Čedomir Jovanović upozorava : Dodik će od RS napraviti drugi Kaljingrad

Čedomir Jovanović, lider LDP-a Srbije, kazao je u Pressingu na N1 da će Milorad Dodik od Republike Srpske napraviti drugi Kaljingrad.Jesu li u pravu oni koji kažu da Dodik govori ono što Vučić misli?

“Nisu, nisu u pravu. Vrlo često je Dodik svojim potezima dovodio Beograd u neprilike pri čemu su se svi ustezali da to otvoreno kažu. Pogledajte samo njegovu posljednju reakciju na ovaj istnabulski dogovor. Dok tamo razgovaraju Erdogan, Izetbegović i Vučić, Dodik iz Banjaluke poručuje da ti dogovori nikoga ne obavezuje jer Izetbegović tamo može predstavljati samo Bošnjake i nikoga osim Bošnjaka. Dakle, da on tamo nije predstavnik Bosne. On se plaši od tog dogovora između Izetbegovića, Erdogana i Vučića i jasno je da ta njegova poruka nije ono što je Vučić želeo da čuje u tom trenutku. Ali, s obzirom da je ozbiljna situacija, jasno je da Beograd izbegava neku vrstu otvorenog konflikta sa Dodikom pokušavajući da amortizuje ta njegova nezadovljstva i tu njegovu političku isključivost s tim što je to proces koji ima svoj kraj. Ne možete doveka tako balansirati i očigledno je da sve ono što se dešava u regionu na neki način povećava pritsak kojem je izložen Beograd”.

Vučić naredne sedmice odlazi u Hrvatsku. Bilo je puno kritika na njegov račun i u Hrvatskoj i u Srbiji zbog odluke da ipak ode. Smatrate li vi da je to dobar potez za Srbiju, Hrvatsku i cijelu regiju?

“Ja mislim da jeste zato što su odnosi loši i oni su loši bez nekog realnog povoda. To je metastaza jednog deformisanog regiona u kojem smo se predugo samozavaravali, i mi u Srbiji i Hrvati u Hrvatskoj i vi u Sarajevu. Ne možemo posipajući se pepelom izaći iz tako dubokog problema u kojem smo se našli kroz raspad bivše zajedničke države. Naravno, ta prošlost opterećuje naše odnose, ali postoji nešto što mora biti na prvom mestu, a to je naša budućnost. Ako je bio neki potez koji su trebali da povuku predsjednica Hrvatske i predsjednik Srbije, onda je to taj potez. Baš kao što je bilo potrebno razgovarati makar i u Istanbulu. Neka razgovaraju na Mesecu što se mene tiče, na bilo kom mestu, neka sednu i popričaju, pokušaju da reše probleme jer drugačije ne možemo izaći iz tog živog blata, a u tom živom blatu više ne možemo da živimo”.

Da li je Turska pravi posrednik za rješavanje problema u regiji ili to treba biti neka druga zemlja?

“Najbolje bi bilo da se mi možemo sami da dogovorimo, jedni sa drugima. To bi bilo idealno, očigledno je da to nije tako. Jasno je da je Srbija uvijek imala svoje tutore, meni se ne dopada onaj moskovski. Jasno je da je Srbija povlačila poteze pod velikim pritiskom Brisela i Washingtona. Srbija i Crna Gora imaju priliku da uđu u EU 2025. godine. Kako ćemo mi tu svoju šansu ostvariti ukoliko Bosna ostane krvava jazbina iz ‘90-tih sa kojom niko ne zna šta će i ukoliko ne možemo da rešimo problem Kosova, pa onda nema ni evropske Srbije. Valjda je svakom normalnom jasno da od toga neće biti ništa ukoliko se budemo ponašali ubuduće onako kako smo se ponašali do sada. Ne verujem u evropsku Srbiju ukoliko od te Evrope nema ništa u Bosni. Treba iskoristiti tu šansu koja je otvorena. Očigledno je Evropa shvatila da ovdje popuštaju svi ventili i da se diže pritisa. Ne bih se ustezao razgovora sa bilo kim ukoliko taj neko može da doprinese da se bolje razumemo. Ono što sam čuo od Izetbegovića nakon tog sastanka, iako to nije u mojoj političkoj prirodi, njegova rečenica ako se obistini ono što je Vučić rekao, onda ćemo imati večni mir između Bošnjaka i Srba”.

Vjerujete li Vučiću kada govori o tome da je BiH prioritet Srbije i da su Srbi i Bošnjaci ključ mira u cijeloj regiji?

“Mislim da je Vučić naučio neke lekcije u životu i da on vrlo dobro zna da nema ništa od evropske perspektive zemlje, a samim tim ni njega kao perspektivnog političara u Srbiji ukoliko ne osigura mir u odnosima sa Hrvatskom, Kosovom i Bosnom i Hercegovinom. On to u ovom trenutku pokušava da uradi. Ja ne zaboravljam njegovu prošlost, ne pada mi na pamet da to radim, ali je činjenica da je napravio distinkciju u odnosu na sve to. Naravno da to ljudi teško prihvataju, to je naša politička realnost. Vuče poteze koji potvrđuju da je on na tom planu ozbiljan”.

Kada već pominjete prošlost, Vučić je napomenuo prijedlog da se stavi moratorij na priče o prošlosti i da se okrenemo budućnsoti. Da li je to pravi put?

“Ja sam na to pitanje već odgovorio svojim životom. Potpuno je legitimno postaviti pitanje ako se stalno budemo bavili tim računovodstvom zla, prebrojavali mrtve u Jasenovcu ili Ovčari, gurali prst u oko jedni drugima, podsećajući nas na ono što smo bili u prošlosti, da li ćemo ikad da počnemo da živimo na normalan način”.

Da li je ruski utjecaj u BiH i pooebno u Srbiji natjerao EU da se ovdje dodatno otvori ta perspektiva zemljama koje nisu članice EU?

“Apsolutno da pri čemu je reakcija Evrope nedovoljna. Ona zanemaruje puno toga. Po mom mišljenju, ona će nas samo izložiti još većem pritisku u Moskvi. Imate Dodika koji će od RS napraviti drugi Kaljingrad ukoliko to bude način da sačuva sebe na vlasti. On je obeležavao Dan RS sa delegacijom Južne Osetije”.

Danas je imao delegaciju iz Namibije?

“Dotle je stigao. Tako je da je Dodik od političara koji je došao na vlast na američkim tenkovima u bukvalnom smislu, od čoveka koji je bio prozapadno orentisan, pobornika EU i članstva BiH u NATO-u, postao Putinov klovn. Putin je vrlo precizno znao ciljeve svoje poltike onda kada drugi nisu bili u stanju da razmišljaju o tome”, kazao je jovanović u Pressingu na N1.

(Kliker.info-N1)