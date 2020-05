Čedomir Jovanović : Ponosan sam što je Sarajevo moj grad, u BiH djeluje otvorena koalicija ustaša i četnika

To nije promaklo Jovanoviću, počasnom građaninu Sarajevi, koji je objavio:

– Sarajevo je juče pokazalo kako se brani život, kako se ne zaboravlja istorija, kako se bori protiv rehabilitacije zločinaca! Ponosan sam što je Sarajevo moj grad!

O Sarajevu, BiH te odnosima u regiji Jovanović je detaljnije godvorio u intervju sa novinarom AJB Arminom Aljovićem čije dijelove prenosimo.

Kako ste doživjeli plaketu Počasni građanin Kantona Sarajeva?

– Nikada nisam u politici radio nešto da bih se posle toga kitio ordenjem i zaslugama, niti je to moj pokretački motiv. Jednostavno, ja osećam Sarajevo. Osećam kako taj grad diše, osećam se kao da poznajem svakog građanina i kao da oni svi poznaju mene. Zato se mi toliko dobro i razumemo. Osetio sam u tome trenutku snažne emocije i priznanje od ljudi za koje znam da je to izraz njihovi iskrenih osećanja. Mada, iskreno govoreći, i pre priznanja sam se osećao i kao Sarajlija, i kao Beograđanin. To ne može ni da se kupi, ni da se plati, ni da se proda.

Jedan ste od rijetkih političara u regiji koji ima dobre odnose sa susjednim zemljama. Zašto drugi bježe od politike saradnje? Boško Obradovići i njegovi ljudi Vam priznanje iz Sarajeva uzimaju kao manu.

– Kako može Boško Obradović da razume šta je Sarajevo ili patnja tog grada kada se čovek ponaša kao jeftina i gluplja replika Vojislava Šešelja sa tri decenije zakašnjenja? Uopšte se ne obazirem šta takvi kažu o onome što radim, mada njihovi napadi ipak govore da radim ispravne stvari i u životu i u politici. To što ja mogu normalno da prošetam Sarajevom, Prištinom, Skopljem, Zagrebom, Podgoricom… to je zato što ja biram reći kada govorim o svojim susedima i prijateljima i nikada mi nije padalo na pamet na gradim sebe na unižavanju onih koji su mi tako bliski, i to prirodno bliski.

Naravno da mi neki krugovi u Srbiji to ne mogu oprostiti. Njihove krvave ruke govore o njima, moje delovanje i ljubav prema svojoj zemlji, ali i poštovanje prema susedima i onima koji su u nečemu različiti od nas, govore o meni. Zato oni mogu da se prošetaju Sarajevom ili Zagrebom samo maskirani, a ja sam beskrajno ponosan na odnose koje sam izgradio. I to nije pitanje politike, to je pitanje ljudskosti. Na tom testu su mnogi pali.

Vladu entiteta Federacija Bosne i Hercegovine, koju predvodi Stranka demokratske akcije, ovih dana potresa afera zbog kontroverzne nabavke medicinskih respiratora iz Kine. Vi ste savjetnik člana Predsjedništva Bosne i Hercegovine Željka Komšića, čija je Demokratska fronta u koaliciji sa SDA. Je li Vas Komšić konsultirao kada je ulazio u vlast sa SDA i Bakirom Izetbegovićem?

– Jedan sam od onih koji razume ulogu i uticaj Željka Komšića u Bosni i Hercegovini, i zato sam insistirao na njegovom povratku u dnevni politički život. Sa ove kratke distance, mislim da je to bila prava odluka. Međutim, Bosna i Hercegovina nije samo levica, i nije samo Komšić, već je to i SDA, i sav uticaj koja takva organizacija sa sobom nosi. Kada na drugoj strani imate koaliciju otvorenih ustaša i četnika, koji su ponosni na to, onda odgovor sa druge strane iz ugla SDA i Komšića deluje prirodno. Ne mešam se, naravno, u dnevne unutrašnje prilike u Bosni i Hercegovini, niti dajem sebi za pravo da tako delujem. Ali mislim da je Bosna i Hercegovina srećna što u ovako ludim vremenima ima Željka Komšića, čiji razum znači vise nego što možete i da zamislite.

Stječe se dojam da je Evropska unija sada intenzivnija po pitanju integracije Zapadnog Balkana, nakon perioda odsutnosti? Vidite li perspektivu Zapadnog Balkana bez EU-a?

– Evropska unija se nalazi u svojim problemima, dok svaka nova kriza razvodnjava njen uticaj i čini da se preispituju razne činjenice vezane za najuspešniji projekat posle Drugog svetskog rata. Ne znam koliko Evropa danas uopšte obraća pažnju na sve nas i zajedno i pojedinačno i zato insistiram na našem dogovoru, koji svakoj zemlji na Balkanu garantuje mir. Nema niko vremena da se bavi nama, niti smo mi uopšte prioritet nekoga u EU. Kao nikada do sada osuđeni smo jedni na druge, i zato se moramo čuvati.

Nijedan evropski birokrata ne može razumeti šta smo mi preživeli u posljednje tri decenije, niti njegov mozak može dokučiti kako smo mi došli do faze da smo jedni drugima postali neprijatelji. Zato od njih ne očekujem ništa preterano, sem da podrže dobre inicijative koje dolaze od pojedinaca i grupa sa Balkana i tako pokažu interesovanja za društva u kojima entuzijazam za pristupanja EU nije isti kao pre pet ili deset godina. Zato opet kažem da sve samo od nas zavisi.

