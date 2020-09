Čedomiru Jovanoviću uručena plaketa KS: Sarajevo je simbol svega što je meni važno

Srbijanski političar i predsjednik Liberalno-demokratske partije (LDP) Čedomir Jovanović, kojem je Skupština Kantona Sarajevo ove godine dodijelila Plaketu počasnog građanina KS, svečano je od predsjedavajućeg Skupštine KS Mirze Čelika i kantonalnog premijera Marija Nenadića preuzeo ovo visoko priznanje, prenosi Fena.

Jovanoviću je Plaketa Kantona dodijeljena zbog izuzetnih zasluga u širenju istine o dešavanjima u Bosni i Hercegovini i za doprinos razvijanju međunarodnih odnosa na načelima solidarnosti, demokratičnosti i tolerancije među ljudima različitih nacija, vjera i kultura – saopćeno je iz Službe za protokol i press KS.

“U ime građana Kantona Sarajevo upućujem zahvalnost Čedomiru Jovanoviću koji je, podsjetimo se, prvi političar iz Srbije koji je javno kazao da Radovan Karadžić i Ratko Mladić trebaju odgovarati za zločine u BiH. Prvi je političar iz Srbije koji je posjetio Srebrenicu i jasno poručivao da za zločin preko 8.000 ubijenih Srebreničana treba neko odgovarati, jer bez toga nema pomirenja između naše dvije države”, podsjetio je predsjedavajući Čelik čime su se Odbor za javna priznanja i Skupština KS rukovodili kada su predložili i odlučili da Jovanovića proglase počasnim građaninom Kantona Sarajevo.

Neupitan prijatelj BiH

I danas Jovanović ostaje neupitan prijatelj Bosne i Hercegovine koji šalje poruke afirmacije, suosjećanja, razumijevanja i podrške Sarajevu i Bosni i Hercegovini. Zalaže se za cjelovitost BiH i njen suverenitet.

“Pronaći nešto pošteno u politici je gotovo nemoguće. Vi ste uspjeli u tome. Prošlo je nekoliko mjeseci kada je do mene u Beogradu, koji je tada bio pod policijskim satom i u karantinu zbog koronavirusa, stigla vjest da sam nominovan za počasnog građanina Sarajevo. To je i tada i danas za mene bio vrlo emotivan trenutak”, poručio je Jovanović prilikom današnje posjete Kantonu Sarajevo.

Dodao je da ga ova vrlo draga i značajna nagrada dodatno ne obavezuje niti će na bilo kakav način uticati na ono što bi on inače radio. Ne doživljava je kao utjehu, nego kao vječiti izvor pozitivne energije i dokaz da je ipak moguće biti u politici i zaslužiti nešto pošteno.

“Sarajevo je simbol svega onoga što je meni u životu važno, onoga što samo želeo i što želim. I borbeni ste, i žrtva ste velike nepravde, i uprkos svim problemima stojite na nogama, tražite neki put do svoje sreće i stvarate u svemu tome prijatelje. Teška je borba za vama i pred vama. Ako je ova plaketa vaš put da izrazite svoje poštovanje što sam ja na tom putu bio, jesam i biću sa vama, i zbog toga vam se zahvaljujem”, poruka je Čedomira Jovanovića građanima Kantona Sarajevo.

Sa porodicom u Sarajevu

Svoju zahvalnost na ovom priznanju iskazao je porukom da ono nadilazi ono što je rečeno ili će biti rečeno.

“Jer ako iz ovakvog grada kao što je Sarajevo dobijete takvo priznanje onda to mnogo više znači od bilo čega. Nema puno mjesta koja sebi mogu dati za pravo da nekome ukažu ovakvu počast. Kada to učine Sarajevo i Sarajlije onda to ima snagu i duh kojim posebno zrači”, naglasio je Jovanović.

Zbog pandemije korona virusa, Jovanović nije mogao prisustvovati svečanoj sjednici Skupštine KS održanoj u maju, kada mu je trebalo biti uručeno ovo visoko priznanje. Trenutno sa porodicom boravi u posjeti Sarajevu – navodi se u saopćenju Službe za protokol i press KS.

