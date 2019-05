Čedomir Jovanović: Mi u BiH izvozimo više nego u Ameriku, Rusiju i Kinu zajedno. Dodik je glavonja…

Mi u Bosnu i Hercegovinu izvozimo više nego u Ameriku, Rusiju i Kinu zajedno”, rekao je Čedomir Jovanović, predsjednik Liberalne stranke Srbije gostujući jutros na srbijanskoj televiziji “Happy”.

Na pitanje da li je kao savjetnik Željka Komšića, člana Predsjedništva BiH, u Sarajevu sreo Milorada Dodika, Jovanović je rekao da nije, jer Dodik uglavnom sjedi u Istočnom Sarajevu i u Predsjedništvo BiH dolazi veoma rijetko.

“Ima Dodik priličnu glavu, glavonja je on i možda je u toj glavi ostalo još zrno neke pameti, ko zna… Ja nikada nisam vidio kod Željka Komšića želju da se sukobi sa Dodikom, naprotiv. Mi ovde ne znamo ništa o tom čoveku”.

Na novinarsko pitanje može li se desiti, kako pišu tabloidi u Srbiji, da “muslimani na idućim izborima kao što su birali Komšića izaberu i srpskog člana Predsjedništva BiH i da je Dodik poslednji srpski član kojeg su birali Srbi”, Jovanović je rekao da su to potpune besmislice.

“Srpskog člana Predsjedništva BiH biraju građani Republike Srpske, a ostala dva člana biraju građani Federacije BiH. Sasvim je u redu da svi Srbi iz Drvara glasaju za Čovića, odnosno za HDZ.

Glasaju za nekoga ko je promijenio ime centralnog trga u Mostaru, koji se više ne zove po Aleksi Šantiću, nego po Miletu Budaku, ustaši iz Drugog svetskog rata.

I to nije problem kada Srbi glasaju za Čovića. Problem je kada Sarajlija glasa za Komšića i kaže ‘baš me briga, on je moj sugrađanin’.

Tom čoveku je otac Hrvat, majka mu je bila Srpkinja koja je ubijena u Sarajevu tokom bombardovanja. Žena mu je Muslimanka i on kaže: šta sam ja, šta je moje dete?!

I zato mu ja savetujem da traži zajednički jezik sa Dodikom. Ali ne možete nalaziti zajednički jezik pod uslovima koje postavlja Dodik.

Bosni je potreban mir. Nema mira u Bosni za Srbe, ako tu nema sreće za Bošnjake, i obrnuto. Ako izmirimo Srbe i Bošnjake, onda više nema rata”, rekao je Čedomir Jovanović.