, naime, u trećoj godini Zvizdićevog mandata tvrdi da je on imao šansu da se afirmiše, ali nije siguran da je Zvizdić to uspio, jer bi to trebalo ocijeniti „široko tijelo u SDA“. Nadalje, Izetbegović je prije tridesetak dana, na Krugu 99, izjavio da je „reformska agenda proizvedena za njegovim stolom“, čime je, faktički, potpuno poništio Zvizdićevu priču da je on lider na evropskom putu BiH.

Osim toga, ni samom Izetbegoviću ne odgovara Zvizdićeva kandidatura za člana Predsjedništva. Naime, ukoliko bi Zvizdić postao član Predsjedništva, sasvim bi sigurno ta frakcija pokušala svrgnuti Bakira Izetbegovića sa mjesta predsjednika SDA. Sa Safetom Softićem i Šefikom Džaferovićem, Bakir Izetbegović ne bi imao tih problema. A najsigurniji kandidat za mir u kući bila bi, naravno, Sebija Izetbegović.

