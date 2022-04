Čekajući Dylan Doga u Srebrenici : Kad-tad neko će pitati šta su radili vaši očevi ili djedovi ili pradjedovi u ratu

U Centru za kulturu Sarajevo u utorak je oržana promocija knjige Čekajući Dylan Doga u Srebrenici nagrađivanog bosanskohercegovačkog novinara i kolumniste Dragana Bursaća.

Nazvana po jednom od njegovih tekstova, Čekajući Dylan Doga u Srebrenici zbirka je kolumni Dragana Bursaća objavljenih na portalima Al Jazeere Balkans i Radio Sarajeva.

Bursać je rekao kako je ova knjiga sublimat onih stvari koje on radi u posljednjih pet godina.

“Postojale su kolumne i prije toga, postoje kolumne koje se rade sada i nisu stigle da uđu u knjigu. Nisam sam domislio to kako da grupišem ove kolumne, kako da ih uradim. Razgovarao sam s dragim ljudima, s prijateljima, i oni su mi rekli da to izdjelimo na neka tri dijela – priče o herojima, priče o ljudima koji su uspjeli spasiti ljudske živote; priče o ljudima, nažalost, koji su danas zvijezde, a to su ratni zločinci i njihovi zločini, a ima i jedno poglavlje o ljudskosti, o fenomenu ljudskosti u ratu” kazao je Bursać, prenosi Fena.

Dodao je kako je ova knjiga namijenjena prevashodno ljudima koji je neće pročitati.

“Ova knjiga je namijenjena onima koji je neće pročitati iz inata, pakosti, zlobe, iz hiljadu razloga neće je pročitati. Onda se postavlja logično pitanje pa čemu onda ovo? Jednom će doći na red opcija kada će djeca, unuci ili čukununuci onih koji ne čitaju, čitati ovo. Knjiga ima to odloženo dejstvo. Kad-tad neko će pitati, kao što je bilo nakon Drugog svjetskog rata šezdesetih godina, šta su radili vaši očevi ili djedovi ili pradjedovi u ratu. Neka djeca će to pitati i knjige će im biti nemjerljivo bitne, u bilo kom obliku”, kazao je Bursać.

‘Važno svjedočanstvo’

Osim Bursaća, na promociji su govorili recenzenti knjige Dino Mustafić i Andrej Nikolaidis, te Zlatko Dizdarević.

Nikolaidis je kazao da tekstovi Dragana Bursaća detektuju neuralgične tačke i detektuju teme koje su, ne samo teme prošlosti i teme sadašnjosti, nego na žalost potpuno očito i teme naše budućnosti.

“Ovo je napokon važno svjedočanstvo o tome kakvo je bh. društvo i ujedno i zalog za budućnost ove države i ovoga društva, dakako za bolju budućnost ove države i ovog društva”, kazao je Nikolaidis.

Zlatko Dizdarević je rekao da je nakon što je pročitao knjigu sebe uhvatio u razmišljanju o tome “ko smo to mi danas u odnosu na ovih 30 godina što smo prošli, šta smo mi to učinili drugačije da se ovakva knjiga za 50 godina ne može više napisat”.

“Fasciniran sam Draganovom hrabrošću, spremnošću, nedostatkom sekunde jedne dileme da li to uopšte treba raditi ili ne treba, da li to treba napisati ili ne treba, manirom životnim koji je potpuno drugačiji od 99 posto novinara oko nas danas, koji su sveli svoj posao na ‘copy-paste’, a ne na elementarni pokušaj da se uđe u traganje za smislom informacije, za istinom informacije”, kazao je Dizdarević.

